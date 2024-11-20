別再說新竹食美食沙漠，鮮美好吃的活體龍蝦火鍋，就在新竹護城河畔！

位於新竹東門護城河美食大樓的餖煣海鮮鍋物，主推活體頂級海鮮，搭配秘製自熬湯頭，讓鍋物更添鮮美滋味。這次挑戰「海陸雙人饗宴」，內含活體波士頓龍蝦、南非活鮑魚、干貝、天使紅蝦、天使紅蝦、文甲花枝、小卷等多款豪華海鮮食材，搭配兩款原肉現切肉品、還能享受現場自助吧，飲品與生食級雞蛋 無限供應，相揪一起「餖」在這暖心海鮮鍋物裡，大啖澎湃的海陸饗宴

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餖煣海鮮鍋物 在哪裡？

餖煣海鮮鍋物 位在新竹護城河畔的勝利路上，離新竹火車站步行僅需5分鐘，若開車前往能停在周邊晶品城的停車場，地理位址極佳，已成新竹美食人氣據點！

整棟新竹東門護城河美食大樓，每層各有不同美食展現，都是由欣欣坊餐飲集團打造，一樓 揪㵑 為個人燒肉定食，二樓 餖煣海鮮鍋物 主推活體海鮮火鍋，三樓 揪好客 以頂級食材燒肉放題，不管是怎類型的饕客，來此都能找到心儀的美食

餖煣海鮮鍋物

地址：新竹市東區勝利路24號2樓

電話：:03-526-5629

營業時間：12:00-22:00 詳見官網或google商家資訊

ＩＧ｜ＦＢ｜訂位

餖煣海鮮鍋物 環境

一樓為個人燒肉品牌「揪㵑燒肉定食」，時髦的空間搭配著調酒吧台，一旁還有活體水族箱，內有波士頓龍蝦、南非鮑魚、水姑娘龍蝦等頂級海鮮，也是等等要準備開吃的尚青的活體海鮮們

二樓就是我們今日要攻略的 餖煣海鮮鍋物，用餐區域風格沈穩內斂，牆面的海浪造型獨具巧思，以四人座為主，最讚的還是靠窗的桌位，能欣賞護城河畔景致，用餐氛圍相當愜意

飲品 生食級雞蛋 無限供應

餖煣海鮮鍋物 以實惠價格就能享受頂級海鮮，現場果汁、熱茶、咖啡、罐裝汽水等提供無限暢飲，醬料區選項很多元，最狂是 生食級雞蛋一樣無限供應，若敢吃辣的朋友，很推他們家自製辣椒醬，馥郁香辣相當過癮

三樓為「揪好客燒肉」供應頂級食材 燒肉吃到飽

餖煣海鮮鍋物 菜單

餖煣海鮮鍋物 主推活體頂級海鮮及原肉現切，搭配自熬的五款湯頭，現場還享飲品自助吧無限供應，每鍋最低360元起，價位很實惠！

這次和好友是衝著活體龍蝦來著，所以直接攻略海陸雙人饗宴2388元，內有活波士頓龍蝦、南非活鮑魚、日本生食級干貝、天使紅蝦、紋甲花枝、青衣魚、蛤蜊、小卷，再搭配兩款肉品，份量之多覺得三個人吃也綽綽有餘，更讚是還能+158元，就能升級更高檔的澳洲水姑娘龍蝦

餖煣海鮮鍋物 餐點

海鮮控來餖煣海鮮鍋物 絕不能錯過活體海鮮，來澎湃海鮮盤上桌前，先來趟高檔海鮮視吃上菜秀，店員將波士頓龍蝦、南非鮑魚 拿到桌邊展示，證明真的活跳跳有夠青

海陸雙人饗宴2388元

小菜無限量

率先來點小菜舒展味蕾，分別是柚子醃蘿蔔、百香果青木瓜、韓式泡菜，柚子醃蘿蔔清香脆口，百香果青木瓜清脆酸甜，韓式泡菜爽脆辛辣，小菜都是無限量供應！

餖煣海鮮鍋物 供應五款湯底，海陸雙人套餐能任選兩款！

淺色那鍋是以大量蔬果、大骨、老母雞獨門秘方熬煮成的招牌秘製湯頭，清甜爽口，很適合來烹煮各式海鮮，更能襯托原本食材鮮美

橘紅色的是叻沙湯頭，將南洋香料及椰奶，添加至秘製湯頭一同熬煮，醇厚的南洋風味，涮肉煮海鮮都很適合

這份蔬菜盤相當新鮮，裡頭有栗子地瓜、高麗菜、櫛瓜、番茄、木耳、各類菇菇、時令蔬菜、玉米、南瓜等，火鍋料非常少，讓我這個愛吃蔬菜的人吃得特別開心。

副餐四選二，我們選擇白飯及拉麵，拉麵吸汁口感彈牙，再拌入生食級蛋黃，風味更圓潤

海鮮拼盤

超級澎湃的海鮮盤登場，單人要扛起都顯吃力！內有活波士頓龍蝦、南非活鮑魚、日本生食級干貝、天使紅蝦、紋甲花枝、青衣魚、蛤蜊、小卷，集結大海各式鮮美，每一款都相當新鮮，點選這盤一次享受

日本生食級干貝 鮮美滑嫩，蛤蜊顆顆飽滿、青衣魚富含膠質 肉質緊實細緻，紋甲花枝柔軟甘甜

小卷內臟已處理乾淨，彈牙鮮甜

天使紅蝦都已貼心去殼，輕涮讓蝦肉緊實捲起，彈牙鮮美即刻在嘴中展開

接著重頭戲登場，尚青的波士頓龍蝦，將蝦頭拿去熬煮，激增湯頭鮮美醇厚，緊實彈牙的蝦肉，一口咬下極致享受

脆口緊實的南非鮑魚，咀嚼的每口，都是發自內心的屋麥屋麥（日文好吃）的誇讚

台灣梅花豬

肉質緊實脆Ｑ，越咬越鮮甜

美國胸腹牛五花

涮個幾秒呈現粉嫩色系即可開吃，口感柔軟油脂芬芳

罐裝飲料也是無限取用，還有OOHA氣泡飲

最後再來隻Niseko北海道乳雪糕，為這餐畫下完美END

這次來餖煣海鮮鍋物，真的吃得太過癮！尚青的活體波士頓龍蝦及南非鮑魚，極致鮮美讓我倆意猶未盡，其他海鮮們也都非常新鮮，原肉現切品質很具水準，搭配自熬湯頭，溫潤順喉更添食材風采，現場還有多款飲品無限暢飲，舒適空間及親切服務，都讓我們這頓真的滿心歡喜，以上推薦給喜歡吃鍋吃海鮮的你們，快找時間相揪「餖」在一起吧

餖煣海鮮鍋物 店家好康

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文章皆有時效性，如有修正皆以店家為主！

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