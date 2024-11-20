田尾一日遊｜穿梭田尾花卉一條街，來趟「花現田尾小旅行」感受獨特花鄉氛圍！

一同騎著協力車悠遊 田尾花卉一條街，沿路探訪多間特色園藝店，漫遊綠意充滿的植物樂園，欣賞治癒人心的觀葉植物和多肉小品，前往田尾公路花園協會，體驗手作樂趣 3D多肉酒瓶DIY，夜間漫步「電照田」體驗浪漫的田尾夜景，還能跟著 田尾花卉一條街-數位語音導覽系統，不擔心迷路遊田尾更自在，休假時光快安排趟「花現田尾小旅行」，發掘花鄉的獨特魅力！

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田尾花卉一條街-花現田尾小旅行

一日遊行程：田尾歐風租車集合⭢騎乘協力車 前往合利園藝⭢生源仙人掌⭢彰化縣田尾公路花園協會教室手作DIY體驗⭢美琪蘭園⭢綠果庭院⭢綠海咖啡享用晚餐⭢夜賞田尾電照田

歐風租車

想悠遊田尾花卉一條街，最推薦移動方式，當然是騎協力車，自在地穿梭於園藝店和鄉間小徑！這次來「歐風租車」，從2005經營至今，共有兩間店面，這次選擇租借四輪電動車，能乘載四人，有遮陽棚，後方有置物籃，能擺放選購植栽或行李，恣意漫遊花田巷尾，輕鬆欣賞沿途風光

田尾歐風租車廣場｜ＦＢ

時間：平日9:00-17:00 、假日 8:30-18:00

電話：04-883 6668

田尾花卉一條街-數位語音導覽系統

今年度，經濟部商業發展署與商業發展研究院，在田尾花卉一條街推出數位語音導覽系統，內建行程規劃與導航功能，讓遊客輕鬆漫遊田尾，不怕迷路，享受更便捷的花現田尾小旅行

合利園藝

第一站 前往合利園藝，外觀以為是一般園藝店，走進去才發現佔地超級寬！

如座植物園般豐富遼闊，分門別類的花卉盆栽、蕨類、樹木、香草類、多肉、果苗等，品項應有盡有，提供批發、零售，來此可用實惠價格購入喜愛的植物們，還會不定期依節慶更換佈置，讓我每次到訪都充滿新鮮感，愛好園藝的朋朋們，都能輕鬆體驗植栽樂趣

合利園藝 動線規劃標示分明，完全不擔心腹地廣闊會迷路，推薦安排更多時間慢慢逛，現場眾多美麗的植栽，看了真的會很心動，這次還有導覽員的生動解說，吸收不少植栽知識，也更清楚不同植物們該如何照顧

現場精心佈置裝置藝術，怎拍怎夢幻置身，隨手輕鬆拍出時尚大片，現場還備有小推車，方便遊客將挑選植物品項輕鬆推著走

合利園藝

地址：彰化縣田尾鄉公園路一段26號

電話：04 822 3098

營業時間：週一至週日 09:00-17:30

生源仙人掌

第二站 來到生源仙人掌，現場展示超過百種，從巨型圓形到等身高品種，各種樣式仙人掌應有盡有，讓我們一行人看得嘖嘖稱奇

從門口的鎮店之寶，高度超過建築物的巨型仙人掌，到能擺放室內的迷你盆仙人掌，最愛圓圓的樣貌，看起來療癒滿點

現在不用大費周章前往沙漠或到炎熱溫室，只要來田尾生源仙人掌，輕鬆觀賞上百款仙人掌，我還第一次看到仙人掌花，整個大開眼界

生源仙人掌

地址：彰化縣田尾鄉公園路一段269號

電話：04-823 2120

營業時間：週一至週日 08:00-18:00

田尾公路花園協會教室 3D多肉酒瓶DIY

來到田尾除能漫遊綠意的植物樂園，當然也能發揮創意，親手製作專屬盆栽造景！近年彰化縣田尾公路花園協會教室 開設多樣化的主題創作課程，這次安排體驗3D多肉酒瓶，在老師的帶領下，將多款多肉植物和酒瓶結合

第一步驟將鋁絲凹折成適合角度，再用黏土固定在酒瓶上

接著將多肉植物從盆栽中取出，把土壤撥開只留下植物的根

再將每株多肉用水苔包覆

再將多肉植物固定在鋁絲上，依序捲入靠近酒瓶，宛如植物就像從酒瓶中生長出來

依循多肉植物樣態，發揮創意擺放於適合位置，製作完成後酒瓶彷彿充滿生命力，綠意盎然，酒瓶能再利用，打造新植栽生活

社團法人彰化縣田尾公路花園協會｜ＦＢ

地址：彰化縣田尾鄉民族路二段50號之一

電話：04 883 2626

營業時間：08:30–17:30

美琪蘭園

號稱蘭花王國的台灣，來田尾很值得安排，專注於蘭花新品種開發的美琪蘭園，園內設有空調，寬敞舒適的購物環境，展示超過兩千種蘭花，除有蘭花，園區內還陳列各式觀葉植物、鹿角蕨、空氣鳳梨等，琳瑯滿目的植物品項，即便不種植蘭花，也很值得來此參訪

集合各種熱帶雨林植物的生態缸，包括寶石蘭、觀音蓮、蔓綠絨等，尤其是燈光照射在寶石蘭上時，葉脈會隨著光影閃爍，散發出迷人光澤，讓人感到內心平靜，擺放家中裝飾，或作為禮物送人，都是極佳選擇。

這面綠意盎然的百萬生態牆曾榮獲比賽冠軍，牆上每片葉子都有獨特魅力，其中最珍貴的聖靈蔓綠絨，每片葉子價值高達一萬元，不過別擔心，美琪蘭園內也有大量繁殖小苗，價格相對親民，讓你輕鬆擁有。

在這擁有豐富的蘭花品種，無論蘭花愛好者還是初學者，都很值得列入必訪之地。

美琪園藝

時間：08:30–17:00

電話：04-8240749

地址：彰化縣田尾鄉公園路一段438號

綠果庭院

綠果庭院 融合日式鄉村雜貨風格，以純白貨櫃屋和舊木料裝飾打造的多肉植物園，販售各式各樣的多肉植物、觀葉植物、盆器、裝飾品及鄉村風格雜貨，溫馨自然的氛圍，搭配文青風格造景，來這不僅能好好選購，也很適合美拍打卡一波

選用多款觀葉植物打造的植賞室，讓居家生活空間，更添植栽裝飾靈感

綠果庭院 不僅有著豐富的多肉植物，還有觀葉植物、鹿角蕨、空氣鳳梨、塊根等，植物狀況都照顧得很好，真的療癒滿滿，現場動線規劃流暢，現場人員也相當親切，想知道如何照顧及選購，相關問題都能詢問唷

綠果庭院｜ＦＢ

時間：09:00–17:30

電話：0931 168 265

地址：彰化縣田尾鄉張厝巷121號

綠海咖啡

白色地中海風格的綠海咖啡，是田尾公園路上的異國浪漫。充滿藝術氣息鐵雕招牌由老闆親手設計，原為景觀設計與花木零售，於2008年轉型為庭園咖啡館，店內庭院造景有羅馬柱及花廊，營造優雅氛圍，老闆娘親自料理的特色餐點與咖啡，也很值得一嚐

在宛如藝廊的用餐空間，用餐都覺得雅緻起來，這次品嘗燻雞焗烤燉飯及番茄義大利麵，以套餐形式呈現，附贈濃湯及飲品，風味表現有一定水準，份量也相當實在

綠海咖啡｜ＦＢ

營業時間：週一至週五11:00-18:30、週六週日10:00-19:00

電話：04 823 4137

地址：彰化縣田尾鄉公園路二段469號

夜賞田尾電照田

最後一站來到田尾私房夜景——夢幻電照田。為調節植物成長期程，農民會在晚上點亮燈光，延長日照時間。這些「電照田」在入夜的田尾鄉間小路上，點亮黑暗，宛如星光熠熠，讓入夜的田尾多份浪漫與光彩，營造出獨有的浪漫氛圍。

田尾一日遊 療癒又豐富，跟著田尾花卉一條街-數位語音導覽系統，一同騎著協力車悠遊 田尾花卉一條街，漫步植栽店，欣賞各式觀葉植物、多肉小品療癒身心，前往田尾公路花園協會 動手體驗3D多肉酒瓶DIY，入夜時，好好欣賞夢幻「電照田」，體驗田尾夜間的浪漫氛圍，休假時刻說走就走，安排來趟花現田尾小旅行

文章皆有時效性，如有修正皆以店家為主，以上文章提供給大家參考囉

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