台北酒吧推薦｜喝單杯調酒不過癮，來無心戒酒互助會–武昌分會 點盆超巨大PUNCH，忘卻束縛、自在暢飲！

Nonsense Bar 位在台北西門町武昌街上，從下午就開始營業，除有浮誇係巨盆的「PUNCH NONSENSE 潘趣大缸酒」及環遊世界風格調酒，下酒菜及好吃甜點，最讚還能攜帶外食入內，隱藏在二樓的酒國秘境，不論獨自來放鬆，或與朋友同樂都很適合

Nonsense Bar 無心戒酒互助會在哪？

Nonsense Bar 無心戒酒互助會 位在武昌街與昆明街的交叉口處，獨特二樓三角窗店面，要小費一番心力，找到入口處再依循樓梯，就能順利抵達這酒國天地，童趣的LOGO，就像是吹笛人引領我們入內喝酒

Nonsense Bar 無心戒酒互助會 環境

無心戒酒互助會目前有四個分會，武昌分會、西寧分會、成都分會、同溫層俱樂部，每間調性及調酒風格主題 都各有特色！

Nonsense Bar店內風格像八零年代復古咖啡廳，有吧檯座位、2-4人桌位和沙發區，在這最特別是浮誇係大缸酒，幾乎每桌客人都必點一盆，最讚是能攜帶外食，選購自身喜愛搭酒食物，好好與朋友們來此把酒言歡

Nonsense Bar會內空間在陳設上有著不少有趣巧思，像是這個搖鈴，喝到盡興想請全場喝酒幹大事，就大膽去搖幾聲XD，還有漫畫版的嘔吐提醒告示，看到不禁莞爾一笑，請記得請理性飲酒

Nonsense Bar 無心戒酒互助會 餐點/調酒

這次和好友們一同來攻略，目的就是為了這盆巨大PUNCH，當然也不能錯過多款特色調酒，及炸物們都一次點好點滿，準備來把酒言歡

不好意思，請問嘔吐會生清潔費嗎？ 2980元

巨大PUNCH共分成三款濃度，一群酒友相聚當然直攻最濃的！盛裝酒體的容器，像是個小庭院，服務人員再將整瓶特製葡萄乾萊姆酒倒入，頓時煙霧繚繞仙氣飄飄，彷彿喝下就會忘卻煩惱，視覺的震撼感，儀式感滿點，讓飲酒體驗也更升級

若這缸能在一小時內喝完，還享折價500元優惠，但請謹記酒量不好的朋友，務必找多人一起share，不然嘔吐可是兩千直接上繳

要品飲時，自行用木勺依序舀入酒杯中，以特製的蘭姆葡萄酒為基底，搭配伯爵茶，喝起來順喉香醇，還帶些蜜香，是款酒感鮮明的茶酒，風味表現我和友人都很喜歡，讓我們不禁一碗接一碗黃湯下肚

泰國小哥

以草本風味琴酒、揉合佛手柑，檸檬葉，呈現清新的果香，將多款泰式元素融入其中，酒感輕透，品啜幾口就像身處泰國的高空酒吧中愜意

桂花花公舉

基底以香蘭葉和桂花浸泡的特製蘭姆酒，搭配FINO雪莉、接骨木調配，前段有著淡雅的芋頭香氣交織著迷迭香，爾後迎面是輕盈的酸度及溫柔的奶油香氣，風味酸甜平衡帶著花果調，啜飲間都優雅了起來

棕櫚樹下

使用澄清手法，將椰奶、萊姆酒、鳳梨汁、椰棗、手標茶等揉入酒體，前段先感受香蘭的芬芳芋香，緊接著濃純茶感，爾後竄出椰奶及鳳梨甜香，酒體透明風味表現卻相當豐富，品飲時彷彿置身於海島國家度假感

戴歐尼修斯

選用有花果香氣的Nordes琴酒為基底，將優格以奶洗方式，讓酒體看起來輕透，入喉馥郁的香料香氣及果香，能將裝飾的酸黃瓜浸泡在酒中，或搭配品嚐，風味得宜也更有層次

阿里山小火車

以烏龍茶琴酒為基底，打造馥郁茶香，尾韻帶著水蜜桃優雅甜香，品飲前會開蓋，緩緩飄散著一縷白煙，就像是正在前行的小火車，煙霧從煙囪中飄出，帶著檜木香氣，就像我們搭乘小火車來到山中茶園般宜人自在

胖胖起司炸小豬豬排

豬排外層炸得香脆，內層肉質柔軟飽滿，包裹著醇厚起士鹹香，每一口咬下邪惡又過癮

金黃薯條

聚會必點的涮嘴薯條，外層炸得酥脆，內裡仍保有馬鈴薯的鬆軟，沾點蕃茄醬，多份酸甜，讓人不禁一口接一口

提拉米蘇

身為提拉米蘇的愛好者，看到怎能錯過！酒香濃郁，與綿密柔滑的馬斯卡彭奶油完美平衡，手指餅乾都完美浸潤，層層風味豐富，柔嫩入口即化，苦甜餘韻讓人再三回味

這次和友人來到Nonsense Bar，直接挑戰巨無霸PUNCH 超級過癮，飲酒體驗感十足，和朋友一同分享更是快樂無比，還有環遊世界原創特調，用味蕾旅行杯杯精彩，下酒菜及甜點表現也很具水準，感緊相揪三五好友一起來感受PUNCH的直擊吧，Nonsense Bar推薦給你們

Nonsense Bar無心戒酒互助會–武昌分會

地址：台北市萬華區武昌街二段100號2樓

電話：02 2381 2368

營業時間：15:30–03:00

訂位｜ＦＢ｜ＩＧ

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