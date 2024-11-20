台灣人是世界聞名的愛吃熱食！尤其是熱湯火鍋類～無論天氣冷熱都要吃鍋！

現在火鍋的方式更是創意十足，除了以前的小火鍋以外，到現在的麻辣鴛鴦火鍋，

還有這家壹直串麻辣鴛鴦，是結合了串串、鴛鴦火鍋一起吃～

地點就在信義安和站步行到臨江街夜市中間，

非常的方便～而且外型有夠吸睛，那天在裡面吃鍋的時候，常常和外面路過的客人對到眼

帶著台灣新住民周先生一起來吃，

周先生說他吃過最好吃的麻辣鴛鴦鍋，就是在深圳！他不相信可以更好～

才走到店門口，周先生又開始改口，這裝潢完全贏過深圳！超美好像居酒屋！

店門口可以看到紅吱吱的菜單，

從菜單就可以感受到那熱情的辣滾滾感～

走進店裡，壹直串麻辣鴛鴦真的是光裝潢就夠我參觀半小時，

整間店超美超有獨特性！好多都是為了這家店設計的，讓人用餐的過程很舒服阿～

抬頭也可以看到各式擺設，真的超美的

滿滿的燈籠，周先生說似乎一秒到了日本哪家居酒屋！

裝潢的用心，讓我很期待壹直串麻辣鴛鴦的餐點！

另外三樓還有提供包廂，裡面除了可以邊吃串串麻辣鴛鴦鍋以外，還可以開趴唱歌，

小公司尾牙春酒可以參考起來，或是年底聖誕派對也千萬不能錯過這個好地點！

大家也可以COS一下日本的穿著，搭配壹直串麻辣鴛鴦的裝潢，拍照一定超美！

參觀完裝潢，要認真來介紹餐點了，

坐下來開始吃鍋前，別忘了壹直串麻辣鴛鴦的醬料，

尤其是那個保寧醋，蛋塔是第一次看到，目前應該也只有這裡吃的到，是真正從大陸引進的唷！

牆上有兩種醬料搭配的方式，

店員有推薦，無論哪種搭配，都可以把保寧醋當成是基底，口味會更好唷！

不辣的給自己，辣的給周先生，

保寧醋的滋味有點像是陳醋感，搭配食物起來真的更加有層次，加上我是很愛吃醋的人，真的回加了好多次！

壹直串麻辣鴛鴦的餐具也是很用心，

另外還有提供不同的杯子，看是要喝烈酒的，還是要喝啤酒，都可以自由選擇杯子使用～

西班牙蛋塔貼心提醒：未成年請勿飲酒！

如同蛋塔一開始提到的，壹直串麻辣鴛鴦不是單單只有吃麻辣鴛鴦火鍋而已，

這裡有串啊！各位！

店員送上了木盤～

可以到冰箱前自由選擇串串們，

周先生很謹慎的挑著，他以為跟很多炭烤一樣，每一串價格都不同，

我跟他說一串只要$12，他還用很標準的中文說：很便宜阿～

串串擺放的冰箱很乾淨整齊，

拿取的過程都很舒服～

還有很特別的串串，天梯大家吃過嘛！

就是豬的牙齦的位置唷～也有人說是上顎，在壹直串麻辣鴛鴦就可以吃到！

本來想要放肆拿串串的周先生，

回想起他的太太點了一堆火鍋料，又想到壹直串麻辣鴛鴦的湯底料也不少，所以拿得很克制

壹直串麻辣鴛鴦真的整個都是好運當頭的感覺，

彷彿是吃完這餐會好運一整年，旺旺旺到不行感！

杯子也都是特地訂製，空運來台的～

準備要來大快朵頤囉！！！

麻辣鴛鴦鍋 1-2人份 $360

這兩人份給的分量很多，

麻辣的湯底，那鴨血和豆腐都已經很入味感了～

白湯的湯底裡面是鮮甜的蘿蔔，

鍋子超大，煮起來就是一個霸氣十足！

周先生開始分析他在深圳吃的麻辣鍋，他說上面會浮一堆不能吃的辣椒們，看了就很害怕，

但是壹直串麻辣鴛鴦的麻辣湯底，看起來就很舒服，

我們選擇是中辣的，周先生有夠滿意！

但對我只能吃小辣的人，我真的是吃一口要配三口飲料，但是又愛吃因為真的好吃！

白湯的湯頭很甜，滿滿的蘿蔔香氣好舒服，蘿蔔塊頭也很大，

這個都是湯底而已唷～那白湯的湯頭讓我在還沒加料的時候就喝了三碗！

麻辣鍋的湯底，我也是直說辣但還是吃了好多塊鴨血和豆腐，

鴨血無敵嫩嫩嫩！就像是布丁一樣，入口好舒服還有湯汁會爆出來！

豆腐更是吸飽了麻辣湯，超美味～

平常不愛吃豆腐的周先生，竟然更我搶著吃！

店員也發現我們喝了太多湯，主動拿著大茶壺來幫我們加湯～

是說這茶壺會不會太美太浮誇啦！

白湯和麻辣湯的加湯都是加高湯，然後再煮滾，口感和香氣依然美味！

私房排骨酥 $200

壹直串麻辣鴛鴦的排骨酥是那種老師傅做出來的美味，

蛋塔個人覺得麻辣湯底煮排骨酥超好吃的！

而且裡面鮮嫩無比，咀嚼的時候滿滿香氣蔓延在嘴裡，不虧是必點菜色之一！

金針菇 $80

周先生愛吃金針菇，我們喜歡在白湯裡面的感覺！

響鈴涮涮捲 $80

吃麻辣鍋怎麼可以錯過響鈴呢！

吸附了滿滿的湯汁，我喜歡下鍋兩秒就放入口中～還可以享受湯汁在嘴裡爆開的感覺～

食神牛肉丸 $200

我們兩個根本是搶著吃光，

真的是印度人但很熱愛吃火鍋的周先生，怕我跟他搶牛肉丸，

很開心的直接放進麻辣鍋裡面煮，

無論是放進麻辣鍋或是白湯，那牛肉丸都富含了滿滿的肉汁，

一咬下還真的噴出來有夠誇張！

酸梅湯

吃麻辣鍋必備的酸梅湯～壹直串麻辣鴛鴦也有！

但是蛋塔更推薦壹直串麻辣鴛鴦的仙草甘茶！

百年老滋味，微甜口味但非常清爽！

百年仙草甘茶 $60

之前對於仙草茶興趣缺缺的周先生，我怕他不敢喝所以只點了一杯，

沒想到他一喝到壹直串麻辣鴛鴦的仙草甘茶，竟然直接喝了三分之二....

然後不停問我說過去的仙草茶是什麼鬼，這個也太好喝了吧～

有點後悔沒有點一壺的啊！大家到壹直串麻辣鴛鴦真的不能錯過那仙草甘茶！

台灣黃牛胸肉 $400

第一次看到牛胸肉，而且還是台灣牛，怎麼可以錯過！

肥瘦很均勻的牛胸肉，

先在麻辣鍋試水溫，

沒想到搭配麻辣湯底可以如此好吃！

就連油花部份吃起來都很脆口～

接下來再來試試看白湯，

下鍋後，左右來回約莫三秒，我就拿起來了！

那燙過之後的紋路好美，第一次吃到牛胸肉，

都不知道原來牛胸肉是脆口的口感，用白湯煮，吃起來還會有一點點奶香氣！

串串們 $12

別忘了還有壹直串麻辣鴛鴦另一個重點串串們～

我們一起放進鍋裡煮！

因為滾到後來，麻辣鍋對我而言變得極辣，就很適合周先生獨享，而白湯也留給我獨享～

突然發現麻辣鴛鴦鍋很適合跟我們一樣口味懸殊的夫妻，可以在同桌吃飯也不需要為了對方委屈自己

串串小小一串除了可愛以外，

一口一串就吃光了，想吃也不怕價格太高，壹直串麻辣鴛鴦的串串真的都是一串$12而已～

干碟 $30

干碟是很特別的麻辣鍋吃法，

上面有花生粉、辣粉和芝麻，

食用方式隨意，但推薦可以搭配串串食用，

串串從鍋裡燙熟之後，在到干碟裡面滾幾圈，口感會更加豐富唷！

豬血糕我也拿來沾干碟盤裡的花生粉，增添風味～

壹直串麻辣鴛鴦的沾醬真的是一絕，

尤其是特有的保寧醋，沾串串或是火鍋肉片吃，真的都增添香氣！！

手工墨魚&蝦滑 $200

新鮮的墨魚和花枝都是肉眼就可以看到，

下鍋煮完之後完全不縮水，而且極度新鮮，

無論是墨魚或花枝，都還會在嘴裡QQ彈彈，鮮度破表阿～～～

油條 $50

吃麻辣鍋絕對不能錯過的，對我而言就是油條！

把油條放進麻辣湯底，我喜歡吃脆口的，大概三到五秒就會起鍋！

吸飽麻辣湯汁的油條，真的好浪漫～～

店員推薦另一個新吃法，

沾點白糖一起吃，真的是鹹甜滋味，好適合我這個嘉義人！

美蛙 $230

在GOA的時候，我一直在等雨季的末端可以吃到牛蛙，但末端的時候我們就回台灣了，

沒想到就是緣份啊！那天在壹直串麻辣鴛鴦看到美娃，我們兩個二話不說就點來吃～

處理得非常乾淨，擺盤也很清爽感，看起來就很舒服！

無論是煮麻辣鍋或是白湯，那蛙肉都很Q彈，

沒有腥味，真的讓我們吃得超過癮！

〖店家資訊〗

店 名：壹直串麻辣鴛鴦

地 址：台北市大安區通化街8號

營業時間：周一~周日 1500-0300

營業電話：02 2700 8787

官方IG：https://www.instagram.com/yizhichuan888/

本文為邀約體驗合作文，內容為真實感受~

你好，我是西班牙蛋塔。jeterbecky@gmail.com

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