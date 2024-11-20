台北餐酒館推薦｜Echo Chamber Club 無心戒酒互助會 – 同溫層俱樂部 ，鄰近台北西門町捷運站6號出口為無心戒酒互助會 最新力作，五層樓的獨特建築設計，每層皆有特色，LGBT的友善氛圍，供應玲琅滿目的汲飲雞尾酒，單杯不夠，用桶裝喝更過癮，種類豐富的亞洲風味料理，及不定期精彩live show，尤其是四、五樓露天沙發區，氛圍超Chill，很適合相揪三五好友來次同樂， 無酒不歡

讓我們沈浸同溫層的微醺世界中

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Echo Chamber Club 無心戒酒互助會 – 同溫層俱樂部

無心戒酒 最新力作 Echo Chamber Club 無心戒酒互助會 – 同溫層俱樂部，坐落於台北西門成都路巷弄中，離西門町捷運站6號出口只需步行3分鐘，五層樓的餐酒形式，每層都打造不同氛圍，更不定期會舉辦眾多有趣活動，不管是喜愛熱鬧、品酒，大啖亞洲料理，來這都能找到自己舒心一隅

Echo Chamber Club 無心戒酒互助會 – 同溫層俱樂部 環境

一樓區域

以金屬與霓虹燈飾營造的迷幻科技感，氛圍相當現代，座位小巧鄰近，主要供應汲飲雞尾酒，更有市面濃度最高的品項，杯杯親民價位，輕鬆品飲，喝不過癮還能直攻桶裝

二樓區域

來到二樓轉換成沈穩摩登風格，很適合相揪三五好友一同來用餐暢聊，不僅供應豐富的亞洲風味料理，還有各式調酒及無酒精飲品都在這呈現，重點是餐點認真很好吃，純粹來吃晚餐也很可以

三樓區域

以活動派對包場為主，除有座位區，一旁備有投影幕、電視及舞台，近期三樓大改造中，預計會推出眾多結合調酒的有趣活動，讓我們靜待未來規劃

四、五樓區域

設置戶外沙發區與吧檯，打造超chii露天包廂空間，相當適合與好友們喝酒話家常，還能欣賞西門小香港的景緻，彷彿置身國外，充滿異國氛圍

Echo Chamber Club 無心戒酒互助會 – 同溫層俱樂部 餐點

爛醉首選、派對BUCKET桶喝起來

份量超級澎湃的派對BUCKET，內含三款餐點、八選六桶汲飲雞尾酒，每桶約為三杯調酒容量，絕對能喝得非常過癮，整份套餐約為6-8人一起享受，很適合三五好友相聚就來這一組

用豪氣桶裝的汲飲雞尾酒，在裝飾上也相當用心，我們挑選 踏雪尋梅、季、阿姆斯特西門町、洛神莓果、青蘋果果伯爵、夏夜晚風，每款風味平衡酒感不過重，對不常品酒的朋友接收度應該滿高

季

以清酒為基底，搭配麝香葡萄、紫蘇，香甜果香竄出紫蘇風味，風味清新爽口

踏雪尋梅

以梅酒搭配鐵觀音，酸甜平衡漾著茶感，整體風味相當輕鬆，不常喝酒或擔心酒感重的，推推點選這杯

夏夜晚風

看到品名腦中響起伍佰的夏夜晚風，以我最愛的琴酒為基底，搭配蒔蘿、葡萄柚，帶點苦感的草本香氣，以清新的葡萄柚平衡風味，酒感很低也是走清爽路線

炸物拼盤

和朋友相聚有炸物就快樂，內含薯條、洋蔥圈、起司條、鹽酥雞四款炸物，香酥涮嘴，還貼心提供蝦醬、煉乳蝦青醬及椰糖黃芥醬三款沾醬，細緻度讓人不禁讚嘆，讓我們邊吃邊點頭如搗蒜，好好吃喔

蒜辣滷味拼盤

汲飲雞尾酒搭配臺式拼盤也很對味！內有鳥蛋、牛筋、牛腱、牛肚、豆乾，款款滷得香嫩入味，搭點氣泡感的酒款，應該相當暢快

涮嘴黑椒蝦

這款蝦蝦入味度也是拍手叫好，貼心將蝦開被去除腸泥，不需沾手撥蝦殼輕鬆開吃，蝦肉Ｑ彈佐以濃郁的黑胡椒醬汁，涮嘴度不輸外面賣得胡椒蝦，友人一隻接著一隻欲罷不能

水杏楊花

想來點無酒精雞尾酒，表現一樣很精彩，像這杯以水蜜桃、杏桃、楊桃、桂花的組合，細緻的氣泡感襯著討喜的杏色，清爽甜香

酩酊嫣紅

如仙境的沁煙感登場，搭配無心戒酒的裝飾，視覺相當震撼，這款絕對是氣氛擔當！以白蘭地為基底，搭配芒果紅茶，調配成的長島冰茶，宛如茶湯的輕盈感，芬芳果香交織著茶香相當順口，但酒量不佳的朋友千萬要斟酌

烏潤妙香

這款也是仙氣飄飄，以鐵觀音鮮奶茶為基底，再添加豆蔻、可可苦精、薑片調配，像是帶點薑味的濃郁酒感奶茶，層次分明，溫潤香醇

泰奶布丁

我還第一次看到調酒雪花冰！香醇泰奶透過製冰機化身為一片片的雪花冰，上層撲滿奶蓋、撒上鹹蛋黃粉，再搭配可愛的布丁和啵啵球，宛如甜品般可愛，濃郁泰奶香佐以微微酒感，風味討喜迷人

金桔檸檬冷湯佐新鮮生蠔

盛裝杯如趴踢感的閃爍銀球，內裏雞尾酒像清爽的金桔檸檬，巧妙搭配新鮮生蠔，完美襯托出生蠔鮮甜

同溫層超郝ㄘ炸雞翅

醃製入味的雞翅外層裹粉炸得酥脆，外脆內柔嫩多汁，一口咬下就讓人驚艷

炭燒鹹豬肉

以小爐火盛裝鹹豬肉，超有儀式感，選用五花肉部位，炭烤至微焦，將油脂都逼出，鹹香有勁一點都不膩口，還能搭配蒜片及蒜泥醋，更添風味

XO串串蘿蔔糕

將蘿蔔糕切成好入口大小，做成串串樣貌，酥炸至金黃再淋上XO醬，一口咬下外酥內嫩，鹹甜迷人，媽呀怎那麼好吃，真心推薦來這必點！

私房東坡肉

看了黑白大廚心心念念的東坡肉，來這就吃得到！滷至上色入味，油脂與瘦肉完美融合，豐富的膠質咀嚼時使增添滑潤口感，伴隨著鹹香醬汁與微微甜感，貼心附贈白飯，真的不禁一口接一口

藤椒酸菜魚

嫩滑魚肉交織藤椒麻香與酸菜酸爽，湯底濃郁而不油膩，開胃又過癮

嫩煎干貝佐泰式海鮮汁

每顆干貝煎得恰到好處，水嫩鮮香，咀嚼滿是大海鮮甜

鱸⿂⻄京燒

表層微微焦黃，魚肉細嫩多汁，散發著淡雅甜味與醇厚發酵香，底層鋪上柔嫩的馬鈴薯泥，多份鬆軟甜香

罪惡酒香熔岩巧克力蛋糕＋一大球香草冰淇淋

看品名就知道有多邪惡美味，巧克力熔岩柔滑而濃郁，搭配香草冰淇淋，與熱巧克力的溫度和口感形成強烈對比，微微的酒香尾韻，更讓人意猶未盡

單杯即飲不過癮，就來無心戒酒互助會 – 同溫層俱樂部直上桶裝更暢快，多款汲飲雞尾酒，還有可愛的調酒雪花冰，道道精彩的亞洲風味料理，還有精緻友善的同溫空間，真的是讓人無心戒酒，不管朋友相聚、品酒暢聊，或大啖美食，Echo Chamber Club推薦給你們

Echo Chamber Club 無心戒酒互助會 – 同溫層俱樂部

地址：台北市萬華區成都路27巷4號

電話：02 2370 7777

營業時間：18:00-03:00

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