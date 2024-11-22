







麥×勞、肯×基吃膩了～！？那就趁 德克士會員日 ，來吃超優惠脆皮炸雞～！！！



德克士脆皮炸雞 源自於美國德克薩斯州炸雞風味，台灣第一間直營店在2013年於101進駐，延續美國南方熱情的個性致力提供給消費者最好的服務與令人安心的西方速食體驗，並於 2022 年首次在台灣對外開放外部加盟，目前在北部已有 11 間分店。



不僅有速食店必備的炸雞、漢堡，還會不定期推出限定口味，滿足饕客味蕾，並提供給上班族早、中、晚餐超多選擇。



還有來自屏東在地小農的檸檬汁，增添清爽風味，副餐更是多元又特別，讓人忍不住想朝聖。





台北炸雞推薦｜德克士台北小巨蛋店 地理位置 交通資訊

德克士台北小巨蛋店 距離台北捷運小巨蛋站5號出口，步行約3分鐘即可抵達，交通方便、地理位置好找。

















台北脆皮炸雞推薦｜德克士台北小巨蛋店 環境介紹

德克士台北小巨蛋店 提供內用、外帶、自取以及外送，內用的用餐環境空間不大，卻舒適明亮。



德克士以專業的團隊和完善的設備，提供快速而美味的用餐體驗，擁有標準化操作流程，確保品質一致，每道餐點都經過嚴格的工序，保證食物美味且迅速出餐，方便許多上班途中趕時間或渡過悠閒時光的顧客。

























台北優惠炸雞推薦｜德克士台北小巨蛋店 點餐方式＆優惠資訊

現場提供自助點餐機點餐，支援 悠遊卡、街口支付、Line pay、悠遊付、信用卡 等等支付方式。



炸雞控必看！掃碼點餐超便利，會員日享受更划算的脆皮炸雞～！！！

內用的話，建議可以先找座位，使用桌邊自助掃碼點餐，減少排隊等候時間，現在超省時的自助掃碼點餐，越來越多門市提供啦～！！！



逢 8 會員日活動(每月 8、18、28 號為德克士會員日，享有限定商品+10 元得雙份產品的優惠) 。



德克士還有提供「 快一點 LINE 線上點餐 」，不論自取還是外送，在Line 線上訂餐享有多重優惠～



〔 加入會員每個月有多項好康優惠 〕

每月 20 號外送日消費滿$600 享 85 折 訂餐金額依會員會籍提供紅利點數：集享會員消費$1 元累紅利 1 點 ，集享 2.0 會員消費$1 元累紅利 5 點。 外送單筆結帳金額滿$500 即享免運優惠 消費滿$399 現折$30 (20 號外送除外)

















台北優惠炸雞推薦｜德克士台北小巨蛋店 人氣菜單

德克士脆皮炸雞的唯一標準「 金黃、皮脆、肉嫩、多汁 」，堅持每塊炸雞都要經過 358 道工序製成，採用高溫速炸法，完美鎖住雞肉原有的多汁口感，不斷地研發出專屬於東方口感的經典美味，用心做一個「脆皮炸雞專家」。



今天點了 5塊炸雞歡樂桶，可以自由搭配炸雞口味，我們選擇辣味咔滋脆皮炸雞×3 & 原味咔滋脆皮炸雞×2的混搭方式，另外選配 咔滋薯霸(中)+紫金QQ球，2杯大杯飲料是可以去油解膩的冰檸檬Light＆冰鮮萃檸檬綠茶。



另外加點 明星商品-咔滋脆皮手槍腿、4塊德克士雞塊、咔滋香辣雞翅，份量相當飽足，現場吃不完外帶回家當宵夜，冷掉的脆皮炸雞吃起來口感竟然不會太差。





咔滋脆皮炸雞 四川椒麻

精心嚴選整隻雞最好吃的兩個部位（大腿骨與雞腿肉），以高溫速炸完美鎖住雞肉多汁脆皮口感，德克士脆皮炸雞的辣味咔滋脆皮炸雞很特別，是香麻帶勁的 獨家四川椒麻風味 ，肉質軟嫩多汁，不用另外再灑胡椒鹽，而且外皮真的相當酥脆，還會咔滋咔滋～！！！



[ 優惠資訊 ]

每月 8 號會員日享有咔滋脆皮炸雞+10 元得雙份，兩支只要$79 元(原價$138)











原味咔滋脆皮炸雞

相同也是嚴選整隻雞最好吃的兩個部位（大腿骨與雞腿肉），採用秘制醃漬，風味無限，高溫速炸使雞肉原有的多汁口感被牢牢鎖住，咬下去的每一口都吃得到炸雞的酥脆與多汁，灑點胡椒鹽，風味更佳。







冰檸檬Light＆冰鮮萃檸檬綠茶（大）

選用 100%台灣屏東在地小農生產的新鮮檸檬，鮮榨成檸檬汁，精心特調的冰檸檬Light喝起來不會酸澀，帶點微甜。冰鮮萃檸檬綠茶特別以黃金比例調製，將檸檬飲與綠茶完美搭配，兩款喝起來都非常清爽解膩。







咔滋薯霸（中）

外層酥脆、內層軟綿的酥炸咔滋薯霸，馬鈴薯香氣十足，吃起來香鹹香鹹，不用沾番茄醬也很好吃。







紫金QQ球

特別以黃、紫地瓜製成，吃起來香Q的口感，是套餐搭配的超人氣商品。







咔滋脆皮手槍腿

大隻又飽滿，外型像極了手槍的酥炸大雞腿，採用在地國產雞肉，相同也是以高溫速炸法牢牢鎖住雞肉鮮甜肉汁，外皮咔滋酥脆，雞腿肉的口感特別鮮嫩紮實。















咔滋香辣雞翅

很容易讓人上癮的香辣雞翅，酥脆外皮搭配滑嫩香軟的雞肉，真的會越吃越涮嘴～！！！







4塊德克士雞塊

他們家雞塊脆皮不會很厚重，使用含肉率 70%以上雞塊，吃起來口感扎實多汁。













[ 店家資訊 ]



店名： 德克士桃園楊梅大成店

地址： 桃園市楊梅區大成路 74 號

電話： 03 2888 978

營業時間：平日 9:00-21:00/六日 09:00-22:30





店名： 德克士新北蘆洲長安店

地址： 新北市蘆洲區長安街 196 號

電話： 02 8286 7728

營業時間：週一～週日 09:00～22:00





店名： 德克士新北永和中正店

地址： 新北市永和區中正路 256 號 1 樓

電話： 02 2942 2758

營業時間：週一～週日 09:00～21:00





店名： 德克士台北小巨蛋店

地址： 台北市松山區南京東路四段 105 號

電話： 02 2712 5237

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本文皆為本人親自試用過後的體驗心得(非商業性質)僅供參考。產品成分及功效說明，引用商品或官網(含粉絲團)所載，不等於宣稱具有療效，每個人使用習慣、體質膚質不同，實際效果依每人體驗為主。