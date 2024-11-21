星野肉肉鍋強勢來襲，前鎮也能吃暢快吃肉肉放題的鍋物美食

平日午餐最便宜只要498元，就可以享用肉肉、自助吧吃到飽

想要吃和牛無限放題就點 頂級奢華，大片和牛肉涮下去，太過癮了

如果想要吃海鮮，只要加138元

無毒白蝦、鮮甜蛤蠣、香脆鴨腸、手工花枝滑、軟嫩巴沙魚、鮮嫩牛百頁、珍味雪螺肉、QQ小花枝

八種鮮美海鮮無限放題~~~追起來!

星野肉肉鍋 高雄五甲公園店就在五甲公園對面

高雄知名百年鍋物汕頭泉成 旗下的星野肉肉鍋美食

多間分店可享用到鍋物吃到飽

星野肉肉鍋吃和牛吃到飽，午餐時段只要498元，就可以痛快吃到飽

星野肉肉鍋 高雄五甲公園店

位置:高雄市前鎮區凱興街123號

營業時間：

週一~週五 11:30~15:00、17:00~22:30

週六、週日 11:30~22:30

電話號碼： 07 822 0222

線上訂位：https://inline.app/booking/

線上菜單：VIEW

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星野肉肉鍋 五甲街邊店，附近停車很便利

高雄五甲火鍋吃到飽推薦~

歡慶星野肉肉鍋五甲店今天開幕！

二人同行，一人半價！ 四人同行，一人免費！

帶上家人、好朋友，一起共享優惠！

(中午限量20組 、晚上限量20組，需中午12:00前入場；晚間17:00~18:00入場)

光是裝潢時間就很多在地居民來詢問何時要開幕

高雄最超值肉肉火鍋吃到飽首選

汕頭泉成沙茶潮鍋高雄前鎮五甲店最近也要開幕囉!

尾牙、公司聚餐都有優惠，可以早點訂位唷!

蔬食自助吧、熟食、多種飲品、冰品無限享用，歡樂吃到飽!

高達50種以上的季節蔬菜、鍋物料、菇類，光是看到兩個檯面自取自助吧就覺得很開心

自己的菜盤自己決定，滿滿的料，都會一直補齊，不用擔心搶不到

像我都夾大量的蔬菜，小孩老公都是吃鍋物料、丸子

長輩也都很愛蔬菜，還有菇類可選，可以滿足全家人的星野肉肉鍋

有四款熟食可以享用，每次來可能都會不太一樣

有點麻奶鍋就可以多夾麻辣鍋底加入大口享用

醬料刷一整排，記得使用經典的自家特製沙茶醬，百搭香濃夠味

有熟食、炸物可以選

湯底加購38~98元，高達八種湯頭可以挑選

這次挑選了 巴蜀麻奶鍋、蔥滿骨氣鍋

巴蜀麻奶鍋可以加點星野熊，讓麻奶鍋乳香味道更加濃厚

蔥滿骨氣鍋

湯頭很清甜蔥滿大骨、蔥花香氣，蔥花不夠可以自助吧再多取一點加料!

最滿足的就是可以大口啃蝕 大骨，大概3~4支大骨，可以啃食肉肉、軟骨，還可以吸骨髓

鍋底可以無限暢飲，可以熬煮久一點唷!

點起司鍋或者麻奶鍋就可以升級158元加購熊熊鍋

超大的特製星野熊，有牛奶、起司成分，熬入湯頭內乳香升級

菜盤自己配、自己選，可以通通吃光光

經典和牛吃到飽

可以吃好一點，選擇頂級奢華，就可以和牛肉吃到飽

高達9種肉品可以無限放題

和牛肉盤可以無限續點

澳洲和牛後腿肉

油花很細膩，熬煮後口感很豐富

澳洲黑毛和牛

香濃和牛香氣，推薦給和牛控必點

澳洲黑毛和牛、澳洲和牛後腿肉

長木盤 冷藏霜降板腱牛、冷藏厚脂雪花牛

肉肉控都會狂點，厚薄度都是控制好，讓肉肉稍微涮一下可以快速起鍋

冷藏厚脂雪花牛油花很多，口感很軟嫩

冷藏霜降板腱牛的牛肉香氣很渾厚，是我個人最愛的肉片

星野肉肉鍋等你大口吃肉

可以先全部都點一輪，再挑選最喜歡的持續加點

絕對讓肉肉控大滿足~

所以平常日中午來用餐的饕客最多，最超值吃法!

先把牛奶熊熊丟入麻奶鍋內熬煮，香濃夠味~~

開始涮肉肉囉!

大家一起來吃好料，和牛當然要痛快吃

而且是可以無限加點，有夠超值

澳洲黑毛和牛

可以先吃原味不沾醬，感受和牛本身的香氣

喜歡麻奶鍋，帶有香氣辣度提味，讓肉肉更夠味

板腱牛也會持續加點，口感跟香濃滋味是我愛的

酒香雞腿丁

不吃牛還有雞肉、豬肉、羊肉可選

升降鴛鴦鍋很有趣也很便利

可以按一下就把鍋子升起來，就可以輕鬆夾取鍋內食材，太棒了

喜歡吃海鮮就加購138元

高達8種海鮮可無限續加，一定要吃蛤蠣、蝦子

無毒白蝦、鮮甜蛤蠣、香脆鴨腸、手工花枝滑、軟嫩巴沙魚、鮮嫩牛百頁、珍味雪螺肉、QQ小花枝

手工花枝滑

麵食口味也超多，很適合拿麵食熬煮麻奶鍋

選擇性很多，不擔心浪費菜盤，挑選自己愛吃的

別忘了多種飲料、冰品無限享用

星野肉肉鍋 高雄五甲公園店位置點相當好，就在五甲公園對面、五甲最大全聯也在旁邊

附近相當好停車，聚餐很方便

旁邊還是汕頭泉成沙茶潮鍋 街邊店，預計11/30試營運

打卡評論送好禮

近期還有以下這些店鋪即將試營運 鉄道星野11月23日 五甲泉成11月30日 鉄道泉成12月3日 鉄道泗川見12月27日 鉄道小洞天1月10日