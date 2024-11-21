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通化街美食之一的樂氣串燒居酒屋除了日式料理之外，烤物超好吃！多汁到會在口中爆汁的串烤有夠厲害，日式氛圍加上各種樂團海報，也是很多知名藝人指定聚餐餐廳喔！

樂氣串燒居酒屋｜座位環境

樂氣串燒居酒屋超多大燈籠，加上日式風格的海報跟酒瓶

好像到了日本一樣～喧鬧的氛圍感讓人流連忘返

好適合聚餐！

螢幕也放著最近很熱門的棒球賽事直播

如果想要跟好友一起看球賽，樂氣居酒屋應該也很推薦！

樂氣串燒居酒屋｜結合台灣音樂

其實樂氣串燒居酒屋的老闆本身也是音樂人喔！

我們用餐當天就有遇到四分衛鼓手緯緯

他還告訴我們好多他自己的故事，好有趣！甚至裡面很多菜單是緯緯自己去研發出來的

看著牆上許多的樂團海報，就可以猜得出來樂氣串燒居酒屋的背景跟許多音樂人都很親近，在週五週六也會放一些樂團或音樂人的音樂

樂氣串燒居酒屋｜私人包廂

在樂氣串燒居酒屋中，有兩個特別隱密的包廂

除了可當作生日慶生餐廳，在這個包廂慶生之外，許多歌手或是音樂人如果來用餐，也都會到這個包廂裡面！

樂氣串燒居酒屋｜明星藝人指定餐廳

在樂氣串燒居酒屋牆壁上有許多的拍立得

裡面都是明星藝人，今天用餐的座位，甚至任賢齊都在這邊用餐過喔～

樂氣串燒居酒屋｜飲品選項多

在樂氣串燒居酒屋的冰箱中

除了燒酒之外，也有很多日本進口利口酒跟進口日本飲料～

菜單上也有許多啤酒種類可以選擇

樂氣串燒居酒屋｜菜單價格

樂氣串燒居酒屋的菜單很豐富，有點多到不可思議！

而且價格比想像中的更加平價

份量也很充足，CP值相當高！

其中的烤物每一個都超級好吃，真的必點

樂氣串燒居酒屋｜和風生牛肉 160元

到居酒屋我們真的很常點生牛肉，不只是因為好吃好拍，更是因為一盤生牛肉就可以吃出這個居酒屋對食材的認真程度！

解凍的程度、肉質的口感、色澤都相當重要

這幾個關鍵也會影響用餐的心情阿～

樂氣串燒居酒屋的生牛肉相當到位！

不僅如此，他在醬料的調味上也十分讓人滿意，不會太甜太鹹卻可以引出生牛肉本身的甜味

加上偏紅色的蛋黃，就可以看出他們的用料實在

生牛肉的解凍程度也相當讓人滿意

每一口都是柔軟又鮮甜的牛肉味！真的很不錯！

樂氣居酒屋｜ 必吃！ 蔡叔叔的七里香 150元

只能說！樂氣串燒居酒屋的七里香可以說是我目前在居酒屋吃過第一名的七里香

太強大了！外酥內軟居然還口爆我雞汁

好爽～超級爽～好喜歡這種感覺～

多汁濃郁，外表烤的薄皮香酥

撒上那個芝麻，抹上日式烤肉醬，真的好香～直接被圈粉

當天緯緯問我前三名料理是什麼

我直接前三名都獻給七里香～太強大了！

樂氣居酒屋｜醬燒雞松阪 150元

雞松阪在台北居酒屋越來越常見

QQ有點像橡皮筋的口感，讓許多人一次愛上

但是樂氣串燒居酒屋的雞松阪卻有不同，除了松阪本身雞皮跟不同的口感之外

更多出許多扎實的雞肉！

如此一來的雞松阪變得更加多汁味美

在口感上也更多變了！很好吃喔～

樂氣居酒屋｜鹽烤厚切櫛瓜 100元

你以為櫛瓜怎麼烤都一樣，你就錯了！

樂氣串燒居酒屋居然連櫛瓜都可以烤到爆汁爆水，真的好吃到嚇瘋

咬下去櫛瓜組織內都是鮮甜的蔬果水分

好像吃水果一樣，不知道怎麼可以這麼好吃哀～直接戀愛好想一直把瓜瓜放在嘴巴裡面恩亨恩亨～

樂氣居酒屋｜ 必吃！ 明太子雞腿肉 150元

緯緯說，樂氣串燒居酒屋的明太子是他們自己特調的

明太子裡面的卵硬生生就是兩倍的量！直接打趴其他店的明太子

上面炙燒過的明太子，遠遠就讓人因為它的香氣流口水

入口的時候更驚人，因為裡面放了兩倍的卵，每一口都會爆卵！加上雞腿肉的口感，真的必吃！

樂氣居酒屋｜鹽烤雞膝軟骨 140元

樂氣串燒居酒屋的用料實在從雞軟骨也可以看見喔！

他們的軟骨每個都是帶著滿滿的肉，吃起來真的很值回票價，CP值太高了吧，就像是配著一個雞肉烤串一起吃～有夠爽內！

樂氣居酒屋｜ 必吃！ 明太子白醬蛤蜊烏龍麵 180元

你到樂氣串燒居酒屋，只要是有明太子的

我都舉100個必吃旗！真的一定要吃～尤其他們白醬不會過奶，吃起來濃郁又不膩口

加上那個明太子濃郁又爆卵

這個不吃真的會對不起自己的良心！

絕對讓你一個人就吃到空盤

樂氣居酒屋｜鹽蔥豬舌 140元

豬舌的風味比較重，如果你真的很喜舌的人可以試試

他的口感相對彈牙扎實，加著蔥鹽很不錯～

樂氣居酒屋｜ 必吃！ 明太子山藥 140元

我又要舉100個必吃旗了！

樂氣串燒居酒屋這個明太子山藥沒吃到等於沒來過～山藥厚切很給力

烤的適中帶點濕度很舒服，上面明太子好吃到爆炸，剛好上濃下清爽，吃起來就是一個回味無窮

樂氣居酒屋｜和風鹹豬肉 140元

桌上這個鹹豬肉是緯緯推薦我們的～確實很少在居酒屋看到鹹豬肉的存在

樂氣串燒居酒屋居然放在菜單上，就表示他有一定的美味

這跟一般吃到的鹹豬肉有一點點不同

沒有這麼重口，但又很能引發食慾～鹹香開胃珍又扎實有口感，確實很不錯

搭配下面的洋蔥很夠味喔！

樂氣居酒屋｜ 必吃！ 雙蔥牛肋條 180元

我喜歡樂氣串燒居酒屋其中一個理由，就是他們用料毫不手軟

這個蔥的分量好舒服！很像是廚師失手打翻一樣，我好喜歡這種意外～

滿滿的蔥入口會有清香跟一點點的辛口感

牛肋條本身柔軟，因為帶筋所以加熱後香氣很濃郁！

兩條大大的肉條塞口中

這個飽腹感跟滿足感，真的是只有幸福可以形容阿！

樂氣居酒屋｜松露干貝 300元

採用生食級的松露干貝

如果你是海鮮控一定要吃看看

多汁柔軟的干貝，下面襯著檸檬所以會有淡淡的檸檬香

上面少少的松露醬，讓干貝鮮甜變得更有層次～

上面微微的烤過，讓整個味道變得更鮮

是值得細細品嘗的餐點喔！

樂氣居酒屋｜薄鹽鯖魚 160元

鯖魚也是很多人在居酒屋必點的項目

樂氣串燒居酒屋的鯖魚烤的也很不錯喔！外酥內軟也保留了滿滿的香氣，新鮮的風味吃起來很過癮

樂氣居酒屋｜日本宮城縣 頂級生蠔 200元

Wiliiam是不愛吃生蠔的寶寶，但Dong可是超級無敵喜歡的喔！

尤其是那個席捲而來的海味真的只有生蠔才吃的到

樂氣串燒居酒屋生蠔好大一個，上面又加了酸甜的日式醬料～

不用檸檬也很OK喔！

樂氣居酒屋｜鹽烤嚴選黑豬肋串 140元

黑豬的口感就是比較爽，有咬勁又香

鹽烤的方式讓豬肉本身的香甜更明顯了

有一種單純且美好感覺，不搶戲卻很值得回味

樂氣居酒屋｜酥炸水果玉米 120元

水果玉米本來就是特別好吃，口感跟甜味都很不錯

沒想到這樣酥炸，不僅適合分食，穿插在中間吃也很新鮮又好吃

有點微甜鹹麵糊，搭配海苔粉

一口咬下去有點像海鮮煎餅，但咬開玉米那個衝擊感跟玉米甜味真的很涮嘴

讓人一口接一口吃不停

樂氣居酒屋｜泰式酸辣豆腐 120元

這個泰式酸辣豆腐是樂氣串燒居酒屋的新菜單

緯緯跟我們介紹說是他的創意料理

一般吃到的日式炸豆腐總是配日式醬油

鹹甜搭配還以為是最佳選擇

沒想到這個泰式酸辣的感受，在居酒屋中居然也可以這樣搭配！很順哀～

酸辣的口感剛好在日式料理中變成了新的火花

讓整個味覺重新甦醒了過來，這個刺激感很不錯

而且樂氣串燒居酒屋的炸豆腐也是很厲害，那個酥脆的外衣很到味！非常好吃！

樂氣居酒屋｜烤魷魚 200元

這個烤魷魚CP值超高！

這麼大隻200元超乎我想像！根本豪華特盛～

肉質彈嫩，魷魚獨特的鮮甜醇厚的風味經過烤炙過後

變得更加豐厚，淋上一點檸檬汁更是瞬間刺激味蕾，每次咀嚼都越嚼越香～

樂氣居酒屋｜無酒精 葡萄/白桃汽水 120元

我們特別點了日本進口的汽水

香氣相當足夠，比起一般汽水精緻太多了～吃個晚餐即使不喝酒也變得很高級了呢！

樂氣居酒屋｜SAPPORO 啤酒 180元/瓶

當然如果你想要酒精的話也是有的喔！

店裡面也有許多啤酒選擇，我們最近就很喜歡喝這個SAPPORO～綿密的泡泡好清爽

樂氣串燒居酒屋還有Kirin聯名酒杯，喝起來超有氣氛的！

整桌吃下來，樂氣串燒居酒屋真的是無可挑剔！

姑且不論他們是音樂人的背景，能夠把每個料理都做到這麼精緻而且美味，已經是料理職人的等級了吧！樂氣串燒居酒屋是我吃一次就愛上的台北日式居酒屋，甚至過沒幾天馬上就再找朋友跟緯緯再訂位一次，這個美味程度值得一而再再而三的拜訪，直接入口袋名單的台北推薦居酒屋樂氣串燒居酒屋。

樂氣串燒居酒屋｜地址電話

地址： 106台北市大安區通化街19巷3號

營業時間：17:30–00:00 (周一公休，週五週六到01:00)

電話號碼： 02 2700 9425

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