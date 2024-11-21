台北雙層觀光巴士下午茶：用美食與美景來場城市冒險

真的太棒了！這是全臺第一輛雙層用餐巴士，能一邊享受美食，一邊飽覽台北美景，超級值得體驗！上車地點在捷運市政府站3號出口旁就能看到這台帥氣的雙層餐車，作為一個喜愛新奇體驗的人，我怎能錯過這個邊吃五星級下午茶，邊欣賞台北美景的機會？於是，特別跟我的旅遊探險好搭檔選了一個午後，透過KKDAY預訂，來到捷運市政府站3號出口，準備登上這趟結合美食與美景的獨特旅程。

KKDAY 點這邊了解行程喔~~

緣起

雖然台北信義區的景點早已熟悉，但這次的雙層餐車搭配晶華酒店的下午茶實在太吸引人了！我超怕訂不到，於是提早兩周就火速在搶下行程，超有先見之明吧！當天我們完全走大眾交通路線，讓好友重新感受台北交通的便利。從中壢國光客運總站搭9001號公車，直達台北市政府轉運站，整個旅程超順暢！

抵達的早了點，因為怕下午茶的份量太少，我們先在新光三越B1吃了個早午餐墊墊胃，然後準時在捷運市政府站3號出口集合。邊吃邊看城市風光的冒險即將開始，大家都準備好出發了嗎？

觀光巴士外觀與氛圍

一抵達集合地點，就看到服務人員已經在入口處準備迎接我們，有種即將登機的感覺！

他們一邊確認名單，一邊熱情招呼著我們上車。根據指引，我們從一樓走上二樓，

哇!!二樓的氛圍真的是完全不一樣！瞬間有種飛出國的感覺，彷彿下一秒就要起飛去度假了～

車頂那巨大的全景透明天窗像一幅無限延展的畫框，預告著即將映入眼簾的壯麗台北風景，讓人充滿期待。

一上車，耳邊就傳來輕柔的音樂，空氣中充滿了輕鬆愉快的氛圍，感覺像走進了電影裡的浪漫情節。每個座位都是舒適的固定沙發座，還配備了安全帶，讓你坐得安全又安心。桌上也貼心地鋪了止滑墊，還有專門的杯架，確保在行進中每一口美食都能優雅穩定地享受。

最讓我驚喜的是桌上那精緻的小花束，搭上晶華酒店淡藍色桌墊紙, 上面還特別標註行程中的特殊地標建築，這些讓用餐質感瞬間升級，彷彿進入了移動中的五星飯店！全景透明車頂根本無死角！從陶朱隱園、微風南山到台北101，還有東區的熱鬧街景，全都盡收眼底，彷彿自己成為台北的城市主人！搭配車內輕快的爵士樂，整個氛圍就像在時尚電影裡用餐一樣浪漫愜意。

菜單與特色菜品

菜單由台北晶華酒店精心設計，下午茶的餐點不僅種類豐富，而且擺盤非常精緻。而且一道一道上菜~~ 搭配冷熱咖啡或冷熱綠茶，飲料隨時都可請服務人員添加

葷食

第一道 晶點

蘿蔔絲酥餅 /鴨賞銀絲卷 /蜜汁叉燒酥

第二道 甜點

鳳梨澄沙奶黃 /手作綠豆糕 /芒果布丁 /可麗露 /芝麻洛神蛋糕

第三道 小驚喜

超可愛雞蛋糕 好友超愛這隻恐龍啦~~ 捨不得吃啦~~

素食

第一道 晶點

烤麩銀絲卷 /炸春捲/素蘿蔔絲酥餅

第二道 甜點

鳳梨酥/可麗露/水果杯/手作綠豆糕/香茅愛玉凍

小驚喜

超可愛雞蛋糕

晶華酒店下午茶的點心整體來說，無論是鹹點還是甜點，都充滿了精緻與巧思。每一口都能感受到用心製作的細膩，從酥脆的外皮到綿密的內餡，層次豐富，口感恰到好處。鹹點的香氣十足，甜點則是甜而不膩，搭配得相得益彰。整個下午茶體驗彷彿是一場美味的饗宴，既能滿足味蕾，又能享受視覺上的美感，每一道點心都帶來驚喜與滿足，讓人久久回味！

用餐體驗

餐車上不僅食物出色，服務也是一流！每一道菜送上時，服務人員都會說明一下菜品名稱

整個用餐過程節奏輕快，中途也會介紹地標景點，在某些景點處也會臨停，讓客人拍照或仔細觀賞建築物喔!! 在最佳101位置還會幫客人拍照喔!! 服務人員也都會在最佳時機送上下一道菜。車子行進的非常緩慢，讓客人用餐的體驗非常的平穩舒適。用完餐後，還能享受一杯咖啡或熱茶，這感覺簡直像是坐在空中的五星級餐廳！一開始還以為這只是為了觀光，但實際體驗後才發現，這是絕對超乎期待的台北新玩法！

結論與推薦

這次【台北雙層餐車】的體驗真的大大超出我的期待，邊移動邊吃五星級下午茶，還能欣賞變換的美景，這樣的獨特用餐體驗，你怎麼能錯過呢？ 這不僅僅是觀光，還是一場無與倫比的美食冒險。無論你是想要約會、慶祝特別日子，還是單純想要來點不一樣的城市探索，這都會是非常棒的選擇。尤其對那些追求新穎體驗的人來說，這絕對是不可錯過的活動！

KKDAY

另外 台灣最美的風景真的是人 !! 一路上窗外都會有人跟我們揮手 因為我們是觀光客嗎?? 還有人拍照 !!! 真是太可愛了~~

趕快預定起來吧!!