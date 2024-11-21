可汗大叔醬蝦醬蟹專賣店｜台中一位難求的醬蝦螃蟹專門店，韓國馬東石餵食帶你實現海鮮自由!

不用飛韓國竟然也能吃到醬蟹!近期台中最夯的火爆店就是這家，，榮登食尚玩家風雲榜冠軍的【可汗大叔醬蝦醬蟹專賣店】，剛開店門口就有大批人潮，都是為了吃到來自韓國的正統風味，還有帥氣台灣版馬東石餵你吃的害羞服務，趕快標記身邊的海鮮控一起來！

肉依小姐吃什麼 更多好吃的都在IG: https://www.instagram.com/taberu.food/

可汗大叔醬蝦醬蟹專賣店 環境分享

▼【可汗大叔醬蝦醬蟹專賣店】在台北和台中都有分店，這次來的台中店位於台中南屯區大墩路上，黃色的招牌在路上格外顯眼，剛營業不久店裡生意就超好，開車可停放於附近的路邊停車格。

▼【可汗大叔醬蝦醬蟹專賣店】用餐環境乾淨明亮，以溫暖的木質色調為主，桌位有個人和多人的座位，不管是情侶約會或團體聚餐都很適合，不過數量不多建議大家先訂位～

▼【可汗大叔醬蝦醬蟹專賣店】的海鮮都是經過人工刷洗，搭配專利殺菌技術料理，可以安心大口放心享用。

▼【可汗大叔醬蝦醬蟹專賣店】老闆是有台灣版馬東石稱號的帥哥，還有提供超害羞的餵食服務~

可汗大叔醬蝦醬蟹專賣店 菜單

可汗大叔醬蝦醬蟹專賣店 餐點介紹

醬蝦醬蟹套餐💰1499元

▼醬蝦醬蟹套餐醬汁可以選辣或不辣，嚴選菲律賓蝦蟹人工刷洗，還有專利殺菌技術可以放心吃，螃蟹中有著滿滿的蟹膏，蝦子更是一擠就有蝦膏爆出，吃起來完全沒有腥味很鮮美，甘甜醬汁非常下飯涮嘴，推薦可以拌入米飯中，再搭配海苔一起吃!

海鮮鍋（一人份）💰999元 （綜合海鮮+💰499元）

▼適合冬天的暖呼呼海鮮鍋，湯頭以蝦殼和蝦頭熬煮而成，裏頭加入大量蔬菜和火鍋料，湯頭帶有淡淡的鮮甜風味，還會附上超澎派的海鮮拼盤，有螃蟹、龍蝦、紅蝦、蛤蜊、干貝、大生蠔、鮑魚、花枝跟魷魚，CP值超級高!

海鮮盲盒💰890元

▼海鮮控會愛的海鮮盲盒，頂頭霸氣撲滿生蠔、海膽、鮭魚麵、章魚、干貝、松露甜蝦、鮭魚卵，料多到完全看不見底下的飯了，海鮮超級鮮美無腥味，搭配底下的醋飯吃讓人大滿足~

蟹黃拌飯💰389元 蝦滑粉絲煲💰380元

▼不吃生食也有熟食可選擇，推薦這兩道蟹黃拌飯和蝦滑粉絲煲，蟹黃拌飯重本加入蟹黃及蛋液熬煮的醬汁，淋在白飯上就像是燴飯一樣，再搭配鮭魚卵點綴，鹹鹹香香口味非常討喜。

▼在海鮮湯頭煮過的蝦滑粉絲煲，吸飽了滿滿的海鮮精華，接著蓋上軟嫩的蛋花，並撲滿鮮蝦、魚卵及魚子醬，拌在一起吃每口都是奢華享受!

臭臭布丁拼盤💰280元

▼香氣十足的臭臭布丁拼盤，裏頭有肥腸、鴨血、臭豆腐，每一種都滷得非常入味，大推臭豆腐咬下會爆出過癮湯汁，而且真的有在臭!

可汗大叔醬蝦醬蟹專賣店 用餐心得

每次看到韓劇就超想吃的醬蟹，沒想到在台灣也能吃到原汁原味，這家【可汗大叔醬蝦醬蟹專賣店】生意真的超好，可以說是台中近期最一位難求的夯店，海鮮品質和調味也都很優秀，強烈推薦大家可以來試看看！

可汗大叔醬蝦醬蟹專賣店 店家資訊

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點我線上訂位

地址 : 台中市南屯區大墩路717-5號（7-11旁）

電話 : 09-5594-1388

營業時間 : 13:30-00:00(周一~周四)；11:00-凌晨1:00(週五六日)

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