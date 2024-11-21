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可汗大叔醬蝦醬蟹專賣店｜台中一位難求的醬蝦螃蟹專門店，韓國馬東石餵食帶你實現海鮮自由! - 肉依小姐吃什麼

2024-11-21 11:58:00 文字：肉依小姐吃什麼
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肉依小姐吃什麼

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可汗大叔醬蝦醬蟹專賣店｜台中一位難求的醬蝦螃蟹專門店，韓國馬東石餵食帶你實現海鮮自由!

不用飛韓國竟然也能吃到醬蟹!近期台中最夯的火爆店就是這家，，榮登食尚玩家風雲榜冠軍的【可汗大叔醬蝦醬蟹專賣店】，剛開店門口就有大批人潮，都是為了吃到來自韓國的正統風味，還有帥氣台灣版馬東石餵你吃的害羞服務，趕快標記身邊的海鮮控一起來！

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肉依小姐吃什麼 更多好吃的都在IG: https://www.instagram.com/taberu.food/

可汗大叔醬蝦醬蟹專賣店 環境分享

【可汗大叔醬蝦醬蟹專賣店】在台北和台中都有分店，這次來的台中店位於台中南屯區大墩路上，黃色的招牌在路上格外顯眼，剛營業不久店裡生意就超好，開車可停放於附近的路邊停車格。

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【可汗大叔醬蝦醬蟹專賣店】用餐環境乾淨明亮，以溫暖的木質色調為主，桌位有個人和多人的座位，不管是情侶約會或團體聚餐都很適合，不過數量不多建議大家先訂位～

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【可汗大叔醬蝦醬蟹專賣店】的海鮮都是經過人工刷洗，搭配專利殺菌技術料理，可以安心大口放心享用。

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【可汗大叔醬蝦醬蟹專賣店】老闆是有台灣版馬東石稱號的帥哥，還有提供超害羞的餵食服務~

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可汗大叔醬蝦醬蟹專賣店 菜單

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可汗大叔醬蝦醬蟹專賣店 餐點介紹

醬蝦醬蟹套餐💰1499元

醬蝦醬蟹套餐醬汁可以選辣或不辣，嚴選菲律賓蝦蟹人工刷洗，還有專利殺菌技術可以放心吃，螃蟹中有著滿滿的蟹膏，蝦子更是一擠就有蝦膏爆出，吃起來完全沒有腥味很鮮美，甘甜醬汁非常下飯涮嘴，推薦可以拌入米飯中，再搭配海苔一起吃!

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海鮮鍋（一人份）💰999元 （綜合海鮮+💰499元）

▼適合冬天的暖呼呼海鮮鍋，湯頭以蝦殼和蝦頭熬煮而成，裏頭加入大量蔬菜和火鍋料，湯頭帶有淡淡的鮮甜風味，還會附上超澎派的海鮮拼盤，有螃蟹、龍蝦、紅蝦、蛤蜊、干貝、大生蠔、鮑魚、花枝跟魷魚，CP值超級高!

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海鮮盲盒💰890元

▼海鮮控會愛的海鮮盲盒，頂頭霸氣撲滿生蠔、海膽、鮭魚麵、章魚、干貝、松露甜蝦、鮭魚卵，料多到完全看不見底下的飯了，海鮮超級鮮美無腥味，搭配底下的醋飯吃讓人大滿足~

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蟹黃拌飯💰389元 蝦滑粉絲煲💰380元

▼不吃生食也有熟食可選擇，推薦這兩道蟹黃拌飯蝦滑粉絲煲蟹黃拌飯重本加入蟹黃及蛋液熬煮的醬汁，淋在白飯上就像是燴飯一樣，再搭配鮭魚卵點綴，鹹鹹香香口味非常討喜。

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▼在海鮮湯頭煮過的蝦滑粉絲煲，吸飽了滿滿的海鮮精華，接著蓋上軟嫩的蛋花，並撲滿鮮蝦、魚卵及魚子醬，拌在一起吃每口都是奢華享受!

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臭臭布丁拼盤💰280元

▼香氣十足的臭臭布丁拼盤，裏頭有肥腸、鴨血、臭豆腐，每一種都滷得非常入味，大推臭豆腐咬下會爆出過癮湯汁，而且真的有在臭!

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可汗大叔醬蝦醬蟹專賣店 用餐心得

每次看到韓劇就超想吃的醬蟹，沒想到在台灣也能吃到原汁原味，這家【可汗大叔醬蝦醬蟹專賣店】生意真的超好，可以說是台中近期最一位難求的夯店，海鮮品質和調味也都很優秀，強烈推薦大家可以來試看看！

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可汗大叔醬蝦醬蟹專賣店 店家資訊

粉絲團 : 可汗大叔醬蝦醬蟹專賣店 FB

點我線上訂位

地址 : 台中市南屯區大墩路717-5號（7-11旁） 

電話 : 09-5594-1388
營業時間 : 13:30-00:00(周一~周四)；11:00-凌晨1:00(週五六日)

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可汗大叔 醬蝦醬蟹專賣店-南屯店

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服務品質
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裝潢氣氛
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