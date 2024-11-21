桃園觀音 拍出專屬於你的Zakka風照片/季風沙丘-老。樣子三店/ Zakka風與廢墟工業風的完美結合

位於觀音草漯的季風沙丘-老。樣子三店是一間充滿個性和魅力的餐廳。坐落在草潔沙丘地質公園入口處的對面，這間店外觀像是一間被綠植覆蓋的工廠，如果沒有門口的小招牌，可能會讓人不小心錯過。

第一次到觀音真的覺得觀音怎麼離我這麼遠啊!! 朋友說我們還沒到草漯，還只有在外圍喔~~原本還想去探訪附近的地質公園，草漯沙丘地質公園有台版撒哈拉沙漠的美稱，但…………太熱了!! 我們怕中暑阿!! 還是停在季風沙丘-老。樣子三店對面的停車場等他們開門好了~

一踏進季風沙丘-老。樣子三店，首先映入眼簾的是挑高的設計，讓原本就占地頗大的空間顯得更加寬敞。水泥感的牆面配合深色瓷磚，營造出濃厚的復古工業風。店內還搭配了畫框和大型燈飾等精心布置的裝飾品，整體氛圍質感十足。

大面積的窗戶讓自然光透進室內，形成美麗的光影，增添了空間的視覺效果和氛圍感。在這光線充足的環境下，每個角落都顯得生動美麗，讓人忍不住想要拍照留念。

一樓的另一區域更是展示了強烈的廢墟工業風。斑駁的牆壁、舊桌椅、復古玻璃窗框和鐵製樓梯等雜物，營造出濃厚的Zakka雜貨風格。這些元素雖然看似凌亂，卻巧妙地融入在一起，讓這裡成為了室內拍照的絕佳場地，拍出來的照片充滿了濃濃的Zakka氛圍。

不僅室內裝潢獨具特色，其戶外區的設計更是令人耳目一新。戶外區配備了折疊桌椅，搭配各式露營工具及餐具，營造出濃厚的戶外露營氛圍。

今天我們點的是 季風早午餐系列

皆附 開胃果醋、鮮蔬沙拉、脆薯/可搭配起司軟法 or 酥脆可頌 or 香米飯

11:30前以上餐點皆含飲品一杯 可選美式咖啡or無咖啡因茶飲 (換其他飲品折扣30元)

餐點全日供應,每日例湯供應完為止!

昭和炸機搭配塔塔醬+酥脆可頌+麥茶 $360

炸雞外皮酥脆，內裡多汁，搭配濃郁的塔塔醬，增添了一層清新的口感。塔塔醬的酸甜味道平衡了炸雞的油膩感，讓整體口味更加和諧。酥脆可頌則是外酥內軟，每一口都能感受到層次分明的口感，非常適合搭配炸雞一起享用

餐點還有附上薯餅、鮮蔬沙拉。當吃了幾口炸雞後再來攝取些沙拉，讓口中的味蕾重新啟動，又可以繼續享用美食啦。

摩洛哥燉菜油封大雞腿+起司軟法+美式咖啡 $380

法式油封大雞腿雞肉非常嫩滑，外皮酥脆，內裡多汁，微微的鹹味和暖胃番茄時蔬燉菜，番茄的酸甜味道與蔬菜的天然鮮味相互融合非常美味。起司軟法外皮金黃酥脆，內部柔軟有彈性。撕下一塊，既可以單獨享用，也可以用來沾取摩洛哥番茄燉菜的湯汁，讓味道更加豐富。

餐點還有附上鮮蔬沙拉及濃湯，飯前濃湯溫潤滑口，為這場早午餐拉開了序幕，每一口都帶來暖胃的舒適感受，讓人從內到外感到滿足。這道早午餐的每一個元素都相輔相成，呈現出一道豐富而平衡的美味佳餚。

這邊餐點都不另收服務費喔~~

季風沙丘-老。樣子三店不僅是一間餐廳，更是一個充滿藝術感和設計感的空間。無論是外觀還是內部裝潢，都展示了獨特的廢墟工業風和復古風格，讓每一位到訪的客人都能夠在這裡找到屬於自己的美好時光。

地址： 桃園市大園區潮音北路787號

營業時間：星期三~ 星期日 10:30–18:30

星期一/星期二 公休

電話號碼：0976 162 455

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