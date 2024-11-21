台南正宗花雕雞名店「廚房有雞」即將來到20週年慶！！多年以來廚房有雞一直是台南聚餐的熱門餐廳，在重要節日與家人聚餐吃飯或招待貴賓好友，都會想到它。

近期開始明年的除夕年菜早鳥優惠預約，與往年相同能預約年菜內用套餐或外帶套餐，讓你不用有一身好廚藝就能輕鬆美美的吃團圓年菜，也提供外帶年菜伴手禮能帶回家加菜，無法到店外帶可選擇4款招牌菜色冷凍宅配到府，同樣可以輕鬆加菜。

唯一不同的是廚房有雞在台南已有三間分店（中華總店、北安旗艦店、北安A2會館），除夕能預約內用套餐的機會又更多了！！今天我們是到「廚房有雞 北安旗艦店」用餐，這次點的料理有幾道在年菜菜單裡能看到，快來看看我分享的菜色。

廚房有雞 2025除夕年菜【蛇曜豐年，家宴滿全席】

廚房有雞除夕年菜依照人數推出2組內用套餐「蛇曜豐年套餐、金蛇迎春套餐」與2組外帶套餐「滿滿福氣套餐、年年有餘套餐」，內用套餐早鳥贈送20週年限量保溫瓶，外帶套餐早鳥享有95折優惠。

2024.12.20前預約享早鳥優惠



年菜伴手禮招牌雙鍋禮盒是年節加菜的好選擇，早鳥優惠外帶享9折優惠，沒時間到餐廳外帶就能選擇宅配送到家，只要單筆消費滿3000就享免運費，4款廚房有雞招牌菜輕鬆送到家(正宗花雕雞、澳門豬骨煲、招牌雙鍋禮盒、手工流沙破酥包)。

年菜伴手禮招牌雙鍋禮盒包含：正宗花雕雞(大)+澳門豬骨煲(大)+草蝦一盒。

廚房有雞 北安旗艦店｜位置交通

廚房有雞 北安旗艦店就位在北安路一段上，較好記是旁邊有家樂福便利超市，騎車過來可停放在店前，開車過來可免費停放在廚房有雞北安店停車場Google地圖。

北安路這帶很難停車，有免費停車場實在太貼心了，走路過來也只要2分鐘而已，帶家人來可先讓長輩小孩在餐廳前先下車再去停車，離開前到櫃台拿2.5小時停車券即可折抵。

廚房有雞北安A2會館 位置

從停車場的斜對面看去是廚房有雞北安A2會館的入口階梯(北安旗艦店的2樓)，廚房有雞北安A2會館是6/28開幕專為大型宴會餐聚所提供的餐廳會館，從停車場過去不用1分鐘。

廚房有雞北安A2會館以接待大型餐聚活動為主，有宴會舞台與投影、卡拉OK設備，適合公司大型尾牙春酒聚餐，也適合舉辦婚宴。

廚房有雞 北安旗艦店｜用餐空間

餐廳正門在北安路一段上很好找，晚餐時段是17:00點開始營業，我們平日來用餐早早就到，還不是最熱鬧的用餐時間。

門口的手拿板是打卡必備小道具，慶生、聚餐拍照打卡必須來一張。

早點到才有機會拍到的餐廳空景，空間是新穎小時尚感的現代風格，宴請貴賓特別氣派、氛圍極佳，餐廳還有可愛的送餐機器人。

座位有4人座長方桌，以及圓桌可坐6~8位，每桌都有2個固定爐，點招牌菜正宗花雕雞與澳門豬骨煲，剛剛好一鍋一爐。

餐廳也有10人桌較隱密的小包廂，自己人慶生或辦小活動，吃飯比較自在。

自助佐料冰品區有聖堤亞冰淇淋可以吃，4種口味想吃自己動手挖。

佐料有豆腐乳芝麻醬、蒜蓉醬、特製辣椒醬…等，澳門豬骨煲要啃豬骨邊肉就大推沾蒜蓉醬。

廚房有雞 北安旗艦店｜餐點分享

最新線上菜單

正宗花雕雞(小)

廚房有雞招牌菜色第一名就是正宗花雕雞，朋友吃過都讚不絕口，這好味道是大人小孩都愛的口味，從食材到獨門醬汁都很講究，最多可作到三吃。

雞肉選用自然農法的放山雞（霸王雞），嚴選92天三斤重的公雞，肉質緊實Q彈，少油少脂肪，口感較有韌性。

先悶煮再開鍋煮沸把花雕酒煮至蒸發後，就可先品嚐花雕雞的美味，邊煮邊飄出香味…不禁吞起口水來。

放山雞的肉質緊實、雞皮也特別Q彈，有獨家9種醬料的調配加持，不愛上都難…每次來吃都比讚。

二吃是加入特製粄條進來煮，讓粄條吸飽花雕醬汁，邊煮邊吸汁直到入味，小孩都超愛這粄條的。

吃到後面可再加點一盤綜合火鍋料，服務人員會幫你加湯煮成三吃花雕雞火鍋，冬天超推薦這樣吃。

澳門豬骨煲(小)

店裡的第二名招牌菜澳門豬骨煲，由大骨、山藥、黃豆慢熬4小時再以胡椒提味，湯鮮味美是暖身暖胃的極品煲湯。

加進脆甜的尖頭梨山高麗菜，全店的料理無添加味精，食材堅持把關，聚餐帶長輩小孩來…吃得更安心。

我是愛啃族很期待啃豬大骨的邊邊肉，大骨邊角肉帶點筋與少許油脂肉，QQ的我超愛。

豬骨煲的吸骨髓環節也是老饕必嚐，每個步驟都不能少，先用筷子搗一搗、倒入湯汁、用吸管吸精華骨髓湯汁，超讚~我喜歡。

五味鮮鮑魚

五味鮮鮑魚使用大顆鮮鮑魚搭配經典的五味醬，是讓人懷念的好味道，這道在今年的年菜都吃得到。

快要有我半個手掌大的大鮑魚，川燙冰鎮後舖上五味醬與彩椒丁，口感Q彈微脆，鮑魚飽滿滑嫩的鮮美海味，不愧是海中極品。

松露粉絲蒸大蝦

松露粉絲蒸大蝦的底部舖滿粉絲與蒜蓉醬，大蝦開背清蒸，把鮮味一起蒸進粉絲裡，蝦身再以松露點綴增添風味。

開背蝦很容易就能把蝦肉夾出，完全不用別人幫助剝蝦，蝦肉有蒜蓉與松露調味把整個高級感帶出來，鮮美好吃，風味更是一絕！！

五彩糖醋松鼠魚

氣派亮眼的五彩糖醋松鼠魚，前陣子超紅的Netflix影集黑白大廚，其中鄭智善在第8強時就是端出這道松鼠魚，但廚房有雞的五彩糖醋松鼠魚看起來更美味氣派。

整條魚去骨再以精巧的刀工剖花、裹粉酥炸，炸出如松鼠狀，最後淋上油亮醬紅的糖醋醬，送上桌香氣四溢，這道在外帶套餐年年有餘裡也吃得到。

把魚肉炸好一塊塊如松鼠蓬毛狀，讓魚肉更好夾取，入口酸醋微甜、外皮酥香脆口、魚肉鮮嫩細緻，令人食慾大開。

蒜香豬小排

蒜香豬小排是由特製醬料醃製冷藏3日後才進行料理，口感外香內嫩，鹹香夠味，很能滿足愛吃重口味的食客，卻又不過鹹少負擔的菜色，上菜貼心切好一小塊一小塊，吃起來好方便不沾手。

蝦仁燒賣

港式點心熱賣的蝦仁燒賣，入口紮實的肉餡能吃到很多蝦肉丁，在嘴裡咀嚼開來都是滿滿的鮮蝦味，是近期吃到水準很高的蝦仁燒賣。

松露蕈菇扒時蔬

奶油風味的松露蕈菇扒時蔬，中間底部舖滿白菜，上層是炒乾秀珍菇，金針菇，再加入松露風味的濃厚奶油焗醬汁。

炒至乾香的秀珍菇與金針菇，沾著奶油焗醬好對味，單吃奶油白菜時散發出的松露香氣更濃郁。

手工流沙破酥包

甜點推薦必點的手工流沙破酥包，也是我最愛的菜色之一，芋頭與金黃流沙內餡是絕對的完美組合，芋泥香甜與流沙微鹹…吃起來太滿足了！！要連吃2顆才過癮。

私釀酸梅湯

用餐時必點一壺私釀酸梅湯，酸甜帶烏梅汁香氣，酸香解膩。

來廚房有雞吃這麼多年，感謝有如此美味的正宗花雕雞，一直持堅這不變的好味道，廚房有雞即將邁入第20年，希望開到30年、40年一直把美味繼續下去！！對了~提醒大家，明年2025年菜想輕鬆餐廳吃或外帶在家吃，記得快趁早鳥優惠先訂起來。

廚房有雞 北安旗艦店

連結：官網｜FB｜ IG｜線上訂位外帶

地址：台南市北區北安路一段161號(Google地圖)

電話：06-283-2929

營業時間：11:00~14:30、17:00~22:00

*專有免費停車場：台南市北區育成路61號(Google地圖)

廚房有雞 中華總店

連結：官網｜FB｜IG｜線上訂位外帶

地址：台南市東區中華東路三段300號(Google地圖)

電話：06-288-2656

營業時間：11:00~14:30、17:00~22:00

廚房有雞北安A2會館

連結：官網｜IG｜線上訂位外帶

地址：台南市北區育成路106號2樓(Google地圖)

電話：06-283－2929

營業時間：11:00~14:３0、17:00~22:０0

延伸閱讀