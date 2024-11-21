三好一鍋，四季歡樂：楊梅火鍋界的網浪漫裝潢，蔬菜狂粉的天堂！-- 參好鍋物廚房

說到火鍋，你第一個想到的是什麼？肉片在湯裡翻滾的舞姿，還是新鮮海鮮在熱湯中釋放的鮮甜？今天就來分享一家我們家每月必訪2-3次的火鍋好店——參好鍋物廚房，不僅湯底升級、蔬菜狂多，還有吃喝到飽的選項，甚至還能猜野菜贏炸物！來吧，跟我一起走進這場升級版的火鍋饗宴！

門面吸睛，網美級拍照聖地

餐廳的外觀清新簡潔，最吸睛的莫過於那抹Tiffany藍牆面，配上簡約大方的品牌燈箱，無論日夜都讓人一眼就被吸引。進門後，店內的裝潢簡約溫馨，木質調的桌椅搭配柔和的燈光，還有綠植點綴，空間寬敞舒適。左側的圓形打卡牆，成為許多客人等位時的最佳拍照區！

人氣區域推薦：

落地窗區：這裡擁有大面落地窗，陽光灑進來，視野開闊，可以一邊享受火鍋，一邊欣賞街景，讓用餐更添文青感。

吧檯區：位於餐廳中央，這裡是與朋友小聚的好地方，設計簡約、時尚，營造出輕鬆的氛圍。每個餐桌上還會擺放乾燥花，增添了一絲少女感，十分符合網美愛拍的氛圍。

藝術畫背景區：此區背後的藝術畫作為餐廳增添了幾分藝術氣息，十分適合拍照，充滿現代感和創意。

最火紅森林系網美區：牆面以深藍色為主調,搭配大型熱帶植物圖案,營造出一種綠意盎然的感受。特別搭配弧形白框，及圓形燈飾。熱帶植物圖案和鮮艷色彩,營造出一種異國風情,讓用餐體驗更添趣味性。所以這區最熱門~~ 要搶先訂!!

戶外小花園：小朋友嬉戲、大人聊天的最佳場所，建議老闆放幾張桌椅，晚上喝點小酒聊聊人生，那畫面一定絕了！

海陸雙人套餐，火鍋控的天堂

這次我們選了---經典雙人海陸套餐---，菜單豐富到炸裂！肉品三選二、9種超鮮海鮮、手工Q板條、彩色蕎麥麵，再搭配湯底和自助吧蔬菜，滿足味蕾的每一個角落。

湯底推薦：

四川麻辣湯：辣度適中，微麻香辣，涮肉不需要沾醬也能吃出層次感，香味久久不散，重口味必點！

壽喜燒湯：甜而不膩，香氣撲鼻，時間久煮也不會死鹹，特別適合孩子或不吃辣的朋友。

海鮮夢幻九品：

船凍鮮魷、北海道生食干貝、東石鮮蚵……每一種都超新鮮！涮煮後彈牙細嫩，與湯底的融合恰到好處，根本是一場味蕾的海洋旅行。

肉品三選二：

板腱牛涮煮後滑嫩彈牙，油花均勻；

活菌豬肉緊實鮮香；

放山雞腿肉更是鮮嫩多汁，怎麼搭湯底都完美。

蔬菜狂熱者的福利：自助吧吃到飽

自助吧的各式新鮮的蔬菜，還包含了有機與你沒見過的野生的蔬菜品項，不僅健康還充滿新鮮感。

現在8:00後還有””猜猜野菜”” 活動，猜對就送炸物或隱藏版“花火丸”，互動超有趣！

隱藏版“花火丸

必點加購炸物 & 主食亮點

加購炸物 Top 5：廣島炸牡蠣、雙色好好丸、日本酥炸蝦、鱈魚條 、手工天婦羅，每一款都是酥香滿分，涮火鍋後來一份解解嘴饞再適合不過！

彩色蕎麥麵：粉嫩療癒，煮10分鐘剛好，麵條吸附湯汁，口感滑順Q彈，搭配芝麻醬香濃到停不下來。

參好鍋物廚房以其高顏值的網美裝潢、獨特的野菜選擇、以及精緻湯頭與肉品，成功打造出一個兼具美味與氛圍的火鍋樂園。不論是情侶約會、好友聚餐，還是全家人共享天倫之樂，這裡的每一個細節都讓人感受到誠意與創意。如果你熱愛新鮮的蔬菜、講究湯底的層次與風味，又追求舒適且好拍的用餐環境，參好鍋物絕對是你楊梅火鍋清單中的首選。趕快揪一波，感受這場升級版的火鍋饗宴吧！

參好鍋物廚房

營業時間：

星期二~日：11:30–15:00, 17:00–22:30

星期一：休息

電話：03-431-3303

地址：桃園市楊梅區萬福街32號

線上MENU 只能使用手機開啟喔!!