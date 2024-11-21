沒去過韓國，但我超愛吃韓式料理

今天要跟大家分享一間，好吃得韓式料理

海雲韓式料理 新莊店

不管你想吃韓式料理還是想吃銅盤烤肉，這邊都有提供喔 !

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海雲韓式料理 新莊店 交通位置

位於新莊中港路上，鄰近新莊棒球場，騎車可以停在店家附近的停車格，

如果開車，可以停在新莊棒球場附近有收費停車場，交通上很方便。

海雲韓式料理 新莊店 環境介紹

店內的環境明亮舒適，時尚的裝潢可以感受到老闆的用心，座位有二層樓。

都是四人桌的沙發座位，座位坐起來很舒服，桌位跟桌位都有隔間隔開，

讓你用餐不被打擾。

收銀區的部分是在店後面喔 ! 價格會再加10%服務費。

海雲韓式料理 新莊店 菜單

海雲韓式料理 得菜色很多，銅盤烤肉 、韓式炸雞 、海鮮煎餅 、部隊鍋 、

韓式炸醬麵 、石鍋拌飯......等，只要想得到的韓式料理，這邊都有。

最特別的事竟然有調酒耶 ! 這也太特別了吧 !! 如果喜歡小酌一杯的，這裡

也有很優惠的酒類套餐可選 。

< 未滿18歲請勿飲酒 ; 喝酒不開車 、開車不喝酒 >

海雲韓式料理 新莊店 美食分享

一入座就會送上一壺冰的檸檬水

小菜會每天的小菜都會有所不同，我拿到的是 : 豆芽 、豆干、豆絲 、泡菜

、海帶，小菜都是無限供應的喔 !

出菜速度很快，不用等太久，一下子我的桌面就是滿滿的韓式料理了。

韓式炒冬粉 $240

這是海雲韓式料理的新商品。

使用大量蔬菜及肉片跟冬粉拌炒再一起，冬粉口感很特別，比較Q彈，

口味比較清淡。

起司蒸蛋 $220

一上桌被那澎高高的蒸蛋給吸睛了，上面還放著辦融化的起司，愛吃蒸蛋的

人，千萬別錯過了

每一份蒸蛋裡都放入了4-5顆的雞蛋製作，入口可以感受到它的蓬鬆滑嫩 、

鮮甜多汁，還充滿滿滿的蛋香味。

韓式炸雞 $250

這道韓式炸雞，我個人大推 !

外酥脆內鮮嫩多汁的炸雞還有Q彈年糕，外層塗上特製韓式辣醬，讓雞肉

多了點香辣感，入口後會不自覺的一口接一口。

海陸韓式炸醬麵 $160

這碗黑嚕嚕的炸醬麵裡，有著魷魚及豬肉，在撒上小黃瓜絲及半顆水煮蛋，

一碗看似平凡卻暗藏玄機的炸醬麵。

攪拌後入口，可以吃到香濃甜香的炸醬、魷魚、豬肉條，那麵條更是Q彈

好吃，一下子就完食了。

漫步海雲 $219

想不到韓式料理店裡，竟可以喝到調酒耶 ! 這也太特別了吧 !!!

漫步海雲 是店家特色調酒，有著白色與粉紅色的漸層，視覺效果真的很美，

有如漫步在海邊的感覺。

入口後可以感覺到酸甜感，酒味不重，很順口。

< 未滿18歲請勿飲酒 ; 喝酒不開車 、開車不喝酒 >

3人超值套餐 $1388

海雲韓式料理 有推出 2 、3、4 人的超值套餐，如果多人用餐可以考慮喔 !

超值套餐內不但有銅盤烤肉，還有很經典的韓式料理，可以選擇。

我選的 3人超值套餐裡有包含 :

銅盤烤肉 牛/豬 (選三盤肉)

石鍋拌飯 、海鮮豆腐鍋 、泡菜鍋 三選二

海鮮煎餅

辣炒年糕

銅盤烤肉 牛&豬

銅盤烤肉會附上一些 青江菜 、金針菇 、大白菜 、紅蘿蔔 、香菇，要烤肉前

服務人員會協助倒入以豬大骨熬製而成的高湯，烤肉食肉汁會流入湯頭裡，

有著蔬菜及肉汁的湯頭，喝起來很鮮美。

銅板烤肉我牛豬都有選擇。

牛、豬肉都是店家嚴選肉質好的肉品，再經過醬料醃製過。

牛肉的油脂豐富，烤起來香氣四溢，入口即化。

豬肉口感扎實有嚼勁，越嚼越香。

新鮮肉品經過銅盤烤肉後，肉汁都鎖在肉片，不用搭配醬汁就很美味。

吃銅盤烤肉也可以有點不一樣的吃法。

在 海雲韓式料理 可以加購 韓式海苔 ，用海苔包烤肉一口吃，

讓烤肉吃出不一樣吃法。

石鍋拌飯

石鍋拌飯是最經典的韓式料理之一。

一大碗裡放入了各種蔬菜，中間再放一顆飽滿的生蛋黃，上桌時就可以聽到

滋滋作響的聲音。

服務人員還會親切的詢問是否要幫忙拌飯，真是貼心。

原來，石鍋拌飯是有訣竅的，我一直都是胡亂拌一拌而已，原來要先將蛋黃

滑在鍋邊，更增加香氣。

在熱氣攪拌下，米飯的底部就會形成金黃色酥脆的鍋巴，這可是石鍋拌飯的

靈魂阿 !

入口可以感受到各種食材味道交織的美味，微辣口感 、各類蔬菜的鮮甜，讓

這石鍋拌飯更為美味，讓你吃到美味及飽足感。

海鮮豆腐鍋

加入了豐富海鮮，讓湯頭更為清甜美味。

一上桌就立馬吃光了，讓我根本來不及拍到那豐富的食材。

海鮮煎餅

海鮮煎餅是我吃韓式料理必點的一到菜。

海雲韓式料理的海鮮煎餅，是我心中的第二名阿 !!!!

具有厚度的海鮮煎餅裡，放了大量的蝦仁 、花枝 、蔬菜 .....等食材，

外層煎的金黃酥脆，一咬下去可以吃到滿滿的內餡。

沾取附上的醬料，讓口感更上一層，不會過於油膩，大推 !!!

辣炒年糕

吃韓式料理，怎麼可以少了 辣炒年糕 呢?

年糕Q軟彈牙，裹上醬汁，會忍不住一條接一條，而上面還有幾片魚板，

整道菜雖然有點辣度，但吃起來相當過癮。

海雲韓式料理 新莊店 用餐感想

如果你在新莊棒球場附近，不知要吃什麼，那真心推薦可以考慮 ~

海雲韓式料理

環境舒適 、餐點美味 、份量十足 、價格親民 ，小菜還可以無限續加，

CP值超高。

海雲韓式料理 新莊店 店家資料

海雲韓式料理

電話 : 02 - 2997 - 3131

營業時間 : 11:00-14:00 ；17:00-21:00

地址 : 新北市新莊區中港路276號

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