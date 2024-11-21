著著咖啡 The The CAFE｜高雄薄多義新品牌，你我的城市小綠洲，不限時早午餐咖啡廳

位在高雄輕軌龍華國小站旁的 著著咖啡 The The CAFE ，是近期北高雄超夯的新興早午餐咖啡館，綠白相間的貨櫃屋設計，搭配大片透明玻璃窗和豐富植栽，猶如座城市中的小綠洲，用餐空間寬敞明亮，氛圍自在，提供早午餐、正餐、輕食、手作甜點、咖啡飲品等多樣化餐點，加上不限時優勢，無論是獨享悠閒時光，或與好友小聚都很適合！喜歡咖啡廳早午餐的你，快一起來看看

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著著咖啡 The The CAFE 在哪裡？

佇立在高雄美術館路1號的 著著咖啡 The The CAFE，是高雄薄多義打造的早午餐咖啡新品牌！時髦的綠白相間貨櫃屋設計，搭載大片透明玻璃窗，及滿滿綠意的豐富植栽，宛如是城市中的小綠洲，讓人不禁駐留多看幾眼

著著咖啡 The The CAFE

地址：高雄市鼓山區美術館路1號

電話：08:00–20:00

營業時間：07 522 5352

著著咖啡 The The CAFE 的地理位置相當便利，就在高雄輕軌龍華國小站旁，若是開車前往，周邊停車也很便利

在著著咖啡 每個小角落，都能發現店家用心，像迷你燈招牌，及隱身植栽中的反光小立式招牌，都超級可愛，讓我和友人拍個不停

著著咖啡 The The CAFE 用餐環境

踏進店內，右手邊為點餐區，左邊為用餐場域，店內空間承襲店外觀的綠白相間，但在用色上來得更沈穩內斂，簡約時髦，搭載植栽點綴，覺讓人覺得沉靜自在

店內引進 法國百年品牌法拉夏Fer à cheval家事清潔劑，早午餐咖啡廳結合選物店概念，在顧客等餐同時，也能逛逛看看有無需要

用餐空間富有巧思，規劃多款座位區域，像有高腳椅、沙發、四人桌位，桌間不壅擠，一旁也有插座，來著著咖啡不管是要悠哉享受咖啡、點心、早午餐、或要來辦公洽談都很適合，重點是不限時地優勢，真的很吸引人

連洗手台都那麼水～

採自助式點餐，用餐完畢也請將餐盤與垃圾，拿至回收區擺放，餐具選配也與店內色系一致，整體看了就是舒心啊

想一探今日甜點麵包有哪些，可前往點餐區都有展示，點心、輕食都會用先前很夯的漢堡餐盒盛裝，放在桌上拍起來超可愛

著著咖啡 The The CAFE 菜單

著著咖啡 販售餐點很多元，從早午餐、全日餐點、點心麵包、沙拉、咖啡、茶飲、冰沙及無咖啡因飲品都有，近期新品上市 滿福堡系列、鹹可頌系列、墨西哥起司薄餅系列，看起來都很讚！

著著咖啡 The The CAFE 餐點

這次我和好友兩人攻略，將上市新品 滿福堡系列、鹹可頌系列、墨西哥起司薄餅系列 點好點滿，再來碗健康的蔬果沙拉，就是營養豐盛的早午餐

青辣椒起司牛肋 129元

香酥脆口的可頌，夾入滿滿好料，清脆的萵苣與香甜的蘋果，疊上選用牛肋部位的牛肉，再淋滿濃郁的起司醬，一口咬下風味平衡，口感飽滿，牛肉很鮮嫩，因有生菜與蘋果的巧妙點綴，讓整體風味仍保有清爽感

碳烤雞肉蕃茄可頌 129元

酥鬆金黃的可頌，包裹略帶口感的煙燻墨西哥雞肉，搭載著酸甜的蕃茄沙沙醬，及清脆萵苣與鮮甜蘋果片，爽脆醇香，層次飽滿

滿福堡 塔塔鱈魚 129元

Ｑ軟的滿福堡，夾入外酥內細緻的鱈魚排，再淋上特製塔塔醬，咬下滿是鮮甜海味，以清爽度來說這款應該是今日榮登第一

著著蔬果沙拉 129元

著著沙拉系列，都有柚子優格與梅露油醋兩款醬料可選，這次搭配柚子優格醬，優格的酸甜中多份柚子獨有清香，也更能帶出食材原本的滋味，內有美生菜、水煮蛋、小番茄、玉米、小黃瓜、地瓜及堅果，清新爽脆，尤其是選用的冰心地瓜，柔軟甜蜜，連皮都可以一起吃唷

墨西哥起司薄餅 199元

新上市的 墨西哥起司薄餅，共有三款，這次選擇沙嗲豬肉口味，香脆如餅乾口感的薄餅，夾入花椰菜、起司與沙嗲豬肉，鹹甜中交織著濃郁起司，越嚼越香

一旁搭配現炸的波浪薯條，外層香酥，略帶厚度更吃得到馬鈴薯風味，可沾點番茄醬或番茄莎莎醬一起品嚐，都很涮嘴

西西里氣泡咖啡、海鹽奶蓋拿鐵

店內飲品以外帶杯盛裝，墨綠色杯身搭載俏皮圖案，質感可愛

到了入秋季節高雄天氣依然溫暖，就很適合來杯氣泡感十足，酸甜平衡的西西里咖啡，頓時熱氣退散！海鹽奶蓋拿鐵相較起一般拿鐵，來得更柔滑醇香，神來一筆的巧妙海鹽點綴，讓整杯雖屬濃郁，但喝起來一點都不顯膩，滋味很討喜

著著咖啡 The The CAFE 顯眼的綠白貨櫃，搭載著滿滿綠意，營造令人舒心自在的寬闊場域，合宜的飲品餐點價位，味道也有一定水準，加上不限時優勢，怎能不喜歡，若我住在這附近，一定三不五時就會往在跑，還在找尋不限時咖啡廳，或悠哉放空的早午餐咖啡廳嗎？以上推薦給你們

文章皆有時效性，如有修正皆以店家為主！

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