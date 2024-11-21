聖誕節就是要拍美照狂打卡！

桃園必拍聖誕節必拍景點：大江購物中心【聖誕裝置藝術‧生日派對】

真的超級浪漫的，還有聖誕市集好拍、好逛、好買，大江為集合【藝術、人文、生活的遊逛街城】

，來到這裡可以感受存在館內每個角落每個街頭的藝術及人文氣息

就跟小編一起來看看吧〜

【2024年聖誕裝置藝術&1F聖誕市集品牌】

這次大江購物中心的聖誕裝置藝術主題【生日派對】

聖誕節是耶穌的誕生，傳遞著愛與希望，告別以往悲傷的頌揚與過度歡樂的派對

以舊物轉化不同的形式，呈現優雅舒心的慶祝樣貌

【光之樹 ELEMENT】

耶誕樹，變身為五層的蛋糕體，高達6公尺，每年耶誕前夕必來拍照打卡，很用心佈置〜

水池邊360度環景美到爆，耶誕樹旁還有馬廄聖誕市集店櫃

帶給大家璀璨的聖誕氛圍，在這邊一定可以拍出閃閃動人的網美照！

現場還有互動明信片〜等你親手做出屬於自己的風格

DIY聖誕明信片互動裝置

地點 : 藝術裝置前

時間 : 即日起至聖誕節

內容 : 客人可以自行組合出獨一無二的明信片

1F聖誕裝置藝術的市集品牌共4家，包含：低欸賣甜點的、Godiva、菓風小舖、意特心

【低欸賣甜點的】

現烤甜甜圈 檸檬糖霜 熱銷 $65

️禮盒8入 $400(不挑口味）

低欸賣甜點的是附近DA賣衣服的古著專賣店的姊妹店，中原夜市的復古甜甜圈小店

賣的是現點現做的烤甜甜圈，口味有10多款，價格親民，最低只要50元就能吃到！

出爐的時候就跟現炸的一樣，享受外酥內軟的甜甜圈迷人口感〜

【Godiva】

11/1-12/25期間

加入Godiva之品牌會員9折優惠，貴賓再享85折優惠

單筆滿$2,500，贈 巧克力3顆裝禮盒 乙盒

單筆滿$6,500，贈 巧克力禮盒21片裝 乙盒

單筆滿$9,000，贈巧克力奢享禮籃乙組

【GODIVA聖誕限定巧克力禮盒 閃耀登場】

GODIVA推出全新聖誕限定禮盒系列！

12款精緻禮盒，融合了經典的冬日元素，洋溢著濃厚的童話氛圍，頂級巧克力製作工藝，帶來多重味蕾驚喜

經典小熊禮盒

可愛小熊喚起童心與歡樂，不只是完美的節慶伴手禮，更是眾多巧克力控和GODIVA鐵粉的熱門收藏品 聖誕綜合巧克力禮盒

多款外盒，以歐式童話為靈感設計，搭配夢幻的金紅、杉綠與白雪，喚醒你的聖誕美好回憶，點亮冬日節慶時刻

聖誕造型禮盒

球形鐵盒如同聖誕樹上的裝飾球、日曆禮盒帶來倒數期待，還有聖誕樹造型禮盒，經典元素成為閃耀的節日裝飾

聖誕交換禮物不知道該送什麼嗎？！

巧克力禮盒無論送禮或是自己享用都很適合，吃完盒子還可以擺在家中聖誕樹旁裝飾用哦

【意特心】

蛋捲全品項買6送1，滿500贈環保提袋乙只

來自台灣嘉義的在地品牌-海藻糖蛋捲伴手禮

身為蛋捲控，這家其實已經私藏口袋名單很久哩，比一般厚實3倍！！！

這家手工蛋捲口感不僅厚實，而且是以100%牛奶製作而成，實心蛋捲的超飽滿內餡

使用日本進口海藻糖，讓甜度大大降低，使藻蛋捲不甜不膩

一口咬下，口感酥鬆可口，馥郁蛋奶香氣在口中繚繞〜

現場優惠藻蛋捲系列買6送1，獨立包裝，輕巧方便，口味多元化

過年無論送禮自用都稱完美的極致中式點心

【菓風小舖】

指定區商品 三件600

菓風小舖是一間遍布全台灣的糖果專賣店

寶石棉花糖系列，甜度減少30-50%，享受清新水果風味軟糖，口感清爽輕盈，健康甜點的首選

菓風小舖的棉花糖超好吃〜而且有好多小東西很適合拿來送禮

聖誕聚餐約起來！

聖誕好食力！桃園美食綠州在這裡！

大江購物中心的地下一樓與四樓有超多的主題餐廳可供選擇

※大江聯名卡好食力→刷大江聯名卡全館餐飲單筆滿仟送120元※

(每月回饋最高240元電子現金券，11-12月加碼每月最高回饋480元電子現金券)

【GBF 點點心】

今天就想吃點點心〜

傳統與創意的巧妙結合，征服國內外媒體、美食節目味蕾的港式點心

每個環節都非常用心，真的是一家很有特色又好吃的港點

「點點心中壢大江店」店裝設計與百貨綠植相互呼應，整體視覺以「森林野餐」為主題

，連靈魂角色「功夫豬大師」也化身踏青野餐的逗趣模樣

採用大量竹編打造的半開放式包廂，營造出溫馨、舒適的用餐氛圍，很適合團體聚餐

入座後店員會給一個QR Code點餐頁面，選取自己想要吃的餐點再按送出

【蔥油雞扒撈丁】

整塊大雞扒煎的金黃酥脆的表皮，葱油更是畫龍點睛

雞腿排煎的酥脆，搭配蔥油醬，整份吃起來非常清爽，味道也非常的香

香噴噴蔥油拌上撈丁麵，忍不住一口接一口，越吃越涮嘴！

【香煎蘿蔔糕】

港式餐廳必點蘿蔔糕

用料相當扎實，完全可以吃出米香以及臘味香氣，吃起來口感相當豐富

蘿蔔糕綿滑香甜，即使不加其它醬料，也很好吃

在一般小吃店很難吃到，內餡有蘿蔔塊的蘿蔔糕，每次到訪必點

【蟹子燒賣皇】

蟹子燒賣皇表皮薄透搭配在頂端鋪上蒸熟的橘色蟹籽，光是外型的配色就令人食指大動

內裏選用豬後腿肉製餡，再添加上鮮甜的鮮蝦提升口感層次

豬肉蝦肉入餡口感扎實，吃得到絞肉餡黃金肥瘦比的Q彈和湯汁

滿滿內餡、真材實料吃得到，不用沾醬料味道就很足

【豬仔流沙包】

點點心招牌！萌系豬仔流沙包

流鼻涕的豬仔包，採用上選奶油與鹹蛋黃製作，奶皇蛋黃交織的鹹香滋味，口感香甜滑順

噴漿金黃流沙內餡……..太誘人啦…….

甜中帶鹹、爆漿驚喜口感，奶香濃而細緻，讓人吮指回味〜

【貴妃荔芝蝦球】

擁有超擬真荔枝外型，蝦球與牽絲芝心巧妙融合，帶有淡淡荔枝香氣，迸出全新滋味

荔枝造型超逼真！

一口咬下則是蝦球外表酥脆有聲〜彈牙蝦肉包覆荔枝果肉，內餡鮮香Q彈

真的有創意又好吃

【金絲龍鬚蝦】

經過師傅巧手多次反覆摔打增加蝦仁彈性，耗時挑選麵條

並且手工包捲麵條做外衣，放入高溫油炸後，港點創意手工菜出爐囉

外皮是金絲炸麵線包裹鮮蝦餃餡，與生菜美乃滋滋味意外和諧

酥到掉渣的外衣，加上飽嘴的蝦肉，爽脆可口，每一口都充滿了海洋的味道

好酥好脆好好吃〜

【海苔酪梨鹹水角】

可愛討喜的酪梨造型吸睛度百分百

師傅創新做法在外皮加入海苔提升香氣，層次感十足

餡料採用特級梅花肉、蝦米、菜脯等食材，鹹香帶甜

吃起來外皮香酥帶點Q勁，裡頭的餡料微微鹹甜，口感層次多元

皮與餡料的比例恰到好處，會讓人一口接一口

【香辣肥腸嫩雞煲】

滷大腸與雞腿肉在熱煲中吸收剁椒醬與特製醬汁的香辣精華，辣味適中

蒜頭與蒜苗的香氣增添豐富層次，肥腸的彈牙口感與雞肉的嫩滑完美結合

麻中帶香的嫩雞煲每一塊都吸滿鹹香醬汁順口不辣喉

雞肉細緻嫩彈、香辣帶麻的，有夠入味好吃

【鹹魚雞粒豆腐煲】

熱騰騰的煲仔中，鹹魚的濃郁滋味滲透鮮嫩雞腿肉與滑順的雞蛋豆腐

每一口都呈現豐富的層次與細膩的鹹香，搭配白飯更是美味加倍

一端上桌，滋滋作響的聲音就想讓人大口咬下

香氣十足的鹹魚味，豆腐吸了材料及調味的精華，不會死鹹，超級下飯！

【蒜蓉粉絲鮮蝦煲】

蝦仁與粉絲在自製蒜蓉醬、蒜酥油、生蒜末的三重蒜香中煲至滾燙，搭配清爽的娃娃菜，口感鮮嫩，香氣撲鼻

肥美蝦肉、濃郁鮮味都在這一鍋〜

冬粉吸飽鮮蝦湯汁，蒜味滿滿，Q彈好滋味！

蒜香濃郁，味道非常驚艷，口感一級棒，超級好吃

【港式凍奶茶、凍檸茶】

到港式餐廳怎能不來杯凍檸茶解渴！

凍檸茶香甜帶微酸，喝的到淡淡檸檬清香

港式凍奶茶非常順口，茶香濃而不澀

一站式購物體驗就在中壢大江購物中心！

大江購物中心全新改造，Z世代品牌聚集地！年輕品牌ALL HERE，帶給你一站式的多樣化體驗！

吃飽喝足帶大家來去逛商場，館內有許多新櫃登場/年輕品牌ALL HERE

【GEO (4F)】

GEO 韓國隱形眼鏡大直徑領導品牌

來自韓國的美瞳領導品牌 GEO，提供多款風格產品，滿足妳每天不同的隱眼搭配！

2024 新推出 Aurora 輕柔細緻風格隱眼，都市女孩最愛，經典大直徑GRANG GRANG大可可

、花紋時尚 Diamond、花漾復刻版 Sunset、日常必備 Eyeniq 日拋

GEO 鐵粉必備集點 APP，每月好禮免費兌換！成為 VIP 還有獨家好禮優惠！

http://onelink.to/kavrp3

與以往深色經典的大直徑隱形眼鏡不同，帶來全新的閃耀雙眸〜

【邊緣工事市集(4F)】

邊緣工事在台灣自非主流文化出發，從遊牧市集、互動裝置藝術創作，到現在的

百貨進駐空間再製造，至今也將邁入第十年。事件的必然與偶然皆是堆疊而成，

也讓邊緣工事得以用另一觀點來切入各活動事件，以空間為導向定義活動本

質，不定期有遊牧商店類型活動

促銷內容：消費滿 $2,000，即贈品牌帆布袋一只

有飾品、服飾、手作、文創等等，感覺就非常好逛！！

還有各式各樣、五花八門的人氣卡皮巴拉商品，攤攤買到剁手手！

【AT&T (1F)】

秉持著對傳統法國風土的浸淫和理解，AT&T 在歐陸尋覓還未被歷史遺落的風土

與人情之味。希望在全世界工業化的浪潮下，能夠盡我們的力量為大家引進歐

陸保留傳統與風土

促銷內容：

MYJOLIE CANDLE ，買 MJC 輕珠寶系列即享 9 折。

花園系列蠟燭贈香卡，推薦價 860 元

其生產之蠟燭以無煙霧及滴蠟遠近馳名，在材料上選用進口自德國的棉質蠟芯

、無含苯及硫磺的法國天然香料及歐洲礦物蠟

AT&T法國經典風土「每顆蠟燭當中都蘊藏著一顆寶石」，聞香之餘杯底還沉澱著一個包含在鋁箔紙中的驚喜喔！

服務人員很細心解說產品，協助客人找到自己喜歡合適的香味

我蠻喜歡這個蠟燭的味道，少了一份甜膩感多了一點花香，濃郁不刺激，隱約透露一股新清

【MYUMYU 沐慕家居 (GBF)】

MYUMYU 沐慕家居是一家結合電子商務與實體門市的家飾品品牌，滿足年輕族群

想同時擁有商品質感與價格親民的生活必需品為目標。

促銷內容：12/ 20（五）至 12/22（日）全店消費滿$3,000元即抵 200 元

1. 漢堡餐具組

原價：690 元

特價：590 元

限量：20 組

2. 沐慕熊麻將禮盒

原價：4900 元

特價：4600 元

限量：10 組

喜歡各種療癒小物，家具家飾的人一定要去逛逛，可愛到每一樣都想帶回家

【hoi!好好生活 (GBF)】

hoi!主打「好設計、好價錢、好服務」，藉由高性價比的商品，協助年輕世代輕

鬆選物、打造理想生活；從傢俱到居家擺設用品，品類多元齊全，兼具良好品

質與實惠價格，陪伴每一個家的實習生反覆練習，一步一步實現家的輪廓。

促銷內容 12 月促銷活動：「11/14-12/18 家具滿$10,000 折$500」

hoi!好好生活陪伴你成家，各式家具、沙發、床架、床墊、香氛、收納、餐具、家飾，小資族必備

在這裡你會發現高CP值的質感家具，讓居家生活煥然一新

hoi!這個耶誕讓你以療癒的價格，購買溫暖度滿滿的療癒小物-Q萌水豚君好抱好可愛、南瓜抱枕飽滿Q彈、觸感柔軟舒適；

同時為你營造充滿節慶感的居家氛圍，水晶擴香燈點綴優雅氣息、各式床包把節慶氣氛拉滿！

【WOKY(GBF)】

紅點設計團隊操刀-即刻擁有來自台灣的絕美保溫杯。長效保溫、隱藏式手提

、鈦陶瓷內膽，輕鬆帶出門自備環保杯，踏上減塑生活的第一步

，大容量外帶所有手搖飲料，即刻擁有台灣在地廚具品牌。

專為台灣人打造。延續 30 年的五金鑄造工藝。

品牌：在地 30 年五金工藝，台灣廚餐具品牌

促銷內容：

【WOKY 沃廚】 Meets JOGUMAN 渾圓杯-雙層陶瓷 750ml+Meets JOGUMAN

帆布手提隨行杯袋 原價 3140 特價 1380

【WOKY Meets JOGUMAN】

點心盤陶瓷馬克杯 原價 990 特價 790

簡單好清洗抗酸鹼、異味不殘留保冰、續冰高達8小時圓弧形提把設計，可摺疊收納，好攜帶不佔空間

即刻擁有來自台灣的絕美保溫杯〜

【norns (GBF)】

網路品牌電商起家的 Norns 以“ Make Today Amazing! “ 為生活加點美好的

理念出發，糅合童心與想像，由團隊細心設計研發，將日常生活小物結合細膩

創意設計，以輕鬆、悠活為核心理念，打造實用及充滿幸福感的生活雜貨。

匯集迪士尼、Snoopy、蠟筆小新、櫻桃小丸子、Moomin 等國際知名 IP。提供各

種文具、3C 周邊、創意小物、寢具及居家生活雜貨，期待豐富的選物帶給您滿

滿的幸福感及樂趣！不用出國，即刻就能擁有的質感卡通商品

促銷內容 ： 大江 12 月活動，單品：12/5-12/29

●蠟筆小新多功能美食鍋･特價$1169 (原價$1299)

●造型存錢筒 ･特價$589 (原價$650) *不包含史努比款

●史努比存錢筒 ･特價$719 (原價$790)

●即可拍相機･特價$899 (原價$990)

卡通雜貨第一品牌，讓生活充滿幸福感與療癒魅力〜

正版授權Snoopy史努比、蠟筆小新，可愛造型療癒你的心，實用與美觀兼具愛不釋手

【HOUSUXI(GBF)】

HOUSUXI = house + SUXI 〈居家生活X 舒適好感〉！

為居家生活注入好感設計〜

迪士尼人物人氣商品，每個都這麼可愛也太難選了吧.......

餐具系列，以夢幻粉嫩配色迷人，適合孩子使用，尤其上學必備！

重點，價格沒有想像中的貴！買多真的不貴也比不心痛XD

【松本清(GBF)】

台灣松本清，日本人氣第一連鎖藥妝店！

讓您感受濃濃日本味，來到松本清就猶如置身在日本！

喜歡逛日本藥妝店的朋友不用跑日本囉

真的有夠好逛好買呀！

【橋村炸雞(GBF)】

韓國超夯「橋村炸雞」插旗桃園！

橋村炸雞的獨特醬料，是到韓國必吃的宵夜

超狂排隊人潮曝光！

菜單種類豐富，包括招牌炸雞系列、半半系列和個人餐系列，價位落於119元～378元

韓國原汁原味，鮮嫩多汁炸雞絕對讓你欲罷不能…….

【5F空中廊道夜景】

還有絕對不能錯過遊逛大江的秘境打卡景點

夜晚空中廊道有了燈光造景，變得很浪漫，還能看到周邊的高空美景以及車水馬龍

【一星衣益】

第8屆一星衣益公益義賣&名人二手拍活動預告(12/13-12/15)

【2024一星衣益前導影片】 https://pse.is/6qabj4

【特賣活動】

GBF水池特賣→11/27-12/8萊雅特賣、12/11-12/29 NIKE特賣

小珊珊碎碎念：

大家來過大江購物中心了嗎？

我們家超愛來大江，真的很喜歡大江的豐富店櫃、網美景點，最重要寵物友善又免費停車

新世代年輕人購物首選！熱門餐廳聚集地，好饗去大江，越逛越意猶未盡！

今年聖誕節就來這裡過聖誕挑聖誕禮物吧〜

【Info】

中壢大江購物中心

FB粉絲團│https://www.facebook.com/Metrowalk/

官方網站│http://www.metrowalk.com.tw/newweb/home.aspx

ＩＧ│http://www.instagram.com/metro__walk

地 址│桃園市中壢區中園路二段501號

營業時間│11:00~22:00 (週五、六 11:00~22:30)

停車位│全年停車免費