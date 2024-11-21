宜蘭美食早午餐,冬山美食推薦,蒂娜廚房

圍事太太之前在谷歌地圖上面注意到這間蒂娜廚房已經蠻久了，聽說早午餐非常好吃！！反正小孩們期中考都考完也有空啦～就帶我媽咪一起去吃吃早午餐～跟著谷歌姐姐走啊走著，咦？？？這附近都是社區耶，這家蒂娜廚房也太奇妙了竟然開在社區裡呢。

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宜蘭縣冬山鄉冬山路三段301巷79弄19號 請點我開始蒂娜廚房導航

10:00–16:00，每週二，週三店休喔！若有臨時營業時間變動請依店家公告為主喔！

停車資訊：店家前方廣場四周白線皆可停車！

店家環境

蒂娜廚房就在這個幽靜社區的一角，天良說如果沒有彎進這個社區還真不知道有著這麼一間早午餐呢。

最吸引我目光的絕對是這個靠窗的窗景了，有點可惜我們到的時候已經有一家人先坐了～

水杯在入口處請自取。

屏風之後就是餐具以及調味料等等的自助區。

雖然沒坐到我最想坐的窗邊位置，但是裡面這一排沙發區卻也別有一番溫馨的風情。

而且每個座位都有電源耶真貼心！啊歹勢今天沒帶到相機，用錄影機拍照還不太習慣，對不起我糊焦了ＱＱ

老婆去點餐的時候發現還有限量甜點！（激動

蒂娜廚房菜單

來來來快點來點餐，剛剛我看到窗邊那桌的妹妹點了小卷義大利麵耶！

啊啊啊～～（這是圍事太太的叫聲ＸＤ），因為我們到的時候已經超過十一點半了，所以就沒辦法點這個活力食光套餐…可惡好想吃這裡的飯糰套餐啊！

好吧那就看看早午餐的品項吧～

餐點品項

海陸雙拼蒜味義大利麵：350元

媽咪很期待的蒜味義大利麵，非常飽滿新鮮的蝦子跟超～級多汁厚實的腓力雞排喔！

而且義式的麵或燉飯類都有這樣一份有著美味法式濃湯與蒜香軟法的附餐，超大推濃湯！

然後重點來了各位同學，這個雞排巨好吃！！！巨大的好吃！！！不只滑嫩多汁，而且入口之後彷彿快融化在舌尖一般，只留下一股滿足的香氣～

因為我們也都很愛吃義大利麵，麵條Q彈而且只能說蒂娜的調味真的太剛好了！雖然店裡只有兩個人，但出餐速度不算慢而且態度非常客氣呢。

脆皮椒麻雞飯：360元

這份中式簡餐一上桌，換媽咪喊了一聲＂哎喲～早知道我也點這個，看起來特別豐盛啊～＂，沒事沒事，因為我看到之後也後悔了！！！（扼腕

中式簡餐的話則是可以濃湯，紅茶或奶茶，美式咖啡等飲品四選一，換購其他飲品的話可以折抵50元。

各位各位，這位就是今天的主角，脆皮椒麻雞！！！（熱烈掌聲

整支的去骨雞腿炸得金黃酥脆而又外酥內嫩，再以清爽的高麗菜打底，淋上香濃的自製椒麻醬！真的太銷魂了～我怕我以後吃不到怎麼辦！！！（闆娘：啊你就常來吃就好啊ＸＤＤＤＤ

再來看看另一道小菜，菇類以及櫛瓜炒得微辣超級下飯的。

啊啊啊！！！沒想到會在這裡看到醃蘿蔔啊啊啊！！！不同於近來常見的黃金醃蘿蔔或是柚香蘿蔔之類的小菜，我個人非常喜歡這種微辣好吃又帶著質樸素雅的醃蘿蔔乾～～～

另一道涼拌的豆干也非常美味～～～我覺得是不是應該再幫老婆再點一碗飯呢？？？

然後甜點是梅子茶凍，酸甜好吃！整體來說我給9.5分！！！（扣了0.5分是因為我自己沒有點啊啊啊～～～

去骨雞腿漢堡：280元

哈哈哈！扳回一城了！我的雞腿漢堡餐同樣也是驚豔全場，主角雞腿堡的處理我很滿意，做好後先用專用紙包好再對切！這樣可以跟家人分著吃啊宜貼心，再加上薯泥沙拉，新鮮生菜搭配莓果優格，法式濃湯還有香甜的焦糖布丁！這樣的CP值也太突破天際了～

去骨雞腿堡的配料十分豐富，而且吃起來超滿足啊。

薯泥沙拉受到媽咪跟太太的賞識，而生菜沾莓果優格醬吃起來也有一番酸甜的清爽風味，焦糖布丁又香又甜而且口感很紮實。

風味戚風蛋糕+奶蓋：50元（限內用喔～外帶的話只有蛋糕沒辦法做奶蓋啦）

本來是吃完早午餐要跟阿弟約見面，但因為他公司活動延長所以我們就再點一份限量的戚風奶蓋等等他囉～（其實心裡暗爽說可以多吃一個甜點

蛋糕體好吃，但淋上微帶鹽味的奶蓋後美味更加升級～～～這樣一份才50元啊鄉親啊～～～

餐點美味裝潢佈置完美，再加上非常客氣的服務態度～滿分！！！（舉牌

店家/景點資訊

店家名稱：Tina

所在地址：臺灣宜蘭縣冬山鄉冬山路三段301巷79弄19號

營業時間：日 一 四 五 六 10:00-16:00

店家電話：039680076

評價：★★★★★





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