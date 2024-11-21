這次我們來尋找人氣爆棚的美食，朋友們一致推薦柒息地串燒居酒屋終於來到三重的店面，真的是讓我超期待！

店外充滿優雅的時尚感，而一進到店內會立刻被台式與日式混搭的風格所吸引。

昏黃的燈光灑落在每一個角落，營造出一種溫馨而放鬆的氛圍，讓人一踏進來就能感受到輕鬆自在。

整體的裝潢充滿木質元素，簡約而不失典雅，讓人仿佛置身於一個溫暖的空間而空氣中彌漫著串燒的香氣，每一口都讓人期待。

我的必點這裡的串燒真的是讓人驚喜連連，每一串都有它的獨特魅力，完全展現了柒息地的烤串實力！

秘醬燒米腸可是經典中的經典！米腸外皮烤得微微焦香，內裡的糯米卻仍然Q彈有嚼勁，刷上特製烤肉神醬後，每一口都是濃郁香甜，而秘醬燒花枝丸烤得金黃香脆，內部卻保有鮮嫩彈牙的口感，滿滿的海鮮鮮味直衝味蕾。

秘醬燒百頁豆腐看似低調，卻是意外的好吃外層微微焦脆，咬下去內裡滑嫩細膩，吸滿秘醬的濃郁香氣，豆香與醬香交織出完美的風味層次。

秘醬燒豬血糕外層微微焦香一咬下去，瞬間爆發濃郁的香氣，內裡卻保持著濕潤細膩的口感，搭配上柒息地特製的烤肉神醬，香味彌漫整個口腔，讓人一吃就陷入無法自拔的美味漩渦！

烤香酥肥腸外皮香脆，內裡沒有一絲腥味油香四溢，口感完全升級搭配冰冷的啤酒讓人每一口都陶醉其中！

串燒怎能少了冰啤酒？柒息地提供的 Kirin生啤 和 1664白生啤 口感清爽，能完美提升串燒的味道。為了讓大家更開心，他們還推出了生啤酒買三送一的超值優惠，分享給朋友，讓聚會更有趣！（喝酒不開車開車不喝酒）

日本生蠔堪稱大海的鮮味精華，每一顆都飽滿多汁，還帶著微微的碳香味，彷彿把海浪的氣息與炭火的溫暖融合在一起。

入口時鮮甜與微鹹的海洋氣息瞬間在口中蔓延，細膩滑順的口感層層堆疊即使少了檸檬汁點綴，這碳烤與鮮味的絕妙搭配依然讓人回味無窮，是饕客絕對不能錯過的極品！

正宗台越月亮蝦外層餅皮微脆，每一口都能感受到蝦肉的存在感，特製沾醬讓蝦餅更加更加有味道。

冬季限定胡椒豬肚雞湯湯頭濃郁香辣，胡椒的微辣味道恰到好處，與豬肚和雞肉的鮮甜味相融合，

讓人喝上一口，瞬間感到全身暖洋洋的。每一口湯都像是擁抱，溫暖的感覺在寒冷天氣中彷彿治癒了身心。

必點柒息地拉麵湯頭濃郁、豐富，麵條彈牙滑順，每一口都是滋味的享受。熱騰騰的湯麵搭配串燒這樣吃也太幸福了吧！

此外，還有分享限動可享95折優惠，還有五星好評送一夜干爆卵柳葉魚和加LINE好友送超大紅蝦的活動，吃得更開心，還有更多驚喜等你來領！

來到柒息地，除了串燒的美味外，讓人印象深刻的還有那款經過十年研發的烤肉神醬！每批醬料熬煮4.5小時，十多種香料的融合讓每一串食材都充滿了層次感和豐富的風味，回家也能買一罐帶回去，讓家庭聚會也能享受專業級的燒烤美味。

不愧是人氣爆棚的串燒居酒屋！每一串串燒都香氣撲鼻而那碗暖呼呼的拉麵，湯頭濃郁簡直是寒冷天氣中的最佳夥伴！

這裡可是朋友聚會的最佳場所如果你還沒來過，我熱情推薦你一定要來一試！每一口都是滿滿的幸福！

👍店家資訊：

📍 三重自強店

➡️ 地址：新北市三重區自強路一段230號

☎️ 訂位電話：02-29717717

📍 蘆洲店

➡️ 地址：新北市蘆洲區集賢路216號

☎️ 訂位電話：02-82866933

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