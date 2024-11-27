距離巨城走路5分鐘🚶🏻‍♂️‍➡️走入民權路96巷(芙洛麗對面7-11巷內)就看到植栽

滿滿的咖啡廳😍

保留了原本的老宅元素，看看這片水波紋玻璃磚牆，陽光灑落真美🎉

內用區(1)

內用區(2)

光粼的每個角落都好好拍😍 而且店內座位區很舒適，不擁擠

單品手沖的咖啡豆聞香瓶供客人參考

光粼是"寵物友善"🙏🏻 更是新竹市區少有的午夜場咖啡廳(週五~日會

營業到午夜，還有提供調酒，店家尤其推薦他們的威士忌🥂)

每日供應的甜點都不一樣(請參考手寫黑板💫

內用須知↘️

● 平日低消為150元，假日為200元(需含一杯飲品)，不限時

●店內陳設著不少收藏品(須注意，私人擺設勿隨意觸摸把玩)

菜單品項-咖啡

菜單品項-無咖啡因選擇(茶/氣泡飲)

菜單品項-現泡台灣茶

p.s 無提供回沖服務，僅續第2壺茶(現泡茶只萃取香氣精華前三泡✅

甜點以架上為主，然後巴斯克可訂購整模(4、6吋)

這裡點餐會給你一張紙再自行手寫，跟朋友最後點了不少XD

欣賞店員泡茶(沒錯! 居然是用手沖的方式😎

滿滿一桌甜點飲料來啦🤤

紫芽山茶(200元)

呈琥珀色的光澤，入口有茉莉花、焦糖與乾木的香氣，是很好喝的茶🥰

寶山黑糖歐蕾(130元)

上層的黑糖焦香又脆口，甜度我覺得很剛好，喝起來順口🤤

香芋巴斯克(170元)

巴斯克口感綿密～ 乳香與芋頭香氣結合得很好！ 芋泥本身口感細緻

還吃得到顆粒，但不會突兀）😍

金沙可麗露(85元)

可麗露皮烤的焦脆！內裏的組織扎實好入口，帶出香草、鹹鴨蛋黃風

味！！！ 有很豐富層次!!! 中秋節不想吃月餅了😅

店家招待-蕾夢蛋糕

做成檸檬造型很可愛(⁎⁍̴̛ᴗ⁍̴̛⁎) 檸檬糖霜部分很厚！！！好爽！我愛😍

糖霜吃得到砂糖顆粒還有檸檬清香，內裡的磅蛋糕口感紮實🫶🏻

季節水果戚風(200元)

有三種口味可選(可可/伯爵/焙茶)，選了焙茶😉 盤飾很美，一入口蛋糕鬆

軟，焙茶香氣清雅入口芬芳🥰 水果用到葡萄、水蜜桃跟紅肉李，外層的鮮

奶油很細緻！搭配糖漿、花生碎，整體的美觀與風味都相當出色💯💯💯

感想：來巨城逛街完，真的推薦來光粼休憩一會~~~ 品味用心的甜點

與茶飲，這間是我近期吃到最推的咖啡廳無誤🫶🏻🫶🏻🫶🏻