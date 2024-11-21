阿秋小肥鴨｜阿秋大肥鵝新品牌，主打外帶烤鴨的貨櫃屋，還有隱藏版一鴨三吃

台中又多一間厲害烤鴨囉！阿秋大肥鵝新品牌「阿秋小肥鴨」，是間主打外帶烤鴨為主的貨櫃屋，一般一鴨二吃都是片鴨搭配醬爆鴨，阿秋小肥鴨是片鴨搭配鹹酥鴨，除了經典風味，還有韓式辣醬，一個人如果想吃烤鴨，推薦超激量小鴨蓋飯，足足1/4的烤鴨量，價格也很親民呢

阿秋小肥鴨位置

阿秋小肥鴨位在台中北屯崇德路三段，就在臺中洲際棒球場的最外圍，以外帶烤鴨為主的質感貨櫃屋，四月份新開幕時只for棒球賽，於六月開始全天候供應

阿秋小肥鴨的烤鴨都是現點現做，製作過程約半小時，建議大家可以提前先電話預約

阿秋小肥鴨菜單

阿秋小肥鴨除了招牌一鴨二吃，還有飯盒、經典小菜及飲品，另外還有菜單上沒有的隱藏版一鴨三吃，一次吃到片鴨、鹹酥鴨及韓式辣醬鹹酥鴨

阿秋小肥鴨的外帶餐盒超可愛，是隻超萌的廚師鴨，拿著鍋鏟料理的模樣真是可愛極了，糖糖這次點了隱藏版一鴨三吃，一次吃到片鴨、鹹酥鴨及韓式辣醬鹹酥鴨三種口味

一鴨三吃的片鴨是一整隻，瞧瞧這油亮亮的片鴨看起來是不是相當誘人，阿秋小肥鴨的片鴨帶有厚度，不會切得薄博的，每一塊肉都超級嫩，吃起來也很多汁呢

小鴨泡菜 50元／柚香大根 50元

這是糖糖另外加購的小菜，小鴨泡菜是糖糖最愛的黃金泡菜，口感爽脆，帶有果香，另一個柚香大根糖糖也很推，清脆口感中伴隨著柚子的清香，搭配烤鴨超解膩

烤鴨全套餐中包含全隻片皮小肥鴨、12片餅皮、蔥段、小黃瓜、甜麵醬及洋蔥碎四種基本配料，阿秋小肥鴨的餅皮很Q軟，帶有咬勁，搭配基本配料甜麵醬、蔥段、小黃瓜及洋蔥碎，層次豐富，讓人一塊接一塊

除了基本配料，糖糖也很推薦包入小鴨泡菜及柚香大根，多了泡菜、大根的爽脆，及迷人果香，吃起來更加清爽不膩

另外還可加購30元香蔥醬，一般吃香蔥醬都是搭配海南雞，沒想到搭配烤鴨也這麼好吃

加購辣韭菜 30元

另外喜歡吃辣的朋友，可以試試阿秋小肥鴨的辣韭菜，搭配著烤鴨吃辣勁十足，很適合當下酒菜

外帶盒第一層是片鴨，第二層可澎派了，包含基本配料、鹹酥鴨及韓式辣醬鹹酥鴨，看起來份量十足

小肥鴨鹹酥鴨

阿秋小肥鴨的鹹酥鴨很特別，裡頭會附上少許脆脆魚絲及毛豆莢來增添口感，鹹酥鴨是鴨架裹粉下去酥炸，吃起來不會太過油膩，鹹度也剛剛好，建議趁熱吃風味最佳

小肥鴨韓式辣醬鹹酥鴨

另一個韓式辣醬鹹酥鴨糖糖第一次看到，將鹹酥鴨拌上自製韓式辣醬，讓香酥的鹹酥鴨多了韓式辣醬的香辣滋味，尾韻帶點微甜，原來韓式辣醬不只能配炸雞，配上鹹酥鴨也好好吃，裡頭還吃得到辣炒年糕

超激量小鴨蓋飯 220元

一個人想吃烤鴨，但又覺得買半隻份量太多，可以點這款超激量小鴨蓋飯，裡頭的鴨肉足足有四分之一的鴨肉，整個滿滿鋪在白飯上頭，裡頭還有附上花椰菜及柚香大根，最後將香蔥醬倒入蓋飯中，超邪惡的小鴨蓋飯就完成啦

淋上香蔥醬讓烤鴨變得油亮亮的，吃起來風味更加有層次感，烤鴨單吃美味，配上底下淋上特製滷汁的白飯，讓人一口接一口停不下來

限量鴨絲飯 70元

飯盒除了剛剛的超激量小鴨蓋飯，還有這款限量鴨絲飯，裡頭是不帶皮的鴨肉絲，搭配油蔥酥，一旁一樣有附上花椰菜及柚香大根

鴨肉絲吃起來比較有咬勁，肉質較紮實，配上底下的滷汁飯也是香氣十足

麻辣鴨血臭豆腐 100元

想吃麻辣鴨血臭豆腐，在阿秋小肥鴨也吃得到，一鍋裡頭滿滿都是料，有豆皮、鴨血及臭豆腐，鴨血都是當天新鮮採買滷製，滷的非常入味，鴨血很嫩，麻辣香氣濃厚，臭豆腐軟嫩多汁，豆皮吸附著滿滿湯汁也超讚

台中好吃烤鴨再一間！位在臺中洲際棒球場的阿秋小肥鴨，主打外帶烤鴨，除了一鴨二吃，還有隱藏版一鴨三吃，片鴨、鹹酥鴨、韓式辣醬鹹酥鴨三種口味一次滿足，除了招牌烤鴨，還有飯盒也超厲害，超激量小鴨蓋飯必點，份量實在，價格親民，還有香噴噴的麻辣鴨血臭豆腐也是人氣必點唷