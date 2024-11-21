桃園早午餐推薦「丄青初食桃園店」，藏在寶山商圈的巷弄裡，充滿文青質感，店內還擺滿了各式乾燥花。雖然位置隱密，但用餐時間總是人潮不斷。餐點選擇多元豐富，包括早午餐拼盤、咖哩、墨西哥酥餅、漢堡、酥皮蛋餅、三明治、義大利麵、沙拉、厚片吐司、炸物小點通通有。想找豐富的早午餐，丄青初食桃園店值得來試試！

丄青初食桃園店怎麼去？

丄青初食桃園店是寶山商圈內的熱門早午餐，隱藏在巷弄裡的社區大樓，受到當地人推薦。餐廳對面有機車停放，開車的話周邊也有收費停車場。

丄青初食桃園店用餐環境

丄青初食桃園店的裝潢採用輕工業風格，清水模和大理石牆面搭配木質元素，還有乾燥花點綴，營造出溫馨舒適的氛圍。用餐空間寬敞，主要以2-4人桌為主，也有靠窗的高腳椅區，可以透過落地窗欣賞戶外景色。此外，丄青初食桃園店也是寵物友善餐廳！

自助區提供餐具和醬料，需自行取用，另有兒童餐具和兒童座椅可使用。

丄青初食桃園店菜單

丄青初食桃園店不收服務費，每人最低消費90元，為非平均消費金額，且不可合併計算。餐點現點現做，人多時需等15-20分鐘，用餐時間限制為60分鐘。

丄青初食桃園店提供早午餐拼盤、咖哩、墨西哥酥餅、漢堡、酥皮蛋餅、三明治、義大利麵、沙拉、厚片吐司、炸物小點及飲品。點早午餐拼盤、咖哩、墨西哥酥餅、漢堡均附飲品，若選擇酥皮蛋餅、三明治、義大利麵或沙拉系列，可加購套餐。套餐有四種選擇，皆附紅茶或無糖綠茶，換購飲品可折25元，另可加價購優格或限量可頌麵包。

餐點

當天我們在丄青初食桃園店點了好多好吃的，像是丄青Choice板腱牛早午餐、雞肉墨西哥餅、胡麻豬排堡、塔香皮蛋、黑芝麻奶酥、香草拿鐵和丄青鮮奶茶。跟朋友一起點得滿滿的，看到什麼都想吃！

丄青Choice板腱牛早午餐

丄青初食桃園店的早午餐多達12款，最便宜99元起。每份早午餐均附厚片吐司、美式炒蛋、經典薯條、沙拉（附主廚橙醬）和飲品（紅茶或無糖綠茶，換其他飲品可折25元）。厚片吐司可加20元換成厚切法式吐司附蜂蜜，或加35元換成限量可頌麵包。生菜沙拉含生菜、小番茄、玉米粒和葡萄乾，淋上主廚橙醬，酸甜開胃，特別有味道！

厚片吐司還可以選擇抹醬口味，有特製野莓醬、花生醬或榛果巧克力醬。我選了特製野莓醬，吃起來鹹甜交融，口感很不錯！

板腱牛肉質特別嫩滑，還加上了蒜片點綴，增添風味。

美式炒蛋口感嫩滑鬆軟，內層綿密。



雞肉墨西哥餅

墨西哥酥餅有五種口味，我選了雞肉口味，內餡是特製風味雞肉和起司，餅皮咬下去香脆可口。

一口咬下去，還能拉出起司絲，增添了起司的香濃。

搭配特製莎莎醬，酸味較重，不會太辣，吃起來更具異國風情。

還有附薯條喔！我覺得薯條也很好吃，外酥內鬆軟，正是我喜歡的口感。

胡麻豬排堡

美式漢堡上桌時比我想像中還大，吃一個就能感到飽足。

我們選了胡麻豬排堡，酥炸豬排淋上特製胡麻醬，還有新鮮生菜、番茄片和洋蔥。豬排超大一片，咬下去酥脆又有胡麻香。老實說，漢堡大到我根本沒辦法一口塞進嘴裡，但真的超滿足！

塔香皮蛋

酥皮蛋餅可是丄青初食的必點！它有多達16種口味，很多都很獨特！我們選了塔香皮蛋，這款皮蛋口味的蛋餅真的很特別！外皮酥脆又不油膩，裡面有皮蛋和特製羅勒醬，味道意外地平衡！

黑芝麻奶酥

我覺得黑芝麻奶酥厚片挺好吃的，使用店家自製的黑芝麻奶酥醬，咬下去香氣濃郁！

香草拿鐵和丄青鮮奶茶

我們點了香草拿鐵和丄青鮮奶茶，飲料都不會太甜。香草拿鐵有淡淡的香草味，咖啡味更明顯；丄青鮮奶茶偏奶味，茶味不會太重，真的很合我的口味！

丄青初食桃園整體心得

總的來說，丄青初食桃園店的選擇多又豐富，價格親民，讓人點餐毫無負擔。每道餐點都具水準，不僅吃得飽，更讓人滿足。而且餐廳的氛圍也很不錯，讓用餐體驗更加愉快！

丄青初食桃園店家資訊

地址：桃園市桃園區民富十一街39號

電話：03-3564415

營業時間：8:00-15:00(最後點餐時間14:30)

公休日：星期二

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