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當初在找綠島住宿時，就看到這間藏水，有單人像青年旅社的住宿空間，也有雙人的房間，重點是還有全綠島最大的雙人按摩浴缸！晚餐、調酒、早餐都有，根本可以好好在民宿渡假！

藏水綠島館 環境

從港口走過來大概五分鐘左右，藏水也都能代訂船票、機車、潛水及各項水上活動。晚上的藏水很有氣氛，尤其是一樓的戶外空間，超適合喝酒聊天～

早上的用餐空間也很舒服！

藏水綠島館 潛水

身為第一次潛水的菜鳥，藏水的教練真的給我滿滿安全感！館內有個大泳池，可以先在這裡練習使用呼吸器、以及簡單的教學。接著到潛水地點，我內心超恐懼，在海面上足足漂浮了20分鐘，幸好教練很有耐心的陪我～

我覺得綠島的潛水滿有趣的，海底下有不少打卡點，教練還會帶麵包讓我們餵魚！

藏水綠島館 住宿空間

單人背包房

藏水有許多單人的青年旅社背包房，很適合獨旅的朋友！小小的空間很舒適，算是個人旅遊的高CP值選擇！

雙人房

我這次選擇的是雙人房！房間明亮寬敞，整體非常舒服！我好喜歡有大面落地窗的房間～

藏水的雙人房有綠島最大的雙人按摩浴缸！超讚的～潛水完立刻回到住宿泡澡！浴室還很貼心的附上掛衣繩，衣服、泳裝洗完都可以掛在浴室晾乾～

藏水綠島館 早餐

藏水的早餐不只有熱壓吐司、蛋餅，各種選擇。還會附上飲料、水果，小套餐組合很豐盛！

藏水綠島館 晚餐、調酒

藏水牛肉麵 NT.200 不客觀推薦★★★★★

牛肉麵是他們的經典招牌！以濃郁的紅燒湯底為特色，湯頭使用牛骨及多種中藥材長時間熬煮，風味深厚卻不過於油膩。牛肉肉質軟嫩而入味，搭配手工拉製的麵條，彈牙有勁。

滷肉飯套餐 NT.150 不客觀推薦★★★★★

滷肉飯滷汁使用多種香料和醬油調製而成，搭配香Q的白米飯，每一口都讓人回味無窮。

水餃(15顆) NT.150 不客觀推薦★★★★★

肉餡調味恰到好處，皮薄而彈牙，保留了餡料的鮮甜，增添不同口感。

九龍茶室 NT.250 不客觀推薦★★★★★

（未滿十八歲不得飲酒，喝酒不開車）

茶味淡雅、僅一點點酒感，最喜歡的是他有股炭燒香。

初戀那件小事 NT.250 不客觀推薦★★★★★

（未滿十八歲不得飲酒，喝酒不開車）

甜甜的充斥玫瑰香氣，是許多女生會喜歡的酒款。

藏水不僅是舒適的住宿體驗，更是一場自然與美食的全方位度假之旅。無論在早晨享用清新早餐，午後潛入海底探索蔚藍世界，在夜晚品味充滿當地風情的晚餐，每個人都能體驗到美麗的綠島風光，還能感受到溫暖與滿足，帶走一段難忘的回憶。