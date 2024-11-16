2024.11.16

2024台中國際花毯節(展期11/09-12/1)

聯合服務中心電話:04-25825466、04-25825477

救護站專用電話:04-25825433

活動期間: 2024/11/09~2024/12/01

活動時間 08:30 ~ 16:30

活動地點:新社區種苗改良繁殖場第二苗圃(協興街與興義街口)

主花毯秀:09:00 ~ 16:00(每個整點進行展演)

2024台中國際花毯節網站

2024台中國際花毯節FB

一年一度的台中國際花毯節又開始了，活動地點還是一樣在臺中市新社區種苗場二苗圃

這天天氣不好，早上陰天又下著雨，本想放棄但又想賭賭看，來到新社這邊仍然是下著雨

不僅下雨還愈下愈大，眼看著要放棄了，但沒想到天氣突然就這樣放晴了，還拍到不錯的照片

2024臺中國際花毯節-太空花境

廢土變黃金 太空香菇包串起的循環經濟

首度以永續為題策展 帶領民眾進入一段太空旅程

新社擁有得天獨厚的自然氣候，發展成著名的「香菇王國」，各方遊客皆慕名前來，

今年將SDGs15「保育及永續利用陸域生態系」導入策展核心，

以太空香菇包的循環利用為背景，結合環保與教育，推出「太空花境」。

裝置設計巧妙結合各種廢棄太空香菇包的循環利用，

神秘客-小貓太空人將帶領民眾前往一處繽紛花境，

展開一段嶄新的太空永續旅程，亦是一場碳循環歷險。

<以上資訊取自2024台中國際花毯節網站>

在停車場這邊有好多的路邊攤販，販賣著玩具、氣球、農產品等等

2024臺中國際花毯節地圖

主花毯區為太空花城

創意展區有環環相扣、草莓火箭、時光隧道、共創基地、探索未來、蟲獲新生、漫遊天際

其中以太空花城、時光隧道、蟲獲新生和草莓火箭為最熱門的拍照打卡點，而漫遊天際是會場內休息區

2024台中國際花毯節規劃了不少的停車場、還提供接駁車，有需要的可以到官網上去看看喔!

活動地點、交通管制、交通方式、停車資訊、接駁專車可以到2024臺中國際花毯節網站查詢

環環相扣

入口處有位小貓太空人，陪伴地球人踏入未知太空探險之旅。

環狀造型象徵循環始於此，表面被廢棄太空包的塑膠袋和花卉緊緊包圍著，

隱喻廢棄物可再次永續循環利用。

而研究指出製作過程中將回收塑膠加熱融入柏油中，可使馬路品質穩定，廢棄物循環之路更加順暢。

<以上資訊取自2024台中國際花毯節網站>

本來還在想說為什麼要蓋那一塊透明塑膠袋，我還直覺反應是怕颱風打壞花朵要遮蓋的@@

看了解說才知原來塑膠袋也是展品重要的一個角色，旁邊那隻太空貓很吸睛好多人要找他拍照

時光隧道

以巨大的太空香菇包為造型打造，周圍與在地優質菇農一起佈設實體香菇包，

下方黑洞藏著神秘萬花筒，黑暗中散發著一股神秘氣息，歡迎地球人走入時光隧道，通往感官新世界。

<以上資訊取自2024台中國際花毯節網站>

時光隧道裡就像是個萬花筒，走進隧道有好幾面鏡子，鏡子間還擺了實體香菇包

我想大家都知道，新社最有名的就是盛產香菇，來到這邊很多人也會吃上菇菇大餐

太空花城

「永續未來城市」有座神秘的太空總部落腳於新社花城，重視永續應用的研發，

過程中不斷循環試驗，受到自然界花卉的啟發，逐漸長出鮮豔花瓣，充滿生命力綻放著。

在每個整點展演時，出現了神秘客蒞臨花城，

於太空軌道上帶領地球人來到全新的未知太空世界，一同感染花城的繽紛。

主花毯秀:每日09:00-16:00 每個整點進行展演。

<以上資訊取自2024台中國際花毯節網站>

早上約10點多到展場，但天氣很不好還下著雨，一開始拍了幾張照片，後來天氣放晴又補拍了幾張

陰天跟晴天拍出來的照片感覺就差蠻多的，還是要有藍天白雲拍出來的照片比較好看，是不是!!!

今年的主花毯區是太空花城，來到現場看到本尊我跟大家的感覺是一樣的，還是去年比較好看耶@@

這次的主角看起來感覺有一點點的弱掉了，就連............整點的展演也挺空虛的><"

每天整點都會有展演，一場大概約2分鐘的時間

探索未來

有艘與花卉結合的太空機艙，停靠於玉米田中，

駕駛員是來自未來的小貓太空人，將帶領著地球人一起到展區各處遊歷。

太空香菇包中的栽培基質已研發出環保再生貓砂，

極具高吸水性且可由環境分解，是未來環保永續的解方之一。

<以上資訊取自2024台中國際花毯節網站>

這隻太空貓的表情真是嚴肅很酷呀!看起來肩上有重大的使命

草莓火箭

巨大的草莓火箭於太空探險路上永不孤單，身旁有小火箭戰隊，一同陪伴護航。

守護在地社區長照樂齡團體共創的成果，傳達臺中樂齡路上友善且有伴。

<以上資訊取自2024台中國際花毯節網站>

呵，我看的出來是火箭，但說是草莓還真是不太像呀!

這次創意主題需要點想像跟創意這樣才會更懂的作品想表達的意思

共創基地

外觀以太空幽浮為設計的竹編溫室花園，可以走進溫室基地裡，

近距離欣賞與在地社區長照樂齡團體及幼兒園共同創作的花卉作品。

<以上資訊取自2024台中國際花毯節網站>

外表看似不太起眼的太空幽浮，走進裡面一看別有洞天

牆面上貼著好多照片、頭頂上懸掛著好多瓶中花，看起來還蠻漂亮的

蟲獲新生

廢棄太空香菇包提供了獨甲仙幼蟲食物，幼蟲之蟲糞可分解出對土壤生長有利的物質，

形成永續生態循環。最後擁有人造衛星造型的獨角仙，快樂地穿梭在太空銀河裡。

<以上資訊取自2024台中國際花毯節網站>

這隻有點可憐，在現場我聽到有人說是蒼蠅、有人說是蚊子，可是明明是獨角仙呀!

很花的獨角仙，看起來挺漂亮也挺美的，就是這個外型讓人有無限的想像力大噴發

當然在展區裡面也種植了各式各樣的花卉，不過很多花我都不知道叫什麼名字只能看告示牌

有些花開的挺美的，但有些花開的就沒那麼好看，也許這次的颱風還是影響到了吧，

農產品區

這裡賣了很多水果有橘子、葡萄、柿子等等，還有像是蜂蜜，然後賣最多的就是香菇

在農場品區裡也有賣一些吃食，如果想要吃東西可以再這買，這區的價格比較親人

芋頭煎肉餅 $50元

現煎的芋頭肉餅，這個餅有厚度，內餡也很紮實，一口咬下還有芋頭的香氣

芋頭煎肉餅可以買來吃看看，我覺得挺好吃的耶，味道也很香

大腸包小腸 $60元

好久沒吃大腸包小腸了，買一組來吃看看，米腸包著香腸還有小黃瓜、辣蘿蔔

這家的大腸包小腸也可以買來吃看看，口味也不錯吃，而且這家生意也很好

花海美食區

有分戶外跟室內，價位就不好說，有的真的不太便宜、份量也不多、口味也一般般有的會失望@@

室內唯一的好處就是，買了東西可以在這裡找到座位坐下來好好吃飯，但是室內挺熱的喔!

章魚燒小丸子 $130元

看到日本師傅在做的章魚燒忍不住就想買來吃看看，章魚燒跟我平常吃到的不太一樣

這個章魚燒個頭有比較大顆還有內餡但我吃不出來是什麼有點像麻糬但又不太像

這一顆真的是很紮實，吃了幾顆我就覺得很有飽足感呀!

吃完飯當然要繼續跟時間賽跑呀!好不容易天氣放晴，給了藍天白雲

接著又到了另一區去拍照，這邊有滿滿的波斯菊有黃、有白、有粉，一大片的花海很漂亮

而且呀，因為天氣放晴的關係，下午的光線拍照超美的，好喜歡這樣的光感呀!哈

花海草原區出現了幾隻綿羊，遠遠看還有點像是真的羊，有點以假亂真的感覺

這片花海的花是鼠尾草跟一串紅嗎?顏色也好多種，看起來也很漂亮呢

很喜歡這時候的光線，太陽光打在花卉上，橘黃色的波斯菊看起來就像是金黃顏色一樣耀眼

再借由錯位的拍攝角度，我就好像站在花海之中，被群花擁抱的感覺還真是美好呀!嘻

只是天氣不太穩定，後面的景看起來有點白茫茫的，不過還是很喜歡這樣的照片畫面呈現感

這次在主場區裡的花卉開的都不怎麼好，反而是在外圍的這些花卉開花開的相當美麗

而且花海的範圍也比較大，經由各種顏色的互相搭配，我覺得這樣比較像花毯阿

這顆大樹，我想有來過花毯節的人應該都不陌生，大樹總是默默的襯托著這些美麗的花兒

在這裡拍照取景也是相當不錯的角度，雖然沒辦法把中間的木棧道給遮蔽住，但也很美呢

下午的光線時而有時而無，有時會被雲層給遮蓋掉，要抓住那一瞬間才能拍出覺得滿意的照片

這一片的花海範圍很大，中間也都設有木棧道供遊客行走

雖說以波斯菊為主，但是就像我們常說的，數大就是美呀!

在這裡拍的照片我也很喜歡，粉紅、白色、黃色的漸層顏色，加上這時候的光線也很適合

一樣是藉由錯位拍出的視覺效果，我就像是在花海裡面漫步一樣，漸層顏色讓畫面多了份唯美感

突然覺得，我這天穿的衣服顏色還真是挺適合這樣的場景拍照耶，哈哈哈

上次來有拍照很漂亮的向日葵，這次來依然在找尋向日葵的蹤影

比較可惜的是，這次向日葵似乎不是主角，被種在好遠的地方

突然想到我在主毯區那邊好像還有喵到另一區的向日葵

這片向日葵面積不大，向日葵花朵看著好像也比較小朵，去年有看到蠻大朵的向日葵

我很喜歡向日葵，喜歡這花的朝氣始終向著陽光，充滿了正能量，所以硬是要拍一下，哈

時間來到了傍晚，天氣又變的很陰天，而且也開始起霧了，幸好下午趁著陽光露頭，照片也都拍齊了

早上前往新社下著雨，發現很多人開著車離開，這天來到花毯節的人潮不算太多，更好拍照，呵

這次光是照片我也是拍了不少，看著時間也差不多要閉園了，回家去啦........................!!!

沒想到接連著兩年都來參加花毯節，其實今年本有想放棄，但最後還是來參與了2024臺中國際花毯節

先前在網路上看到很不少人說今年花毯節沒有去年來的好，可能也因為颱風關係花況也不太好

台中國際花毯節會場中設置了幾個大型藝術裝置像是太空花城、草莓火箭、時光隧道、蟲獲新生等等...

主花毯區的太空花城，看起來有一點點的弱掉了，就連............整點的展演也挺空虛的><"

這次來，天氣不好，從陰天轉到下雨天再轉到大晴天，想要拍照要抓準那個時間點才能拍出好看照片

下午在另一區的波斯菊花海拍出來的照片還有當時的光線真是讓人看了滿意又喜歡，哈哈哈

2024台中國際花毯節，寵物也可以來，需要繫牽繩或準備推車，這次還看到了可愛的柯爾鴨跟狐獴耶

如果還沒有來看2024臺中國際花毯節的，想要看的，要把握時間唷!活動到12/1就結束啦!