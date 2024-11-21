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車庫娛樂邀約搶先看首映電影 #殺

劇情：特種軍人亞密特接到愛人朵莉嘉電話，她被父親強迫嫁給其他富家少爺；就在前往德里的火車上，亞密特向朵莉嘉求婚，就在他們以為將迎來美好未來，沒想到搶劫組織卻也搭上了這班車，他們開始大肆搶劫，而亞密特要如何拯救朵莉嘉一家？

改編自1995年真實火車劫案，#殺 是印度史上最暴力電影！描述強盗集團在火車上遇到特種軍人，在狹小顛簸的車廂互相廝殺，一個特種兵以一殺百，在車廂內空間有限，近距離的肉身搏鬥，血腥斷頭的畫面，真的很精彩，週未是要看不用動腦的爽片！

血腥暴力 #殺，全台11月22日（五）上映！

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#殺 精彩預告：https://www.youtube.com/watch?v=ZdkOGIlTsPA

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