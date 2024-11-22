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台南市東區台南鍋燒【拉拉隊形象概念店】野餐風格鍋燒炸物.爬寵柴犬寵物友善餐廳.超吸睛刨冰聚餐好去處│下午茶│東區美食

2024-11-22 00:26:00 文字：Fresa芙芮莎
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Fresa芙芮莎

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台南市東區台南鍋燒【拉拉隊形象概念店】野餐風格鍋燒炸物.爬寵柴犬寵物友善餐廳.超吸睛刨冰聚餐好去處│下午茶│東區美食

台南寵物友善餐廳拉拉隊形象概念店.
爬寵類柴犬米克斯！還有包廂空間，手作課程.
位於大林國宅對面巷內，旁邊就有收費停車場.
提供鍋燒、泡麵、厚片吐司、炸物點心及飲料.
開放感十足的用餐空間，營造出露營野餐風格.
夜晚亮燈氛圍滿滿，很適合帶寵物一起來聚餐.

 

台南鍋燒下午茶「拉拉隊形象概念店」野餐風格鍋燒剉冰炸物.爬寵柴犬寵物友善餐廳.聚餐好去處

台南市東區台南鍋燒【拉拉隊形象概念店】野餐風格鍋燒炸物.爬寵柴犬寵物友善餐廳.超吸睛刨冰聚餐好去處│下午茶│東區美食

拉拉隊形象概念店│餐廳外觀

拉拉隊形象概念店共有二層樓用餐空間.
主要用餐一樓開放感的室內空間.
位於轉角老屋相當好找.

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對面就有汽機車停車場.
店家後方也有you bike站點.
聚餐活動相當方便！

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收費停車場備有電動車充電樁哦！

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離開時，店面亮起燈光，看起來更有氣氛.

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拉拉隊形象概念店│用餐環境

側邊空地擺放一組露營桌椅.
很適合三五好友來這聊天喝飲料.

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店內擺放多組露營餐桌椅，都能自由入座.
這裡很常舉辦寵物聚會，這樣的開放空間，很適合帶毛小孩來呀！

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側邊玻璃箱內有養爬寵寵物！

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就說這邊到了晚上氣氛超好.

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二樓二個空間，一間是規劃手作課程的教室.

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另外一間，則是鋪設榻榻米的用餐空間.
好適合親子聚會，小孩都能在這爬來爬去.
牆面都有插座可以使用.
也能自備投影器材，投影牆面看影片！

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牆邊展示各式手作物品很精緻美感，有喜歡都能購買.

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我們等餐時間就來和柴犬及米克斯玩耍.

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店家還準備寵物零食讓牠們乖乖拍照.

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爬寵守宮，現在很多人都會養耶！
不過，感覺養起來不是很容易.
來找牠們玩耍就好了.

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球蟒咘咘，我自己很怕咘咘，當天就沒跟牠玩了.
現在滿多特殊爬寵主，也能來和牠抱抱互動哦.

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拉拉隊形象概念店│菜單品項

飲料有奶茶、氣泡、啤酒.
刨冰有泰式奶茶、就是可可、番茄蜜鍵.
主食可選鍋燒、泡麵、厚片吐司、炸物點心.

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我們點了鍋燒系列、特調飲品、炸物點心.

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鍋燒選了牛奶起司口味、泡麵選了酸辣口味.

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牛奶起司粗意麵鍋燒

麵條有意麵、雞絲、粗意麵可選.
另可加購，加麵、肉多多、蝦多多.

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牛奶起司鍋燒配料豐富.
有豬肉片、鑫鑫腸、黃金魚蛋、貢丸、蝦子、雞蛋、青菜.
放上一大片金黃起司，賣相超美味，好想快快開動.

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整鍋鍋燒看起來很豐盛，淡淡的飄來牛奶香氣，太迷人.

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趁著湯頭夠熱把起司片放入湯中，攪拌均勻.
牛奶湯頭濃香順口，多了起司奶香更有層次感.

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整顆雞蛋配上牛奶湯頭感覺營養滿分.
還有大尾鮮蝦脆甜彈牙，還有貢丸、黃金魚蛋.
青菜也放得不少，整碗吃完均均衡又飽足.

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選了粗意麵，更容易濃郁奶香，大口吸吮入口有咬勁的麵條.

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酸辣泡麵

一端上桌，就能聞到酸酸辣辣的爽口香氣.
一整鍋內有豬肉片、鑫鑫腸、黃金魚蛋、貢丸、蝦子、雞蛋、青菜.
配料滿滿大滿足.

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蝦子都很大尾飽滿，肉質彈牙脆甜.
青菜帶有酸辣滋味，很涮嘴開胃.
湯頭酸辣清香，不會太重口，適合夏日來上一晚.

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豬肉片彈嫩有嚼勁，配上貢丸一起吃，飽口感十足.

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泡麵煮得不軟爛，還能吸附著酸辣帶香的湯頭風味.
二鍋不同風味的湯頭，深受我們喜愛.

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炸物綜合拼盤

多人聚餐炸物一定少不了，這樣份量才能夠吃.
有薯條、餃子、雞塊、小肉豆、洋蔥圈.
每樣都炸得剛好，不會太乾，酥香可口.

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我很喜歡洋蔥圈，有炸物一定會點.
吃得到洋蔥圈的香脆，超涮嘴的！

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雞塊一定是大家搶吃的主要炸物！

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小肉豆深受小孩的愛！
一口一個都停不了口.

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很少見的有炸餃子，還好炸得不乾硬.
可以吃到裡面肉餡湯汁，外脆內軟！

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薯條一大籃的，真想獨享！

台南市東區台南鍋燒【拉拉隊形象概念店】野餐風格鍋燒炸物.爬寵柴犬寵物友善餐廳.超吸睛刨冰聚餐好去處│下午茶│東區美食 台南市東區台南鍋燒【拉拉隊形象概念店】野餐風格鍋燒炸物.爬寵柴犬寵物友善餐廳.超吸睛刨冰聚餐好去處│下午茶│東區美食

串成一大支的炸物，就是這樣吃才大過癮.

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夜色漸晚，來份厚片吐司當做點心.
這邊也很適合相約朋友來個下午茶.

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點了香蒜、奶酥、可可榛果口味.

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可可榛果厚片吐司

可可味道濃郁香甜.
上桌就被吸引，微融可可醬超誘人.

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香蒜厚片吐司

烤的期間整間屋子，瀰漫著香蒜味道.
烤過熱熱香蒜風味十足，配上吐司就是好吃.

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奶酥厚片吐司

奶酥肯定是最邪惡的啦！
趁熱吃還有微微香脆口感.
滿嘴的奶酥香！當做甜點也太幸福.

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番茄蜜餞刨冰

太浮誇高樓的番茄蜜餞刨冰.
是店家的最有特色刨冰哦！

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堆疊高高的刨冰體，外層疊上番茄蜜餞.
紅通通刨冰的看起來有夠好吃.
讓人忍不住口水直流.

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刨冰細緻很快融化，一定要快快拍照！

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酸甜滋味超愛的啦！
番茄酸香多汁.
配上蜜餞脆甜.
口感豐富很有層次.

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附上煉乳可以自由添加.

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加上煉乳的番茄刨冰，多了奶香甜味.
充滿幸福洋溢！
就連最後番茄湯汁都喝光.

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泰式奶茶

甜度冰塊固定，上層覆蓋綿密奶泡.
泰奶濃郁，不會太甜膩.
下次還會再來喝泰奶哦！

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熱帶水果泡泡

清甜滋味，氣泡爽口，消暑沁涼.

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泰式奶綠

泰奶味道中帶有綠茶清香.
風味獨特，冰涼爽口.
大口吸了好幾口，暢快無比.

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餐廳氛圍自在輕鬆，開放空間相當舒服.
不只販售飲料炸物厚片吐司.
還有鍋燒、泡麵，來這邊用餐也很舒服.
必點泰奶系列，真的一喝就愛上！
下班後帶著寵物一起來用餐.
來個寵物聚會好好玩哦！

【拉拉隊形象概念店】
時間：10：00～00：00
星期六～日14：00～00：00
電話：0955-060-013
粉絲團：拉拉隊形象概念店
地址：台南市東區立德八路26號
（２３ＯＣＴ２４│美食分享文│菜單品項及價格以現場為主）

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4.50
服務品質
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裝潢氣氛
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