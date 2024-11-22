台南寵物友善餐廳，拉拉隊形象概念店.

爬寵類柴犬米克斯！還有包廂空間，手作課程.

位於大林國宅對面巷內，旁邊就有收費停車場.

提供鍋燒、泡麵、厚片吐司、炸物點心及飲料.

開放感十足的用餐空間，營造出露營野餐風格.

夜晚亮燈氛圍滿滿，很適合帶寵物一起來聚餐.

台南鍋燒下午茶「拉拉隊形象概念店」野餐風格鍋燒剉冰炸物.爬寵柴犬寵物友善餐廳.聚餐好去處

拉拉隊形象概念店│餐廳外觀

拉拉隊形象概念店共有二層樓用餐空間.

主要用餐一樓開放感的室內空間.

位於轉角老屋相當好找.

對面就有汽機車停車場.

店家後方也有you bike站點.

聚餐活動相當方便！

收費停車場備有電動車充電樁哦！

離開時，店面亮起燈光，看起來更有氣氛.

拉拉隊形象概念店│用餐環境

側邊空地擺放一組露營桌椅.

很適合三五好友來這聊天喝飲料.

店內擺放多組露營餐桌椅，都能自由入座.

這裡很常舉辦寵物聚會，這樣的開放空間，很適合帶毛小孩來呀！

側邊玻璃箱內有養爬寵寵物！

就說這邊到了晚上氣氛超好.

二樓二個空間，一間是規劃手作課程的教室.

另外一間，則是鋪設榻榻米的用餐空間.

好適合親子聚會，小孩都能在這爬來爬去.

牆面都有插座可以使用.

也能自備投影器材，投影牆面看影片！

牆邊展示各式手作物品很精緻美感，有喜歡都能購買.

我們等餐時間就來和柴犬及米克斯玩耍.

店家還準備寵物零食讓牠們乖乖拍照.

爬寵守宮，現在很多人都會養耶！

不過，感覺養起來不是很容易.

來找牠們玩耍就好了.

球蟒咘咘，我自己很怕咘咘，當天就沒跟牠玩了.

現在滿多特殊爬寵主，也能來和牠抱抱互動哦.

拉拉隊形象概念店│菜單品項

飲料有奶茶、氣泡、啤酒.

刨冰有泰式奶茶、就是可可、番茄蜜鍵.

主食可選鍋燒、泡麵、厚片吐司、炸物點心.

我們點了鍋燒系列、特調飲品、炸物點心.

鍋燒選了牛奶起司口味、泡麵選了酸辣口味.

牛奶起司粗意麵鍋燒

麵條有意麵、雞絲、粗意麵可選.

另可加購，加麵、肉多多、蝦多多.

牛奶起司鍋燒配料豐富.

有豬肉片、鑫鑫腸、黃金魚蛋、貢丸、蝦子、雞蛋、青菜.

放上一大片金黃起司，賣相超美味，好想快快開動.

整鍋鍋燒看起來很豐盛，淡淡的飄來牛奶香氣，太迷人.

趁著湯頭夠熱把起司片放入湯中，攪拌均勻.

牛奶湯頭濃香順口，多了起司奶香更有層次感.

整顆雞蛋配上牛奶湯頭感覺營養滿分.

還有大尾鮮蝦脆甜彈牙，還有貢丸、黃金魚蛋.

青菜也放得不少，整碗吃完均均衡又飽足.

選了粗意麵，更容易濃郁奶香，大口吸吮入口有咬勁的麵條.

酸辣泡麵

一端上桌，就能聞到酸酸辣辣的爽口香氣.

一整鍋內有豬肉片、鑫鑫腸、黃金魚蛋、貢丸、蝦子、雞蛋、青菜.

配料滿滿大滿足.

蝦子都很大尾飽滿，肉質彈牙脆甜.

青菜帶有酸辣滋味，很涮嘴開胃.

湯頭酸辣清香，不會太重口，適合夏日來上一晚.

豬肉片彈嫩有嚼勁，配上貢丸一起吃，飽口感十足.

泡麵煮得不軟爛，還能吸附著酸辣帶香的湯頭風味.

二鍋不同風味的湯頭，深受我們喜愛.

炸物綜合拼盤

多人聚餐炸物一定少不了，這樣份量才能夠吃.

有薯條、餃子、雞塊、小肉豆、洋蔥圈.

每樣都炸得剛好，不會太乾，酥香可口.

我很喜歡洋蔥圈，有炸物一定會點.

吃得到洋蔥圈的香脆，超涮嘴的！

雞塊一定是大家搶吃的主要炸物！

小肉豆深受小孩的愛！

一口一個都停不了口.

很少見的有炸餃子，還好炸得不乾硬.

可以吃到裡面肉餡湯汁，外脆內軟！

薯條一大籃的，真想獨享！

串成一大支的炸物，就是這樣吃才大過癮.

夜色漸晚，來份厚片吐司當做點心.

這邊也很適合相約朋友來個下午茶.

點了香蒜、奶酥、可可榛果口味.

可可榛果厚片吐司

可可味道濃郁香甜.

上桌就被吸引，微融可可醬超誘人.

香蒜厚片吐司

烤的期間整間屋子，瀰漫著香蒜味道.

烤過熱熱香蒜風味十足，配上吐司就是好吃.

奶酥厚片吐司

奶酥肯定是最邪惡的啦！

趁熱吃還有微微香脆口感.

滿嘴的奶酥香！當做甜點也太幸福.

番茄蜜餞刨冰

太浮誇高樓的番茄蜜餞刨冰.

是店家的最有特色刨冰哦！

堆疊高高的刨冰體，外層疊上番茄蜜餞.

紅通通刨冰的看起來有夠好吃.

讓人忍不住口水直流.

刨冰細緻很快融化，一定要快快拍照！

酸甜滋味超愛的啦！

番茄酸香多汁.

配上蜜餞脆甜.

口感豐富很有層次.

附上煉乳可以自由添加.

加上煉乳的番茄刨冰，多了奶香甜味.

充滿幸福洋溢！

就連最後番茄湯汁都喝光.

泰式奶茶

甜度冰塊固定，上層覆蓋綿密奶泡.

泰奶濃郁，不會太甜膩.

下次還會再來喝泰奶哦！

熱帶水果泡泡

清甜滋味，氣泡爽口，消暑沁涼.

泰式奶綠

泰奶味道中帶有綠茶清香.

風味獨特，冰涼爽口.

大口吸了好幾口，暢快無比.

餐廳氛圍自在輕鬆，開放空間相當舒服.

不只販售飲料炸物厚片吐司.

還有鍋燒、泡麵，來這邊用餐也很舒服.

必點泰奶系列，真的一喝就愛上！

下班後帶著寵物一起來用餐.

來個寵物聚會好好玩哦！

台南吃什麼？小吃、餐廳！

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