



牛丁次郎坊南勢角支店強勢回歸了！讓中和的鄉親超興奮！受大家喜愛的牛丁次郎坊南勢角店絕對是中和仁愛街的大亮點！鄰近興南夜市、從捷運南勢角站4號出口1分鐘就能走到，提供豐盛的平價丼飯、拉麵，還有日式小菜、炸物、手作甜點及多種酒水飲料選擇超豐富。日式風格優雅裝潢氣氛超好還不收服務費，不愧是很多人口袋名單裡的必吃中和美食！

南勢角牛丁次郎坊的丼飯145元起跳，肉量滿滿，對愛吃肉的朋友絕對是天堂。除此之外還有免費自助飲料吧，而且自助吧的選項完全不馬虎！除了美味的雞白湯跟霜淇淋，還有引進新加坡新機種供應的健康蔬果汁、卡曼橘果汁和無糖紫茶，搭配餐點都能讓味蕾獲得極大的滿足。對我們這種又愛吃、又注重CP值的人來說，來這裡不僅味道驚豔荷包也不用太緊張！無論是一個人獨享還是約朋友一起聚餐，都能找到屬於自己的快樂時光。(未成年請勿飲酒.酒後請勿開車)

牛丁次郎坊x深夜裡的和魂燒肉丼x南勢角支店位於新北市中和區仁愛街12號，交通便利，距離捷運南勢角站4號出口步行過來只要1分鐘，周邊有207、241、275、796、895…多條公車路線停靠「捷運南勢角站(興南路)」站牌，還有興南停車場及中和景新停車場可供停車。

不過，由於鄰近中和和平黃昏夜市及興南夜市、人車較多，想去用餐的朋友建議選擇捷運或公車前往會更方便。

牛丁次郎坊南勢角支店的門面設計超吸睛！黑色基底搭配溫潤的木質元素，簡約卻散發出質感，跟一般平價丼飯店的陽春感差別很大。

牛丁次郎坊南勢角支店不只注重食安，對衛生更是一絲不苟。除了日常打掃之外，還會定期請專業清潔公司來深度清潔，從廚房到用餐區都清潔到位，讓客人吃得安心又放心。

牛丁次郎坊南勢角支店內部乾淨明亮，整體氛圍既有現代感又帶著點日式居酒屋的放鬆感。

牛丁次郎坊南勢角支店的營業時間週一到週五是11:30-14:00、17:00-21:30，中間有午休時間，週六、週日則是整天營業。

半開放式吧台能讓人直接看到廚房，炸油清澈、環境整潔讓人吃得超安心。尤其是廚師使用噴槍炙燒的畫面真的很吸睛，讓人忍不住停下來多看幾眼，因為排煙系統做得很好，用餐區完全不會有油煙味或油膩感。

店裡的付款方式非常多元，可接受現金、信用卡跟街口支付。

除了內用跟外帶，牛丁次郎坊南勢角支店也有和Uber Eats和Foodpanda外送平台合作，若懶得出門也能輕鬆叫外送喔！

雖然店面不大但動線設計得很好，單人座位區特別適合自己來吃，完全不會有尷尬的感覺。

後面還有適合聚餐的方桌座位區，還有兒童餐椅，方便父母帶小孩子來用餐。

店裡的自助吧是一大亮點，熱湯、飲料都可以隨意拿，甚至還有霜淇淋可以吃到飽耶！

自助吧底下的抽屜有各種餐具整齊備好，想拿什麼一拉開抽屜就有！讓客人不僅用餐更方便，還能隨時拿取需要的東西。

雖然燒肉丼飯本身就已經超好吃，但吧台邊還是備有芥末椒鹽、玫瑰鹽、辣椒粉之類的調味料，想要加點微辣的刺激、或一點鹹香變化的朋友可以自由取用。

牛丁次郎坊的菜單超吸睛！不僅設計精美，還有大圖和詳細說明，看得人口水直流，恨不得每樣都來一份！再加上肉品來源清楚標示，品質妥妥有保障，能讓人吃得安心又滿足。

南勢角支店提供多款燒肉丼飯，價格從145元起， CP值非常高！店裡除了丼飯外也有賣拉麵，還提供可樂餅、唐揚炸雞、椒麻炸雞、起司豬排、炙燒羽翼牛排之類的單點品項，55元起也能加價升級套餐、套餐選擇多達六種。此外，他們還有小菜、炸物也能單點甜點和飲料，選擇真的超豐富。

想想公司附近隨便買個雞腿便當都要150元了，而這裡不僅能吃到炙燒大份量的好肉丼飯，還能無限暢享含湯、果汁、霜淇淋的自助吧，內用也不加服務費，根本佛心價！

自助吧的冷飲機跟一般的飲料機不同，除了供應一般比較少見的三種口味冷飲，這台飲料機來頭不小，是採用新加坡最新技術，由雀巢相關代理商進口的機型。

這台冷飲機後面有自己獨立的濾水器，裡面有太空包，客人選好口味後只要按一下，太空包裡面的濃縮果汁就會跟乾淨的水現調一杯飲料，而不是一大桶飲料在裡面，比傳統飲料機更乾淨、更衛生。

大家都知道東南亞的果汁很好喝，而這台最左邊是口感甜甜且纖維滿滿的蔬果汁，最右邊是喝起來有點像金桔檸檬的卡曼橘果汁，中間的則是多酚無糖紫茶，三種飲料都能幫人喚醒味蕾，解膩之餘還能幫助消化。

我個人超推薦現在很流行的肯亞紫茶，這茶喝起來清爽微甘還帶有淡淡花香，可中和油膩、讓胃腸感覺更輕盈。

對於愛美的女孩來說，這一杯肯亞紫茶富含滿滿的花青素，不僅能輕鬆喝出健康，花青素的魔力也有助於煥發光采與青春能量。

店裡供應的不是薄如水的清湯、而是用豬骨和蔬菜熬成的雞白湯，湯頭不會太濃稠卻有恰到好處的滑潤感，喝起來甘甜順口且帶有蔬果及雞骨的香氣，感覺暖胃又暖心，超適合冬天喝！

台灣人超愛吃冰，像超商的霜淇淋四季都熱賣、大家愛到不行！

而在這裡霜淇淋想吃多少就吃多少、完全沒有限制！巧克力霜淇淋香甜的巧克力風味，以及滑順冰涼的口感，每一口都讓人超級過癮！

燃•極黑貝身戰斧牛排丼 738。

一上桌視覺就完全被這浮誇的戰斧牛排征服，巨大且厚實的牛排覆蓋在米飯上，17盎司的戰斧牛排超霸氣。

除了有滿滿的牛排肉之外，骨邊肉啃起來既過癮又有趣！牛肉的甜美伴隨著炭火燒出的香氣很迷人，尤其是靠近骨邊的肉炭燒味更濃郁、帶著微微的焦香，每一口都能感受到肉汁四溢的滿足感，啃咬的過程既有挑戰又有無比的快感，讓人欲罷不能！

牛排肉質軟嫩卻不失彈性，厚度很夠的肉片吃起來特別爽，每一口都是炙燒過後的濃郁肉香，外層微焦、內裡多汁，咬下去能感受紮實的滿足。戰斧牛排丼飯底下有熱騰騰的白飯，好吃又能撐飽肚子，保證食量大的朋友也會心滿意足！

京都次郎豚肉丼及炙燒牛後腹丼多加75元、肉量就可多一倍，點雙倍肉的丼飯就會用瓷碗裝。如果是點小分量就用有品牌logo那種黑碗，端上來就很明確不弄會錯。

極盛雙倍肉 京都次郎豚肉丼 220

這款極盛豬的肉量真的是肉山一樣的存在！兩倍肉量直接堆滿在碗裡，完全蓋住了下面的飯粒，視覺效果超級豐富，讓人能徹底感受到“肉慾”被滿足的快感！

台灣豬五花肉經過職人直火炙燒將油香逼出，表面微微焦脆，而內裡卻保有柔嫩的質地，那種香氣和口感的平衡，只能說是火候控制得剛剛好！每一口都是豬肉香氣的極致，再加上豬肉特有的油香，讓人吃得超開心。

極盛雙倍肉 炙燒牛後腹肉丼 230。

這碗極盛牛的分量一樣是驚人的肉山！加75元肉量就能變雙倍，可以給自己加倍的享受！看著超豐盛的餐點、心裡的快感像是被打破了限制，得到超乎想像的滿足。

美國牛五花經職人炙燒，牛肉的香氣和油脂被逼到表面，光看那微焦的邊緣就讓人食指大動。

牛丁獨門醬汁更是點睛之筆，帶有甘甜味的微鹹醬汁完美襯托牛肉的鮮香，配著米飯，每一口都帶來十足的滿足感，讓人越吃越上癮。

有些餐廳為了節省成本，米飯都沒有用的很好，吃起來乾硬且無味。

但在這裡燒肉丼的白飯可不簡單！香甜的米粒吸滿了炙燒肉的香氣和醬汁，鹹香的醬汁與米飯完美融合，讓人忍不住多扒幾口。

胡麻時蔬50。

店裡溫泉蛋、溏心蛋、牛蒡絲、椒鹽毛豆、黃金泡菜、胡麻時蔬這些小菜都能單點，常常外食的我們點了一個胡麻時蔬，當天的時蔬是口感很特別的娃娃菜。

把香濃的胡麻醬均勻淋在蔬菜上，帶來鮮甜又健康的豐富口感，也讓人感受到不同的風味。清脆的娃娃菜沾上濃郁的胡麻醬，每一口都是香濃與爽口的絕妙平衡。

娃娃菜一層層的葉片緊緻又脆嫩，娃娃菜的清新搭配滑潤胡麻醬的濃郁堅果香，讓每一口都更加均衡且不膩口。

對常吃外食或大魚大肉的人來說，這一盤既能補充纖維也能幫油膩的味蕾跟胃腸均衡一下。

牛丁還提供6種加價升級套餐，只要再加一點點錢，就能獲得高性價比的美味組合，如果想要享受更豐富的口感，很建議點升級套餐。

像南蠻椒麻炸雞+泡菜的6號餐，溫泉蛋+泡菜2號餐都很多人點。

南蠻椒麻炸雞。

他們的南蠻椒麻炸雞分量不少，每一塊也雞肉都大大塊，上面還撒上了洋蔥和蔥花，不僅增添了清香，還讓口感層次豐富，吃起來更有那種麻辣的爽快感，簡直是炸雞控的夢幻美味！

炸雞外皮炸得酥脆，咬下去的瞬間椒麻的辛香和微微的辣勁讓人欲罷不能，內裡的雞肉則是多汁又入味，椒麻的香氣和炸雞的鮮美交織讓人食慾大開，配上爽脆的洋蔥及蔥花口感更加分。

牛丁黃金泡菜。

微酸的黃金泡菜有點微辣，爽脆的口感中帶點微甜，單吃就超夠味！也讓人越吃越想吃。

配燒肉或炸雞一起享用也很搭！解膩又提味的黃金泡菜讓每一口都多了一層驚喜，也幫整個餐點增添了更多層次感。

溫泉蛋的蛋黃輕輕一戳就流出金黃的蛋液，光是看滑嫩的蛋黃輕輕流淌，就覺得好療癒喔！

蛋黃沾燒肉口感一級棒，濃郁的蛋黃瞬間為帶有炙燒香氣的肉增添一層豐滿的絲滑感。

拌進熱騰騰的白飯裡，每一口都帶著蛋香與肉香的交融，入口即化的滑順感讓人瞬間忘記煩惱，滿足感爆棚！

除了飲料機提供的鮮果汁和無糖茶飲，這裡還有可樂、氣水、可爾必思等超夯的軟性飲料！

不喜歡喝酒的朋友或是帶著小朋友來的客人也能輕鬆找到自己喜愛的飲品，隨心選擇，讓每一口餐點都能搭配得超級完美！(未成年請勿飲酒.酒後請勿開車)

聚餐、吃燒肉很多人都愛小酌一下，所以這裡也有賣冰涼的罐裝麒麟啤酒，享受更完美的用餐時光！

冰涼的啤酒滑入喉嚨後有清爽的尾韻，尤其搭配肉類更能讓風味層層疊加，也瞬間洗去油膩、享受微醺的感覺。 (未成年請勿飲酒.酒後請勿開車)

無酒精海尼根保留了啤酒的經典麥香和氣泡感，入口清爽帶點淡淡的甘甜，不論是搭配重口味的燒肉還是輕爽的蔬菜都恰到好處！

在聚餐場合這也是開車或騎車朋友的好選擇，既能有喝啤酒的快感又不用擔心酒精問題。隨手舉杯乾杯，氣氛直接拉滿，人人都能盡興，讓聚餐不僅吃得開心，喝得也安心！(未成年請勿飲酒.酒後請勿開車)

這樣的一頓餐點，從豪邁的丼飯到精緻的配菜，還有各種好喝的酒水飲料，每一口都讓人感到滿足。牛丁的價格和份量實在是高CP值的代表。

這樣的餐廳根本是聚餐的天堂！跟朋友聚會時，每個人都能找到自己喜歡的餐點，不用為點菜煩惱。一個人來犒賞自己，從燒肉香氣到甜點的療癒感，都讓人身心都充滿幸福！

牛丁次郎坊南勢角支店不只是方便好找，捷運站旁的地點讓人隨時都可以輕鬆來大快朵頤！不管是捷運族還是逛街族要來吃飯都很輕鬆。在牛丁次郎坊x深夜裡的和魂燒肉丼x南勢角支店，用比便當多一點點的超划算價格就能吃到豐盛的日式餐點，享受充滿日式風情的裝潢，還能在自助吧無限暢飲雞白湯和酸甜開胃的健康蔬果汁、口感清新的卡曼橘果汁和好消化又沒熱量的無糖紫茶，也有霜淇淋能幫用餐做完美結尾。是美食愛好者、學生族群、想省錢上班族的用餐好選擇！

無論想吃得豐盛、注重CP值，還是需要一頓快速滿足的日式料理，南勢角牛丁次郎坊都是能滿足心願的好地方喔！(未成年請勿飲酒.酒後請勿開車)

牛丁次郎坊X深夜裡的和魂燒肉丼X南勢角支店

地址：新北市中和區仁愛街12號

電話：02-29405589

營業時間11:30-14:00、17:00-21:30(週六、週日11:30-21:30)

粉絲團： https://www.facebook.com/miyamoto12ch

文章轉自 中和仁愛街牛丁次郎坊南勢角支店，南勢角站高CP值日式餐廳，145元起霜淇淋、機白湯及免費自助吧飲料喝到飽的中和好吃丼飯(最新南勢角牛丁次郎坊菜單) - emily愛玩美部落格 - FashionGuide 華人時尚專業評鑑