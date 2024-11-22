CP卜蜂在台灣是知名雞肉與其他肉品的食品大廠

不論是在官方平台、便利商店、全聯福利中心與其他實體店面，都能見到卜蜂商品

我很常吃卜蜂的即食雞胸肉，而且在 各通路還有限定口味，可說是百吃不膩

本篇開箱今(2024)年上市新口味「塔香輕蒜即食雞胸肉」、「戀之玫瑰鹽雞柳條」和「BBQ風味雞柳條」

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[雞胸食記]CP卜蜂食品【經典風味/歐式清蒜/川味椒麻/義式黑胡椒/法式香草】拆封即食雞胸肉兩入包

▲台灣卜蜂在今(2024)年5月在官方平台推出數款 新口味的即食雞肉

包含即食雞胸肉系列的「塔香輕蒜」和即食機柳條系列的「戀之玫瑰鹽」、「BBQ風味」和「寶島香蔥」

此外，新品包裝也跟以往不同，變得特別的「唯美」

之前經驗(參考： [雞胸食記]CP卜蜂食品【經典風味/歐式清蒜/川味椒麻/義式黑胡椒/法式香草】兩入包)包裝是純白底加上雞胸肉照片圖示，偶爾還會拿到大量採購的業務用包裝(透明袋貼商品資訊貼紙而已)

新包裝則是加上粉彩繪圖，看起來有日式和風格，格外清新可愛

商品名稱：【CP卜蜂食品】即食雞胸肉-塔香輕蒜

購買連結：

卜蜂食品(官網)

卜蜂食品(蝦皮商城)

卜蜂食品(ihergo愛合購)

商品規格：220±10% g/ 2 片(包)

營養資訊：※過敏原：蛋、豆、麩質；※產線過敏原：奶、芝麻、花生、芥末、魚類、芹菜、甲殼類、螺貝類、頭足類、堅果類

產地/製造商：台灣/卜蜂企業股份有限公司

用餐日期：2024.11

「即食雞胸肉-塔香輕蒜」成分與營養資訊

熱量：284 kcal/ 220 g(129.1 kcal/ 100 g)

成分：雞肉、大豆油、大蒜、海藻糖、九層塔、糖、鹽、醬油、胡椒粉、蒜精、......等

雖然市面上有很多即食雞肉品牌，但CP卜蜂食品的雞胸肉和雞柳條商品都有一個特色，就是肉的其中一面會有網格狀壓痕，而且肉質口感都差不多

表面會沾附不少湯汁，邊緣較薄的區域都很Q滑濕嫩，中間較厚部位就比較密實、含水量不高，口感稱不上多汁但也不乾澀

▲「即食雞胸肉-塔香輕蒜」風味口感

我很喜歡(無奶油的)青醬，但因為青醬含有大量堅果或橄欖油、熱量不低，所以常常想吃又很猶豫、不敢多食

CP卜蜂食品的塔香輕蒜口味雞胸肉，既有蒜和九層塔的香氣，兩者風味相輔相成，肉質飽滿軟嫩又清爽無油，既滿足我的渴望又能吃得無罪惡感

商品名稱：【CP卜蜂食品】BBQ風味雞柳條

購買連結：

卜蜂食品(官網)

卜蜂食品(蝦皮商城)

卜蜂食品(ihergo愛合購)

商品規格：210±10% g/ 包

營養資訊：※過敏原：蛋、麩質；※產線過敏原：奶、豆、芝麻、花生、芥末、魚類、芹菜、甲殼類、螺貝類、頭足類、堅果類

產地/製造商：台灣/卜蜂企業股份有限公司

用餐日期：2024.11

「BBQ風味雞柳條」成分與營養資訊

熱量：221.4 kcal/ 210 g(105.4 kcal/ 100 g)

成分：雞肉、D-山梨醇液70%、大豆油、料理米酒、糖、鹽、胡椒粉、奧勒岡葉、煙燻香料、洋蔥粉、 色素(芥花油、紅椒色素)、......等

讓我很好奇的是，雞肉以外的其他成分中最多的「D-山梨醇液70%」。D-山梨醇(Sorbitol)又稱葡萄糖醇，可藉由還原葡萄糖上的醛基(-CHO)為羥基(-OH)來獲取，其甜度與葡萄糖相當卻難被人體代謝吸收，因此可作為甜味劑，也可作為保濕劑或稠化劑

▲「BBQ風味雞柳條」風味口感

雞柳(雞里肌)呈現柳葉形，可以很方便(秀氣)地一口一口咬，咀嚼時會感覺到一條軟筋膜

營養比例跟雞胸肉差不多，都是低脂高蛋白的肉類，也是健身重訓、控油控糖族群的優先選擇

表面稍有橘紅醬汁的上色，並且有鑲嵌很多粗黑胡椒礪和碎乾燥奧勒岡葉

沒有很重的醬汁或煙燻味，反而70%是濃厚奧勒岡味，香草香氣撲鼻，清爽不重鹹

商品名稱：【CP卜蜂食品】戀之玫瑰鹽雞柳條

購買連結：

卜蜂食品(官網)

卜蜂食品(蝦皮商城)

卜蜂食品(ihergo愛合購)

商品規格：210±10% g/ 包

營養資訊：※過敏原：蛋、麩質；※產線過敏原：奶、豆、芝麻、花生、芥末、魚類、芹菜、甲殼類、螺貝類、頭足類、堅果類

產地/製造商：台灣/卜蜂企業股份有限公司

用餐日期：2024.11

「戀之玫瑰鹽雞柳條」成分與營養資訊

熱量：225 kcal/ 210 g(107.1 kcal/ 100 g)

成分：雞肉、糖、D-山梨醇液70%、大豆油、料理米酒、鹽、胡椒粉、洋蔥粉、......等

▲「戀之玫瑰鹽雞柳條」風味口感

品名為「戀之玫瑰鹽」，但最先出現的卻是微微的甜味，畢竟成分表中第二、三名依序就是糖和-山梨醇液70%(甜味劑)

隨後才淡淡的鹹韻，並在口內上顎的區域會浮現股鮮味

雖然沒有其他香料或醬汁調味，但簡單的鹽、糖和胡椒等基本調味料佐味，也相當好吃不單調

【購買連結】

卜蜂食品(官網) →新戶註冊立即享$100購物金(滿$1000可折抵)

卜蜂食品(蝦皮商城)

卜蜂食品(ihergo愛合購)

商家資訊

地址：台灣卜蜂企業股份有限公司(台北市中山區朱園里松江路87號17樓)

客服電話：02-25077071

客服時間：週一至五9:00-17:00；週六日休

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