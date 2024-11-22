台灣最北端的鄉鎮，是新北市的石門區，而全島的極北點，則位於石門富貴角公園內的「富貴角燈塔」——這個「角」字，不正有種「天涯海角」的意味嗎？實在擺在旅遊清單裡太久了，積極起來，往全台灣最北的太平洋那端奔去。

↓進入富貴角公園的街口，許多海產店。背景為海平面。

↓公園步道起點，已標示了燈塔圖案。

欲到達燈塔，需步行1.5公里，緩坡而上的步道，行走時間約30至45分鐘。自行開車，當然是掐準了最涼爽完美的天氣才出門，沿途海天蒼茫，蔚藍世界，心情不知多美麗。

島之北境，當然具有海防及軍事上的重大意義。而大足球般的雷達裝置，其國土安全和海上監控的偵察功能應該仍作用中吧？

↓階梯向下，是老梅沙灘。

↓海岸分布了「風稜石」，係來自大屯火山噴發崩落下來的安山石塊，經由東北季風夾帶細砂磨蝕，造成平坦的蝕面。若風向改變，就會形成尖銳的稜角，成為風稜石，北海岸特殊的地形景觀。

↓天人菊小花，與風稜石遙遙呼應。

↓到了，到了！黑白相間的燈塔出現，終於徒步走到台灣最北端了！

↓極北點的打卡座椅地標。

↓澄藍蒼穹下的燈塔，令人旅遊心噴發。登上燈塔的步道需要一些體力，但沿途的優美風景讓人完全不致疲憊，見到這一天涯之景，更是萬分值得了。

↓入口門牌：交通部航港局富貴角燈塔。

整個燈塔園區的其他建築都是純白色，眾星拱月出燈塔的八角形黑白設計——如此強烈的對比色，是為了讓燈塔在遠距離或不良天候時更加醒目，便於船隻白天也能清楚分辨，從而增強航海安全。這種設計在世界各地的燈塔上都比較常見。因為不同的顏色和圖案能幫助船員更容易區分燈塔和周圍環境，避免誤判航行路線。

始建於清朝，1897年初次落成，後經多次改建，真正是百年明燈了。高度約為14.3公尺，主燈泡1500W三等旋轉電燈，每15秒白聯閃光2次，燈光範圍可達26海浬。

位於寂寞高處，登塔，360度的全景令人驚嘆，俯瞰海洋、山脈、周遭自然環境，我們身處的藍色星球，我現在就位於北緯25°10'31.08"、東經121°19'17.98"的刻度上。

陣陣海濤，呼呼風嘯，胸臆舒暢啊！事實是，感覺整個人都要被風吹跑了，爽！

↓步上燈塔基座，俯瞰園區和遠山，氣象萬千。正中一日晷。

↓古老的報時裝置「日晷」，時間標記的刻痕似乎都斑駁了。

↓隱密的小小碉堡。

↓僅容一人，忘記彎腰必撞頭，望出去的偵察視野是這樣的。

出國了！出國了！海空間的夢幻純白，滿溢的異國海洋度假風情。

靜靜享受海洋的浩瀚，陽光下燈塔的靜謐，盡情體會大自然與人文的完美結合。估計停留得夠久，要不是司機LINE，都還流連著不肯走。最令人滿意的旅行，莫過於此了。

再見了，國境之北的富貴角燈塔。由這邊回程，無論如何都是一路向南。彷彿完成了什麼難忘的壯舉般，夠我心滿意足很久，很久了。

延伸閱讀：

《新北石門：富貴角公園【老梅沙灘】，非當季也翠綠了的【老梅石槽】》

《真正的國境之南：恆春墾丁．台灣最南點意象標誌，巴士海峽、台灣海峽交界》