這間是我們看過竹北最佛的小吃店了

「懷念夜市臭豆腐小吃」不管是麵食、飯食還是臭豆腐均一價只要50元！

雖然只要50元，不過餐點份量多，有菜又有肉

小米在FB打卡分享，好友還驚訝說竹北怎麼有那麼便宜的小吃~

自己打的綠豆冰沙 700ml只要30元！超大盤的紅豆牛奶挫冰也只要50元！

應該是竹北小資族和學生的月底救星了

「懷念夜市臭豆腐」店名由來是因為10多年前老闆和老闆娘在新竹各大夜市擺攤賣臭豆腐，後來休息一段時間後，被饕客不斷敲碗，後來就在竹北中正西路開店囉。

小米還意外挖掘了老闆娘其他專長 XD，到底是什麼呢？快跟著小米一起去看看吧。

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👉懷念夜市臭豆腐小吃位置及停車方式

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懷念夜市臭豆腐小吃位於中正西路靠近環北路，附近有白線停車，提醒不要妨礙附近住戶出入喔

👉懷念夜市臭豆腐小吃環境介紹

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店內是小吃店的格局，老闆節約用電，只在特定時間開冷氣喔

老闆娘在製作餐點時，小米忍不住湊上前去看，滿滿的韭菜和香菜…老闆娘真的一點都不手軟

是韭菜和香菜控必吃的客家小吃，但是討厭香菜和韭菜的朋友可以按右上角關掉本文 XD

臭豆腐低溫油炸至金黃~

沒想到老闆跟老闆娘的專業竟然是命理師，有命理和風水需求可以跟他們諮詢喔

後來老闆娘還秀出照片，說Costco旁邊的新建案舉辦開工儀式都是他們處理的，小米真是有眼不識泰山…

他們竟然還有代洗炒菜鍋服務耶！真的是技能滿點

👉懷念夜市臭豆腐小吃菜單目錄搶先看

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來看看菜單吧！

不管是麵食、飯食還是臭豆腐均一價都只要50元，而且是可以吃得飽的份量，真的是我們的月底救星

而且鮮魚湯只要30元，不只是喜歡喝鮮魚湯的朋友可以來享用，要買給病人喝的話可以提醒老闆娘不要加米酒喔。

滷味小菜是店家自己滷製的～

再往內走發現他們還有賣青草茶、綠豆冰沙和剉冰。

綠豆冰沙 700ml只要30元！而且很好喝，來這裡吃碗麵配冰沙，夏天清涼消暑、冬天很解膩

青草茶一大瓶也只要50元。

👉懷念夜市臭豆腐小吃用餐心得分享

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來開動吧！

今天跟喵喵和小結巴持續尋找新竹平價美食，當然不小心又手滑一大桌

小米要告訴大家認真找還是能在新竹找到不少平價美食，預告下一篇是新竹在地數十年的平價麵食，大家猜猜是哪一家呢？

首推臭豆腐(50元)，在新竹能吃到50元還能有5塊臭豆腐真的不多了

更特別的是加入店家自己打的青醬，最後一定要加上辣椒最完美。

臭豆腐屬於軟酥的口感，加上甜甜的青醬、蒜泥和辣椒，有不同層次的美味享受~

加上鹹中帶甜的台式泡菜很解膩。

立冬剛過，冬至也要到了，想吃客家湯圓(50元)的朋友必定要來嚐看看，50元一碗份量超多的

而且有滿滿的韭菜和香菜，是韭菜和香菜控必吃的，但是討厭香菜和韭菜的朋友可以再次按右上角關掉本文 XD

大骨湯頭加上油蔥酥香氣，順口好喝，加上肉絲和小湯圓是客家代表性的美食。

乾意麵(50元)小米很推薦，他們加的不是紅醬，而是特製醬汁、油蔥酥、肉絲、韭菜、香菜和蒜泥。

食用前記得攪拌均勻讓麵條吸附醬汁和食材風味，蒜香及油蔥酥讓意麵涮嘴好吃

而且份量不少，再配碗湯或綠豆沙很有飽足感喔！

感覺吃好幾口麵還是有很多XD

這個必推！

喜歡湯湯水水的朋友可以吃湯粄條(50元)，老闆娘說他們用的是新埔粄條。

一樣整碗都是綠綠的，喜愛韭菜和香菜的朋友能非常滿足~

老闆娘堅持用大骨熬湯，不用豬頭肉熬湯，因為用大骨熬出來的湯頭比較清甜，加上油蔥酥很有客家風味

後來老闆娘女兒推薦我們雞絲麵(50元)，小米原本覺得雞絲麵沒有什麼特別，後來發現超大碗的啦！

雞絲麵用滾燙大骨湯頭淋上去，提醒大家上桌後等個1分鐘，麵條有軟脆口感很好吃

老闆娘足足用了2球麵，份量挺多的，真的是大家的月底救星~

大小朋友都愛的咖哩飯(50元)，有馬鈴薯、紅蘿蔔和豬肉，甜甜的風味很下飯。

超大碗的滷肉飯(50元)有一片豆乾。

偏鹹香風味的滷肉有瘦肉和豬皮，豬肉的甜味和豬皮膠質口感結合，吃起來不會很油膩喔！

鮮魚湯(30元)很佛心，使用旗魚加上九層塔和薑絲來去腥，湯頭有鮮甜帶微微酒香~

貢丸湯(30元)使用的是新竹摃丸，有Q嫩彈牙的口感。

虱目魚丸湯(30元)老闆娘特別選用南部好吃的虱目魚丸，是小米可以接受不會太有魚味的喔~

一大盤的滷味有滷蛋(10元/顆)、豬皮(15元/片)、大黑豆干(20元/片)、油豆腐(20元/片)、海帶(10元/片)、豬血糕(20元/塊)。

特別推薦豬皮很Q又有膠質甜味，搭配麵食挺不錯的。

滷蛋有入味挺不錯吃的，特別新鮮 XD

小結巴特別推薦的豬血糕，口感軟Q加上鹹甜醬汁，讓她吃了好幾個

綠豆冰沙只要30元超佛心的，自己打的綠豆沙不會太甜，綠豆甜香濃郁~

不愛喝湯的朋友，可以吃麵配綠豆沙喔

青草茶(50元)是老闆娘女兒說她跟香港朋友學回來的配方，沒有加糖，有自然的甘甜，很像港澳的無糖雞骨草茶。

一大瓶只要50元，我們買了3瓶回家慢慢喝

下一個炎熱的夏天，飯後很適合來碗紅豆牛奶挫冰(50元)，滿滿的紅豆加上煉乳口味偏甜，不愛太甜的朋友可以跟老闆娘說煉乳加少一點。

以上是我們的心得分享，沒想到我們在尋找平價美食當中，找到竹北這麼佛心的小吃，雖然便宜，但份量很有誠意！

臭豆腐、乾意麵和綠豆冰沙都是必點的喔

👉懷念夜市臭豆腐小吃營業時間地址

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🌟店家資訊：懷念夜市臭豆腐小吃

🏠地址：新竹縣竹北市中正西路483號

☎電話：03 553 8190

⏰營業時間：10:00–20:00 (週一公休)

➡️現金交易/無收取服務費

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（版權聲明:文章.攝影與品鑑:踢小米X踢小米團隊。）

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