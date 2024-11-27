位在新北市林口區的Grato Coffee，剛開幕就吸引了不少人前往打卡。這間位於住宅大樓一樓的咖啡廳，擁有大片落地窗與日式風格的臥榻座位，充滿清新又穩重的質感。天氣好的時候，坐在窗邊喝咖啡特別舒服。店內提供咖啡、飲品、茶飲、輕食和甜點等，價位落在$60-$180之間，非常親民，而且還是間寵物友善咖啡廳！

Grato Coffee位於和毅上景大樓的一樓，就在南勢街的巷弄內，旁邊有永豐停車場，開車前往也相當方便。

店家名稱： Grato Coffee

所在地址：新北市林口區南勢街33號

平日上午時段來訪時，人潮還不算多，整體氛圍非常寧靜。店內的裝潢走的是清新的日式風格，木製桌椅搭配溫暖的暈黃燈光，營造出放鬆的氛圍。不少客人會帶著筆電來這裡工作，而靠窗的臥榻區更是許多人喜愛的拍照取景點，非常適合和朋友聊天或靜靜地發呆。要注意的是，入座後就不能更換座位唷！

真的好喜歡這臥榻區的窗景，尤其是天氣好時光線清新更加舒服，坐在這喝咖啡，偶爾眺望一下窗外的城市美景也滿不錯的～

入座後，點餐結帳、取用水杯、甜點品項都在櫃檯這唷！

每人最低消費是一杯飲品，如果續杯還有9折優惠。假日和國定假日會有用餐時間限制，建議來訪前先確認店家的規定。

無花果伯爵戚風蛋糕

這道甜點口感酥鬆，塔皮帶有淡淡的伯爵茶香，上面搭配鮮奶油與無花果果肉，中間內餡口味雖然較無記憶點，但整體還是相當美味。

辣味墨西哥肉醬脆片熱狗

這道菜我非常推薦！烤得焦香的起司堡外層酥脆，內裡鬆軟，搭配微辣的墨西哥肉醬鹹香適中，還有撒在上面的脆片增添口感，辣味讓整道料理更加有層次感。

拿鐵 / 美式咖啡

這裡的美式咖啡香氣十足，口感不會過於酸或苦，拿鐵搭配鮮奶也相當順口。

如果你也喜歡探訪林口的咖啡廳，Grato Coffee絕對是一個不容錯過的選擇，特別是對於喜歡和寵物一起外出、或是喜歡享受美景的人來說，這裡的氛圍真的很棒！

店家資訊

店家名稱： Grato Coffee

地址： 新北市林口區南勢街33號

營業時間： 週二至週日 8:00 - 17:00（週一公休）

電話： 02-2600-8880

備註：

假日用餐限時2小時

每人低消一杯飲品

寵物友善

提供免費Wi-Fi及插座

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