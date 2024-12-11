Netflix熱門影集《艾蜜莉在巴黎Emily in Paris》第四季的最後，劇情悄悄轉到了美麗的羅馬！畫面中熟悉的羅馬景點，幾乎都是去年我一一走訪過的地方，真的讓人特別有親切感！接下來就要來和大家分享羅馬必訪景點，包括聖天使橋、萬神殿、許願池，以及絕對不能錯過的金杯咖啡和義式冰淇淋！

羅馬被譽為「永恆之城The Eternal City」，不僅是古羅馬文明的發祥地，還是一座神聖又迷人的城市，每年都吸引無數觀光客前來，那有哪些景點是一定要打卡的呢？

聖天使橋

聖天使橋建於公元134年，由羅馬皇帝哈德良修建，原本是為了連接市中心和他的新陵墓，也就是今天的聖天使城堡，因此又被稱作哈德良橋。聖天使橋的橋面以大理石鋪設，擁有三個橋拱，如今只開放行人通行，車輛禁止通過。打開Google地圖，橫跨台伯河的那座橋就是聖天使橋，堪稱羅馬的著名地標之一。

聖天使橋最令人讚嘆的就是兩側由藝術大師貝尼尼（也是聖彼得廣場設計師）雕刻的天使像，栩栩如生的作品讓這座橋被稱為羅馬最美的橋！聖天使橋最初叫「聖彼得大橋」，因為是朝聖者通往教堂的必經之路，後來由於哈德良陵墓頂部立了一座天使雕像，才改名為「聖天使橋」。

那天我們原本打算經過聖天使堡，但似乎有活動，所有非相關人員都被驅離，結果繞遠路從橋下走到另一端，意外感受到羅馬那份特有的悠閒氣息。

天氣晴朗的羅馬真的很迷人，陽光灑滿整座城市，藍天在河岸兩旁的黃葉襯托下更顯得醉人心弦。我們一路邊走邊拍，完全沒覺得路途遙遠，這段意外的旅程反而成為整趟羅馬行程中最特別的小插曲。

黃昏時分，我隨手拍下羅馬某座橋下的景色，雖然不知道是哪一座橋，但河岸的美景依然令人驚艷。

萬神殿

傍晚，我們抵達著名的萬神殿，也叫萬神廟或潘提翁神殿，這座建築最早建於西元前27年，由羅馬帝國的阿格裡巴所建，後來在西元609年改建為教堂。萬神殿最引人注目的，就是前方由16根花崗岩柱支撐的柱廊，長15.5公尺、寬34公尺，其古典幾何比例之完美，甚至讓米開朗基羅讚譽為「天使的設計」。更驚人的是，兩千多年過去，它依然保持著世界最大無鋼筋混凝土穹頂的紀錄！

如此壯觀的建築，自然吸引了大批遊客，想在萬神殿前拍張好照片都很不容易，因為總會有路人甲乙丙丁闖入鏡頭，讓人哭笑不得！由於時間緊迫，我們沒能進入萬神殿參觀，但若有機會，真的很想進去欣賞那座聲名遠播的圓形穹頂。

羅馬這座千年古都處處有驚喜，像是在市中心的小巷裡，隨處可見餐廳，義大利人特別喜歡坐在戶外用餐，即使是冬天也毫不例外。

雖然羅馬的冬天不像其他地方那麼寒冷，但日落後氣溫還是會下降，因此許多餐廳外都擺著火焰瓦斯爐，幫客人取暖，感覺特別貼心。漫步在羅馬街頭，偶爾耳邊會響起街頭藝人拉的大提琴樂聲，那份浪漫實在無法形容，讓我和蕙仙逛到捨不得離開，只能拍下畫面，日後好好回味。

不知不覺中，我們在路上偶遇一家餐廳，外面擺著三隻超可愛的北極熊模型，大家瞬間掏出手機狂拍一陣，店家這招實在太高明，成功吸引了不少客人！

金杯咖啡

金杯咖啡就在萬神殿附近，步行只要大約兩分鐘，不過我們在羅馬街頭亂晃時，還是不小心迷路了一下。

來到羅馬，怎麼能不去傳說中的金杯咖啡La Casa del Caffè Tazza d’Oro朝聖呢？這家創立於1946年的咖啡店，曾被丹布朗在小說《天使與魔鬼》中讚譽為全羅馬最好喝的咖啡，原本人氣就很高，現在更是火得不得了！雖然我們這次只進去借廁所，沒有坐下來喝咖啡，聽說服務生的態度有點高冷，不過我倒是沒感覺，還買了幾包咖啡粉和咖啡巧克力豆當伴手禮，真的超好喝，完全碾壓星巴克的水準！

Melograno Pizza & Gelati

Melograno Pizza & Gelati位於羅馬許願池旁，不僅價格親民，冰淇淋和披薩都超美味，是一家主打義式冰淇淋和簡餐的餐廳，更棒的是，只要消費就可以免費使用廁所，真的很值得推薦！

Melograno餐廳分成兩個區域，一邊賣披薩和義大利麵，有套餐和單點選擇，披薩單點€6，千層麵€8，套餐價格在€8.5-10.5之間。

冰淇淋則是在餐廳的前區販售，口味超多，分為大中小三種尺寸，大杯€6.5，中杯€4.5，小杯€3.5，可以選擇紙杯或者餅乾杯。

我選了一個餅乾杯的小尺寸義式冰淇淋（€3.5），可以選兩種口味，我挑了咖啡和蔓越莓，還附上一片餅乾，口味相當不錯！

羅馬許願池

羅馬最知名的許願池，也叫特雷維噴泉（Fontana di Trevi），建於1762年，是羅馬最大的一座巴洛克風格噴泉。傳說中，羅馬帝國的士兵在出征前，會在許願池投下硬幣祈求平安歸來，因此如今這裡成為遊客最愛的打卡地之一，人人都要來許個願。

即使我們是晚上才到許願池，現場依然擠滿來自世界各地的遊客，用「人山人海」來形容一點也不誇張！許願池有一個古老的傳說，想再訪羅馬，就必須丟一枚硬幣許願，正確的方式是背對噴泉，右手握硬幣，從左肩向後拋。不過領隊特別提醒，硬幣一定要站在噴泉前丟，否則可能會砸到別人。而且據說每年可以從許願池裡撈出6噸硬幣，這些錢都被義大利政府用來做公益。我們的團裡還有一對新婚夫妻，竟然就在許願池前浪漫求婚，整個場景感動到不行～🥰

當我們在許願池旁的Melograno享用冰淇淋時，突然看到大批警察包圍噴泉，似乎是發生了偷竊或搶劫事件。羅馬的警車讓人印象深刻，居然是迷你可愛的金龜車，或許是因為這樣才能靈活穿梭於羅馬的繁忙街道。因為遊客數量過多，許願池亂象不斷，羅馬政府計畫實行預約制，門票收費€2／人，需在指定時段預約才能許願。想到我在收費前已經來過，真是慶幸不已！

Hotel Eden

艾蜜莉抵達羅馬的第一幕，就是入住了Hotel Eden飯店，看到這幕我差點興奮到尖叫，因為當時我們也剛好在這裡等司機來接！Hotel Eden對面的停車場是羅馬市區少數可以停車的地方，雖然我們等了接近30分鐘，但看著這麼美的Hotel Eden和觀光巴士，還是忍不住拍了好幾張照片！說也巧，我今年去越南峴港旅遊時，住的飯店也叫Eden Hotel，而且還是海景第一排，和艾蜜莉的選擇不約而同，真的超有趣！🤭