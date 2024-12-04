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週末限定！橋頭老街肉圓新鮮復出，手工美味不容錯過。

高雄 橋頭老街 肉圓 美食 more
2024-12-04 14:52:38 文字：高雄旅遊王
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高雄旅遊王

高雄旅遊王

關於橋頭老街肉圓

這間橋頭老街的肉圓真的非常好吃！之前老闆因為休息而暫停營業了一段時間，但在2024年7月重新開幕啦！目前只在週六、週日營業。店家的態度一如往常地親切又和善，讓人感到十分溫暖。

這裡的肉圓是當天手工現做，採用德民黃昏市場提供的優質豬腿瘦肉，而非一般絞肉，吃得到真材實料。由於是當天電宰的新鮮食材，數量有限，賣完就沒有了，所以想吃的朋友記得早點來。

週末限定！橋頭老街肉圓新鮮復出，手工美味不容錯過。

週末限定！橋頭老街肉圓新鮮復出，手工美味不容錯過。▲ 店內的肉圓都是當天手工現做，真的很新鮮。

週末限定！橋頭老街肉圓新鮮復出，手工美味不容錯過。▲店內規定每份至少要點兩顆肉圓，主要是因為有時候會遇到一大群遊客卻只點一顆或兩顆，為了維持營運，建議大家最少點兩顆哦。

 

橋頭老街肉圓餐點介紹

  • 肉圓 18元

內餡是鹹香的豬肉，幾乎沒有多餘的調味，能吃到肉本身的香氣。搭配鹹甜的古早味醬汁，還有一點傳統的微酸番茄醬，想要更有味道的話也可以加蒜泥或辣椒提味。外層的米皮非常Q彈，有濃濃的米香。

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  • 旗魚丸湯 18元

吃完肉圓後再來一碗旗魚丸湯，真的是絕佳享受。

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店家資訊

  • 🏠地址：橋頭區橋頭路116號
  • ⌚營業時間：早上七點到下午兩點半（售完為止）
  • 🛏️店休日：星期一到星期五
  • ☎️預訂電話：07-611-7352
  • 🚇交通：捷運橋頭站，步行約6分鐘 / 捷運橋頭糖廠站，步行約9分鐘

如果中午想要預留，可以提前打電話跟老闆預訂，這樣就不怕撲空了！

 

 

 

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橋頭老街肉圓

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place高雄市橋頭區橋頭路116號
4.30 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
4.50
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.00
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