關於橋頭老街肉圓
這間橋頭老街的肉圓真的非常好吃！之前老闆因為休息而暫停營業了一段時間，但在2024年7月重新開幕啦！目前只在週六、週日營業。店家的態度一如往常地親切又和善，讓人感到十分溫暖。
這裡的肉圓是當天手工現做，採用德民黃昏市場提供的優質豬腿瘦肉，而非一般絞肉，吃得到真材實料。由於是當天電宰的新鮮食材，數量有限，賣完就沒有了，所以想吃的朋友記得早點來。
▲ 店內的肉圓都是當天手工現做，真的很新鮮。
▲店內規定每份至少要點兩顆肉圓，主要是因為有時候會遇到一大群遊客卻只點一顆或兩顆，為了維持營運，建議大家最少點兩顆哦。
橋頭老街肉圓餐點介紹
- 肉圓 18元
內餡是鹹香的豬肉，幾乎沒有多餘的調味，能吃到肉本身的香氣。搭配鹹甜的古早味醬汁，還有一點傳統的微酸番茄醬，想要更有味道的話也可以加蒜泥或辣椒提味。外層的米皮非常Q彈，有濃濃的米香。
- 旗魚丸湯 18元
吃完肉圓後再來一碗旗魚丸湯，真的是絕佳享受。
店家資訊
- 🏠地址：橋頭區橋頭路116號
- ⌚營業時間：早上七點到下午兩點半（售完為止）
- 🛏️店休日：星期一到星期五
- ☎️預訂電話：07-611-7352
- 🚇交通：捷運橋頭站，步行約6分鐘 / 捷運橋頭糖廠站，步行約9分鐘
如果中午想要預留，可以提前打電話跟老闆預訂，這樣就不怕撲空了！
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