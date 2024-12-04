關於橋頭老街肉圓

這間橋頭老街的肉圓真的非常好吃！之前老闆因為休息而暫停營業了一段時間，但在2024年7月重新開幕啦！目前只在週六、週日營業。店家的態度一如往常地親切又和善，讓人感到十分溫暖。

這裡的肉圓是當天手工現做，採用德民黃昏市場提供的優質豬腿瘦肉，而非一般絞肉，吃得到真材實料。由於是當天電宰的新鮮食材，數量有限，賣完就沒有了，所以想吃的朋友記得早點來。