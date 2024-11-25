礁溪溫泉公園附近藏著一處別有洞天的豪華住宅區，而其中一角就有這間隱藏版的「快炒樂室」，以露營風格的裝潢為特色，讓人不禁懷疑是不是誤闖了哪個溫泉豪宅。這家新潮熱炒店，不僅結合了我們熟悉的熱炒料理，還融入露營風的設計，是宜蘭目前最Chill的熱炒店，深受網美和熱炒愛好者的喜愛。

店內除了有色香味俱全的熱炒料理，還有相當華麗的「宇宙泡泡蝦」，加上充滿露營風情的裝潢，不論是網美們拍照打卡，還是熱炒愛好者享受美食，都能在這裡找到樂趣。店家提供單點選項，也有2至8人份的套餐可以選擇。

快炒樂室交通位置

地址：宜蘭縣礁溪鄉健康一街20號

電話：03 988 5488

營業時間：11:30-14:00，17:00-21:30（週五、六、日營業至22:30）

公休：每週三（詳情請見官方 IG 、FB粉絲專頁）

線上訂位：請點我

店家正對面就是中天溫泉渡假飯店，附近也有收費停車場，平日停車相當方便，不必擔心找不到車位。

「快炒樂室」的露營風裝潢讓人一進門就感覺彷彿來到了網美專屬的露營場地。

戶外座位則以露營車裝飾，入夜後燈光更是營造出濃厚的浪漫氛圍，特別適合情侶來此約會。

店內的室內空間不僅有大螢幕投影海底自然生態，還有可愛的月球打卡牆，讓人一邊享受熱炒一邊拍美照。

快炒樂室提供2人、3人、4人、6人、8人等多種套餐選擇。我們這次選的是四人特餐，包括「呷好料」、「呷氣味」、「呷配菜」、「尚青飲」等多樣菜色，共11道料理，豐盛又澎派，絕對能滿足食客們的味蕾。

點我看更多：菜單

宜蘭鴨賞炒飯：炒飯粒粒分明，鴨賞香氣撲鼻而來，香味十足。

肉絲炒烏龍：烏龍麵搭配肉絲炒得入味，麵體滑嫩有嚼勁，口感相當不錯。

美濃炒水蓮：水蓮來自高雄美濃，爽脆的口感讓人一口接一口。

宇宙泡泡蝦：外型如鳥巢般華麗，裡面包著白蝦與魚漿，搭配蜂蜜芥末沾醬，口感多層次且吸睛。

可愛的泡泡造型真的好吸睛。

宮保臭豆腐：酥炸臭豆腐搭配宮保醬汁，香辣過癮，酥脆中帶有臭豆腐的特殊風味。

台灣蚵仔酥：炸得香酥的蚵仔配上九層塔，肥嫩柔軟，香氣十足。

泰式脆皮椒麻雞：雞腿肉滑嫩酸辣，搭配酥脆麵衣，非常下飯。

三杯中卷：中卷炒得軟Q，三杯的香氣撲鼻而來，火侯掌握得恰到好處。

剝皮辣椒雞湯：微辣湯頭配上軟嫩的雞肉，帶有甘甜，適合全家共享。

宜蘭三星蔥花蛋：滿滿的三星蔥香味，蛋香嫩滑，令人難以抗拒。

鐵板牛肉：重口味的鐵板牛肉，搭配飯或配酒都很合適。

甜點部分有「烤布蕾」、「銀絲捲佐煉乳」、「樂室招牌炸香蕉」以及「古早味米苔目」等選擇，其中「古早味米苔目」為夏季限定。一人點一種甜點，整桌共享，讓用餐體驗更加圓滿。

光外型就贏麻了的烤布蕾，炙燒過後脆焦糖，搭配柔軟入口即化的布蕾也太好吃。

古早味米苔目就是我們熟悉的滋味。

銀絲卷佐煉乳，口感酥脆迷人。

招牌炸香蕉躺在浴缸裡，淋上煉乳的畫面怎麼感覺很有遐想。

飲品部分則更加多樣，除了「朝日生啤酒」與「南洋Batavia生啤」這些經典選擇外，還有各種汽水、果汁、氣泡飲，以及女生們最愛的無糖綠茶等選擇。其中，「南洋Batavia生啤」的氣泡較為粗獷，帶點微苦的口感，讓人印象深刻。此外，還有日式風味的「Hibiscus果茶」，讓飲品選擇更加豐富多元，適合各種口味的顧客。

「快炒樂室」結合了我們熟悉的熱炒與時尚網美露營風格，不只裝潢精緻，就連料理的賣相也非常用心。價格卻沒有網美餐廳的昂貴，相當親民，四人套餐11道料理加上飲品與甜點，人均約500元左右，真心覺得物超所值。如果你來到宜蘭礁溪，想找個Chill的地方聚餐，這裡絕對是不錯的選擇。





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