✨在台北大安區尋找新鮮健康的蔬食料理嗎？那你一定不能錯過這間 撒福豆無麩質蔬食餐廳 ！這家東區人氣連鎖蔬食店，讓你吃完後絕對感覺不像是在吃蔬食，而是享受了一場有趣且豐盛的美味饗宴！

這家位於忠孝復興站附近的餐廳，藏在大樓二樓，雖然有點難找，但生意卻是超級好！店內供應的蔬食料理選擇豐富，而且無麩質，讓素食愛好者和對麩質敏感的人都能輕鬆享用。最驚喜的是，這裡的定食料理口感和外觀與一般肉類料理相差無幾，甚至讓人一度誤以為自己在吃肉！

去啃蔬酥-原味唐揚雞：NT$250

撒福豆勝丼：NT$250

定食套餐：NT$190（含蛋糕、飲料）

這裡的「炸肉塊」其實是用豆皮製作而成，酥脆可口，連不吃蔬食的人都讚不絕口！相較於丼飯，個人更推薦他們家的定食，份量剛好，搭配的小菜也很精緻。而甜點的部分雖然沒特別驚豔，但整體來說，還是非常值得一試的！另外，這裡還會收取 10% 的服務費哦。

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