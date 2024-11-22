咖啡：富吉珈琲 Fuji Cafe

地址：台中市中區中山路76號1樓

電話：--

營業時間：9:30~17:30

FB：https://www.facebook.com/fujicafe2019/

IG：https://www.instagram.com/fuji_cafe_2019/

《台中南屯》Mapper Cafe脈博咖啡館│中秋節限定設計咖啡禮盒開箱

《台中南屯》Mapper cafe│清新溫泉與望高寮附近有早午餐甜點的咖啡專門店

《台中西區》友間CAFE│有間復古又可愛的友間咖啡在賣蛋餅

《台中南區》ART BAR│台中特色咖啡聖誕限定款薑餅人與蛋酒拿鐵

《台中西屯》GEOLIAM門門│城市秘境裡有著大草地的歐風貴婦系咖啡館

《台中南屯》Mountaintown Liming│黎明新村新開幕廢墟風苗栗知名咖啡館

《台中西屯》自野咖啡│中科商圈新開幕自然與極簡設計的風格咖啡館

《台中北屯》K2G 48 Warehouse│KroX跨蒔咖啡的全新跨界聯名創作倉庫咖啡館

《台中南屯》Fooki coffee roasters│黎明新村濃厚文青味的自家烘焙老屋咖啡館

台中火車站附近最為知名的莫過於宮原眼科，同系列的第四信用合作社就在不遠處，而這次要分享的富吉珈琲就在他的隔壁，周邊還有賣日式飯糰的山菜一湯、有著月亮燈的咖啡館PHASE COFFEE和文青風格的Wuli keopi等等，可以說是台中舊城區的咖啡一條街，富吉珈琲這棟樓本身也不簡單，每層樓都是不一樣的主題空間，像是五樓就是也很知名的日系甜點咖啡館喫茶senmi。

富吉咖啡原本是在員林的金水咖啡，沿襲過去的咖啡風格來到台中中區落腳，將老城區的舊房子改造成如此新穎時尚的日系風格，和隔壁的第四信用合作社其實有點相呼應的味道，冷調的金屬與灰色系，門口的松葉、LOGO的鳳凰以及富吉自行上的隱密富士山形象，是一種新日系的簡約設計。

雖然照片沒有拍出來，不過店內的設計在吧檯轉角處有一個一噸重的大石頭作為空間的定海神針，而空間中不管是牆面或是吧檯本身都以深色的灰色系為主軸，搭配大量木作櫥櫃桌椅和低調而暖色的照明，營造出沉穩又神秘的氛圍。

富吉咖啡的咖啡豆命名也相當的有日系風格，像是這四款依照四季時節來取名，加上包裝與標籤以及店內四處可見的手寫書法字更是突顯了日式禪風的魅力。

以前的金水咖啡好像有養貓，現在富吉咖啡看不到了不過櫃台上面還是有不少貓貓公仔可以欣賞一下。

富吉咖啡店內的吧檯呈現一個ㄇ字型的中島型態，剛好三邊都能服務客人，前面是義式咖啡機，後面則是手沖和手刷抹茶的位置，還展示了一些很美的陶瓷濾杯與杯具，能感受到一股職人的細節講究。

富吉咖啡的座位不算多，整體空間的氣氛來說算是真正想喝咖啡的人適合來的地方，專業賣咖啡再提供少量甜點，座位也比較適合一兩個人的造訪，暗色玻璃讓室內採光充足但又不會過度明亮，我很喜歡後半段那裸牆粗曠的設計和木質空間的結合，擺上松葉盆栽的與書法字心靜如水，有種大師的風範與意境。

讓我特別的喜歡的，是因為富吉咖啡居然也有賣貝里斯奶酒拿鐵，杯量小一點酒味相對濃厚些，畢竟是少數有賣這款咖啡的店阿!如果喜愛手沖的話，非常推薦可以來這裡嘗試看看喔!

台中小旅行推薦：

《台中北區》平祿壽司│全台唯一分店│來自日本仙台的最強平價迴轉壽司

《台中西區》小野食堂│老宅裡溫暖人心的日式飯糰餐與鳥巢咖哩飯

《台中西屯》Giocoso pasta│被網美店盛名給掩蓋了料理光芒的超美味義式餐廳

《台中南屯》花毛かき氷喫茶│黎明新村小農友善日系文青風剉冰店/漬物/發酵食

《台中東區》第四市場│日治時代舊市場裡吃熱壓吐司再來點老台中的東泉辣椒醬

《台中南屯》Delys & Sens感官餐廳│有帥氣外國主廚的創意料理廚房

《台中東區》富興工廠1962xCuppa FS Cafe│車站旁60年老工廠化身文青新聚落

《台中西屯》良心製菓│日系喫茶店│榻榻米上的日式烤糰子與京都午後陽光

《台中中區》柳川窟│第二市場旁柳川古道巷弄裡的日式老屋關東煮專門店

《台中西區》toku toku-matcha & coffee走進京都巷弄裡能吃到最中餅的抹茶專賣店

《台中烏日》穿過綠色隧道之最美無人秘境●知高圳步道與雪蓮步道

《台中南屯》超接地氣能夠吃到台灣傳統手路菜的有春茶館(大墩店)

《台中西區》Sami卅麵│勤美商圈模範市場旁新開幕的台中最美麵店

《台中南屯》布村早茶Brekky of Brissy│餐車起家的漢堡與餐盒專門店

《台中西區》老陳L'espace│小巧可愛白色清新風格小圓法漢堡專賣店

《台中東區》ttk│吃得到牛肉湯的唯美風格巷弄隱密早午餐店

《台中南屯》Mapper cafe│清新溫泉與望高寮附近有早午餐甜點的咖啡專門店

《台中西區》moi x pho哞一河粉│moi二代快閃街邊生牛肉河粉專門店

《台中西屯》八時神仙草國家歌劇院形象概念店│在世界建築奇蹟裡吃仙草冰

《台中西區》金苑茶餐廳│勤美誠品旁的平價版金悅軒打造摩登文青風港式飲茶

《台中西區》壱絕咖哩│每日限量80份的模範街新開幕摩登風格咖哩店

《台中西屯》初魚鮨│高級日式料理│新光三越初魚鐵板料亭無菜單料理