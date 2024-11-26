韓信點冰 店名真的很有創意！看來應該是取自秦末漢初的歷史故事「韓信點兵」，但其實這並不重要啦～這間位於台中北屯的冰店 韓信點冰 不僅地點方便，價格也非常合理，冰品更是相當美味。雖然這次沒點他們的招牌涼蝦，但基本款的布丁和紅豆都非常好吃，基本分有80分跑不掉！如果想在台中找個冰涼消暑的地方，阿偉強力推薦這間 韓信點冰 ！

韓信點冰店名真的很有意思！看來這位老闆應該是歷史文學迷，特別熱愛秦末漢初這段歷史，連店名都用了「韓信點兵」這個典故，只是把「兵」改成了「冰」，非常符合冰店的主題。他們家的招牌是涼蝦，但這次因為肚子實在太飽了，所以點了紅豆牛奶和三色布丁，畢竟前一站才剛吃完剛好冰果室。雖然涼蝦真的很好吃，但這次就留到下次再品嘗啦！

韓信點冰資訊

電話： 0953 766 766

營業時間： 14:00-00:00（星期三公休）

地址：台中市北屯區興安路一段168號

韓信點冰 的地點就在北屯兒童公園附近，捷運四維國小站走沒幾步路就到，招牌非常顯眼，不論白天還是晚上都很容易找到。

店門口停機車也算方便，尤其是晚上，有不少人會選擇在門口直接吃冰。如果是中午的話，有空位還是建議進到店內比較舒服。

內用空間方面，韓信點冰的座位不算多，大部分是兩人座位，桌椅之間的距離稍微近了些，但整體坐起來還算舒適。

店內菜單的招牌就是涼蝦！這個涼蝦可不是我們平時吃的蝦，而是一種類似米苔目口感的特色食材，因為製作原料的關係，也被稱為「米涼蝦」。

網路菜單

牆上還掛著類似羊皮的字畫，上面寫滿了秦末漢初的楚漢故事，看起來真的很有歷史氛圍。

三色布丁

韓信點冰三色布丁雖然看起來簡單，但正因為如此，更能顯現出老闆的用心。三種口味的布丁相互之間不搶味，每一種都能品嘗到它獨特的風味。

原味布丁：香甜可口，配上焦糖就像是懷念中的統一布丁。

抹茶布丁：淡雅的茶香與微苦的味道讓人回味無窮。

巧克力布丁：淡淡的巧克力香氣，不會太濃烈，剛好能與其他口味相互搭配。

紅豆牛奶雪花冰

另外，他們的紅豆牛奶雪花冰也是必點之一！說到這款雪花冰，真的讓人想到義美的紅豆牛奶冰棒，經典的滋味讓人難以抗拒。

紅豆香甜綿密，單吃就非常滿足，加上雪花冰的綿密口感，簡直讓人欲罷不能！

相比傳統的剉冰，我更喜歡雪花冰那種細膩的口感，尤其是淋上煉乳後的味道，真的是一大享受！

韓信點冰 的涼蝦噱頭十足，色彩鮮艷的涼蝦確實非常吸睛。不過這次我們並沒有點涼蝦，因為之前已經品嚐過，發現它跟珍珠一樣有很強的飽足感。而且這天才剛吃過剛好冰果室，胃的空間實在有限，所以選擇了較為簡單的紅豆牛奶和三色布丁。如果大家有機會來韓信點冰，建議可以試試他們的涼蝦，相信不會讓你失望！

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店家/景點資訊

店家名稱：韓信點冰

所在地址：406臺灣台中市北屯區興安路一段168號

營業時間：日 一 二 四 五 六 14:00-24:00

店家電話：0953766766

評價：★★★★★ Google即時導航

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