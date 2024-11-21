隱身於台北中山北路與市民大道的轉角，「The Flow」以簡約又時髦的門面，打造出如巴黎街頭小酒館般的氛圍，通透的空間搭配燈光明暗營造出些許神秘感。這家店與知名調酒吧 Draft Land 同屬一位老闆，自開幕以來人氣不斷攀升。試營業期間無法定位，卻依然吸引大批粉絲冒著高溫排隊，幾乎不可能「靠運氣」進店。即便後來開放預約，也須搶得如同演唱會門票般激烈，難訂程度媲美米其林星級餐廳！

The Flow分為兩層空間，一樓以大型吧台環繞開放式廚房，搭配復古感十足的燈光設計，營造出舒適且獨特的氛圍。二樓主要以沙發座位為主，但連接兩層樓的樓梯偏陡，若穿高跟鞋可能要多加注意。

店內座位設計適合2至4人的小型聚會，但椅子偏小，舒適度稍微受影響。整體空間卻因燈光與裝潢氛圍加分，十分適合拍照打卡。

The Flow的招牌特色是「汲引調酒」（on-tap cocktails），這種模式讓客人能更快速地享受到高品質的調酒。若不喝酒也不用擔心，店內提供茶類調飲及無酒精紅白酒，選項豐富且平價，適合不同需求的顧客。汲引調酒已成為餐廳的新流行，除了節省顧客等待時間，還能降低餐廳的人力負擔，輕鬆又高效！

The Flow菜單以當日新鮮食材為主，僅約20道餐點選擇精簡卻多樣。

菜單之外的本日限定，蒔蘿鰹魚。

1. 絲綢乳酪佐季節水果 NT400

這道料理選用當季水果，秋天特別加入高甜度的硬柿子，搭配柔軟如絲綢般的乳酪，奶香濃郁且不膩。乳酪的滑順口感與柿子的脆甜形成絕佳對比，無論單吃或搭配酸種麵包都十分出色，即使不是用餐只佐酒也非常推薦。

2. 酸種麵包 NT80

簡單卻不可忽視的配角！酸種麵包外層酥脆、內裡濕潤，是許多菜色的絕佳搭配，特別是絲綢乳酪與各類醬料，能讓風味更上一層樓。

3. 北海道干貝 / 無花果 / 茴香沙拉 NT380

炙燒干貝呈半熟狀態，外層微焦增添香氣，內部則保有鮮嫩的口感。無花果甜而不膩，搭配微苦的芝麻葉和輕盈酸味的醬汁，再加上乳酪的濃郁，讓這道沙拉在口感與層次上都非常均衡。

4. 炭烤青花椰菜 NT300

這道經典菜色廣受好評，碳烤青花椰菜散發著煙燻香氣，搭配特製松子醬，醬汁中隱約帶有豬背油的醇厚滋味，整體口感豐富且有層次。

5. 炭烤玉米筍 NT160（2支）

看似簡單的炭烤玉米筍，卻讓人一試成主顧！它結合沙茶風味和西式起司，吃起來意外有街邊烤玉米的熟悉感，卻又多了濃郁的奶香，是一道充滿趣味的創意料理。

6. 炭烤東北角小卷 NT350

使用新鮮現流小卷，完整碳烤後切成小片，搭配阿根廷青醬及台灣少見的水芥菜，為這道料理增添清爽的草本香氣，完美襯托出小卷的鮮甜。酸味明亮、香氣濃郁，讓人回味無窮。

7. 炭烤伊比利豬 4oz NT380

這道豬肉料理外層烤得稍乾，肉片切得偏薄，影響了口感的層次感。雖然配菜不錯，但豬肉的熟成度與多汁度稍有不足，讓人略感可惜。

8. 胭脂蝦蟹汁燉飯 NT420

這道燉飯堪稱全場最強推薦！義大利陳米吸飽了濃郁的蝦蟹精華，鮮甜滋味充滿每一粒米。米心保留微微的硬度，搭配萊姆的清香，讓濃郁的口感不至於過膩，堪稱完美的海鮮燉飯。

9. 牛肝菌菇鳥巢麵 NT400

這道義大利麵以濃郁的牛肝菌香氣為亮點，搭配滿滿的菌菇料，讓視覺與味覺都能獲得滿足。然而麵體本身的味道稍嫌平淡，整體表現略遜於其他菜色。

10. 美國特級冷藏肋眼 12oz NT2380

作為主菜的肋眼牛排價格不菲，但整體表現卻不及預期。熟度與肉質的掌控上略有缺失，建議可選擇其他表現更為亮眼的菜色。

甜點菜單很簡單只有兩道，如果不是餐後無甜點不歡的人就可以跳過了！

11. 焙茶提拉米蘇 NT250

甜點中數一數二的亮點，焙茶的淡雅香氣融入濕潤的提拉米蘇中，清新不膩口。

12. 烤蘋果酥與香草冰淇淋 NT250

這道甜點結合溫熱的烤蘋果酥與清涼香草冰淇淋，口感對比明顯。

創辦人Angus Zou提出了「讓食物回歸本質」的理念，提供輕鬆的氛圍與高品質的餐飲體驗。The Flow雖設有每人低消飲料500元的規定，但服務人員十分體貼，若遇特殊情況也會彈性調整，令人倍感舒適。整體服務態度如更換餐具的細緻頻率，都讓人感受到誠意。

即便椅子設計稍微影響久坐的舒適性，這裡的環境、食物及氛圍依然值得再訪。若有機會，推薦預約二樓座位，感受更不同的用餐氛圍！

The Flow 餐廳資訊

地址：台北市中山區中山北路49號

營業時間：18:00~23:30（周一、周二公休）

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