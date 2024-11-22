身為台北咖啡廳以及早午餐愛好者，你一定不能錯過這間位於台北市松山區民生社區新開幕的質感新店「Semi Club分號俱樂部」！這間店以多款特色咖啡還有豐盛美味的酪梨早午餐以及其特色酸種麵包還有超好拍照的簡約空間設計，迅速成為IG打卡熱點，現在還是頗受歡迎的台北包場餐廳也有餐點外燴的服務，詳細內容可洽店家詢問

1.Semi Club分號俱樂部︱交通及營業資訊

Semi Club 分號俱樂部 Sandwich, Brunch & Cafe Bar

住址：台北市松山區民生東路三段113巷11號1樓

電話：02 2546 5880

營業時間：10：00~18：00（週一公休）

FB: https://www.facebook.com/semiclubtw/

IG: https://www.instagram.com/semiclubtw/

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2.Semi Club分號俱樂部︱餐廳環境

Semi Club分號俱樂部環境舒適，氛圍愜意 ，空間設計簡約時尚，帶有一絲文青氣息，還有大片落地窗，無論是獨自一人享受咖啡、美味的早午餐，或是與好友相聚，這裡都是個不錯的選擇

這邊是店家特別設製的拍照店，光源超好怎麼拍怎麼美，來這邊別忘了拍張照片上傳IG

一樓有許多一人就可以享受美食的吧檯區，清水模搭配燈光十分有設計感

地下一樓也有很寬敝的用餐空間，適合三五好友聚會

這邊是採用掃碼點餐，自取餐具和水杯和自行回收餐盤的用餐方式，頗為適合I型人

3.Semi Club分號俱樂部︱菜單價格

4.Semi Club分號俱樂部︱signature1號$200/4號$160

我個人超推薦他們家的咖啡，店家嚴選高品質咖啡豆，搭配專業的沖煮手法，每一杯咖啡都有各自已特色，若是平常不太喜歡苦澀黑咖啡的可以試試我點的1號和4號

坐在一樓吧檯區還可以直接欣賞自已咖啡的製作過程

1號咖啡是用濃縮咖啡、蘇打水、香料葡萄柚汁調配而成，會有點像西西里咖啡，但西西里是使用檸檬口感會偏比較酸，這杯使用葡萄柚汁就不會有過酸的口感，喝起來十分清爽，而且點1號還可以看店員桌邊特調超酷的

4號則是熱熱的濃縮咖啡搭配冰涼的秘密牛奶，喝起來冷熱交替頗有驚喜，而且滑順好入口完全不苦澀

若是不喝咖啡的這裡也有茶類、果汁可以選喔！

5.Semi Club分號俱樂部︱美味蟹肉酪梨堡$380

分號俱樂部除了早午餐盤還有這道超有特色的美味蟹肉酪梨堡,跟我一樣酪梨控千萬不能錯過，用酪梨當成漢堡超有創意，中間內餡則是帝王蟹肉棒和綠芥末美乃滋，旁邊美味營養的綜合生菜，吃起來除了有多層次的口感，還清爽無負擔，沒有澱粉也可以有飽足感

6.Semi Club分號俱樂部︱熔岩漢堡排三明治$340

Semi Club最引以為傲的就是他們的酸種麵包三明治。店家與知名麵包店Celebread合作，選用獨特的酸種麵包作為基底，搭配高品質的牛肉漢堡排、酸黃瓜、焦糖洋葱以及大量的起司，輕輕一按就可以擠壓出漢堡排的肉汁，每一口都能吃到麵包的嚼勁和食材的鮮美

7.Semi Club分號俱樂部︱松露薯條$180

Semi Club分號俱樂部的薯條是細長型吃起來更為酥脆，除了松露還撒了如雪花盤的帕瑪森起司，搭配店家自製的大蒜美乃滋更增添美味

8.Semi Club分號俱樂部︱個人評價

Semi Club分號俱樂部不僅僅是一間早午餐咖啡廳，更是一個讓人放鬆身心的地方。如果你正在尋找一個舒適的空間，品嚐美味的早午餐和咖啡，那麼Semi Club絕對是你的不二之選

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