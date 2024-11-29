這次來到位於花蓮壽豐鄉的 花田小路咖啡館，離花蓮市區不遠，開車只需短短一段路程。這間咖啡館最吸引我們的地方，就是可以親手採摘玫瑰花，為了這特別的體驗，我們特地來到這裡！

從外觀來看，花田小路是一間充滿鄉村風情的可愛小店，門口還有一個小小的院子，讓人有種來鄉下朋友家作客的親切感。

店內的風格溫馨且富有創意，很多擺飾都是老闆親自設計的。座位雖然不多，但店裡的氛圍相當悠閒輕鬆，非常適合來這裡放鬆一下。

我們三人點了三杯飲料和一份水果鬆餅，準備度過一個愜意的下午茶時光。冰美式咖啡份量十足，味道濃郁，在炎熱的天氣裡喝上一杯冰咖啡，真的很舒爽。

冰水果茶酸甜適中，口感清新消暑。

現榨檸檬汁帶有自然的酸味，微甜，對於喜愛酸味的人來說非常合適。

水果鬆餅上桌時真的是讓我們眼前一亮，水果的量多到快要堆成一座小山了！當季新鮮水果種類豐富，顏色鮮豔，看起來像是彩虹拼盤一樣繽紛。鬆餅本身外酥內軟，搭配上滿滿的水果，讓人吃得非常滿足，這份量真的超級足夠，光吃水果就已經非常飽了。

餐廳後方有一大片玫瑰花園，裡面有各種顏色和品種的玫瑰，遊客可以自己挑選喜歡的花朵，再交給老闆整理後帶回家。我們也親手摘了幾朵喜愛的玫瑰，這個過程真的很有趣，摘花的同時感受到滿滿的幸福感。雖然天氣有些熱，但摘完花回到店裡喝杯涼飲，整個下午變得格外美好。

花田小路咖啡館非常適合想放鬆心情的時候來訪，喝杯飲料、吃點點心，順便逛逛玫瑰花園，整個體驗輕鬆而自在。這裡的消費也非常親民，飲料每杯大約百元左右。聽說玫瑰花園近期會進行整修，很期待它之後的新面貌，下次一定會再來走走看看！

店家資訊

店名： 花田小路咖啡館

地址： 花蓮縣壽豐鄉豐坪村東富街128號

電話：0911-669745

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