胖子牛肉，一間藏在大廟後方的老字號牛肉料理店，深受在地人喜愛，許多客人從小吃到大。這家店已經傳承到第二代經營，至今已有60年歷史，憑藉著溫體牛料理的絕佳風味，成為桃園地區的經典美食之一。 每日新鮮現宰的溫體牛是胖子牛肉的招牌，尤其是牛腩火鍋，更是人氣爆棚！想要品嚐的朋友最好事先預約，不然很可能撲空。此外，雙蛋蝦仁炒飯、蒜泥鮮蚵和招牌牛肉等菜色，也都是必點的美味佳餚。

胖子牛肉位於桃園市大廟後方的北新街小巷內，這條小巷是單行道，早上會因市場攤販熱鬧擁擠，建議騎機車來比較方便。若開車前往，可以停在嘟嘟房民族店或朝陽公園停車場，步行約5分鐘即達。

胖子牛肉的店面外觀非常低調，可能稍不注意就會錯過。這家店曾被《非凡大探索》、《食尚玩家》等節目強力推薦，是隱藏版的美食寶藏。不論是內用還是外帶，都建議提前預約，以免久等或撲空。

這一盆剛滷好熱騰騰的牛腩香氣十足啊！這可是每日限量，沒有預約就可能吃不到呢！

胖子牛肉的內用環境走的是簡約路線，有大圓桌和方桌設置，適合家人聚餐或朋友小酌。用餐高峰期人潮多，建議趁開店早點來，可以享受安靜的用餐氛圍。

菜單MENU

胖子牛肉的菜單選擇非常多元，包含熱炒類、涼拌、飯麵、湯品以及火鍋，價位從120元到1300元不等。這裡最受歡迎的就是牛腩火鍋，幾乎每桌必點！但要注意的是，火鍋內本身配料就很豐富，如果真的不夠吃再加點就好。我們五個人一不小心點了2500元的菜，滿滿一桌，一個人只花500元，真的超級划算！

牛筋

第一次來的我們不知道牛腩火鍋內已經有牛筋，結果額外加點有些多餘。但不得不說，這裡的牛筋事先滷得入味，再放入火鍋熱滷，吃起來口感Q彈有勁，軟嫩卻帶彈性，一點都不韌。

毛肚

毛肚也是我們不小心點多的火鍋加料之一，雖然吃不完，但可以打包回家繼續享用。這裡的毛肚厚度剛好，口感Q彈，帶有一點脆度，真的很讚！

牛肉燴飯

朋友一進門就強調一定要點這道，因為念念不忘！這道燴飯是人氣主食，牛肉經過大火快炒，滑嫩美味，搭配空心菜、蛋汁和洋蔥的鮮甜，呈現經典的台式口味，飽足感十足，讓人一口接一口。

雙蛋蝦仁炒飯

只要130元的雙蛋蝦仁炒飯，誠意滿滿，份量十足！上頭的大蝦仁數量多達十幾隻，粒粒分明的炒飯搭配適中的調味，完全不油膩。這份炒飯適合2到3人分食，讓人吃完直呼超值。

牛腩火鍋

這裡的招牌牛腩火鍋堪稱神作！內含滿滿的配料，包括蘿蔔、牛腩、豆皮、牛筋、毛肚、豆腐、大白菜、番茄等，湯頭以蔬果熬煮，鮮甜濃郁又不膩口。火鍋分小、中、大三種份量，我們點了小份就已經料多到爆。想要多人聚餐的話，直接點大份更划算。

牛肉在煮的過程中釋放滿滿肉汁，湯喝起來香濃美味，牛腩燉得軟嫩不柴，牛筋則是Q彈滑順，整鍋火鍋從頭到尾都讓人驚喜不斷。

湯喝完還能再加湯，甚至搭配豆瓣醬吃更有層次感。不過原味的美味，對我來說已經非常完美了！

招牌牛肉

這道招牌菜以溫體沙朗牛為主要食材，搭配空心菜，用大火快炒激發出濃郁香氣。牛肉滑嫩鮮美，簡單的調味加上一點小辣，更是讓人胃口大開，可說是白飯殺手中的經典之作！

蒜泥鮮蚵

愛吃鮮蚵的朋友絕對不能錯過！每顆鮮蚵都飽滿肥嫩，僅以簡單的川燙方式保留鮮美口感。搭配店家特製的辛香蒜泥醬，與底層的豆芽菜和韭菜一起入口，鮮甜爆汁的滋味真的讓人欲罷不能！

蒜香黃金魚條

這道以炸至金黃的酥魚條為主角，再加入避風塘的做法，搭配大量蒜酥進行快炒。魚條外酥內嫩，不油膩又鹹香適口，無論當正餐配菜還是下酒小點都很合適。

五更腸旺

這道料理也是下飯的絕佳選擇。大腸處理得非常乾淨，口感香軟，搭配濃稠的勾芡湯汁，香辣開胃，吃起來非常過癮。

醬炒九孔鮑

我們有幸被招待了這道菜，滿滿的九孔鮑讓人眼睛一亮！九孔鮑以醬汁炒得入味，口感軟Q鹹香，是非常適合佐酒的小菜之一。

胖子牛肉的豐富選擇與經濟實惠的價格，讓它成為桃園美食愛好者的必訪餐廳。不論是家庭聚會還是朋友聚餐，這裡都能滿足大家的味蕾！

店家資訊

更多桃園美食旅遊

延伸閱讀