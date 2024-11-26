說到熱炒控，你一定要來桃園的「呷尬八八快炒」！這家店超有誠意，不但大份量、真材實料，還貼心提供內用白飯吃到飽，光是這點就讓人想一直回訪。

呷尬八八快炒-國際店｜交通位置

地址：桃園市桃園區吉昌街204號一樓

電話：03 3789922

時間：11:00–14:30、16:30–21:00｜每週三公休

呷尬八八快炒-南崁店

地址：桃園市蘆竹區南昌路16號

電話：03-3228988

時間：11:00–14:30、16:30–21:00｜每週三公休

靠近IKEA，對面就有付費停車場，步行不到1分鐘就能到店，開車來也很方便！

這裡的用餐環境走的是樸實路線，整潔又舒適，非常適合全家人一同來用餐！

如果有帶小朋友，也不用擔心，店內貼心準備了兒童安全座椅，讓小孩坐得安心、大人吃得放心。

此外，店內還有販售飲料和酒水，無論是搭配餐點還是小酌一杯，都很方便。這樣的貼心設計，真的讓人感覺備受照顧呢！

店內總共有88道料理可以選，價格從50元到230元，選擇超多，從台式熱炒到泰式料理應有盡有，平日中午還有限定版便當，真的是好吃又划算的熱炒天堂。

內用白飯無限吃到飽真的很貼心，外帶單點15元。

鳳梨蝦球這道蝦球太經典了！炸得金黃酥脆，一口咬下是新鮮飽滿的大蝦肉，搭配罐頭鳳梨片和美乃滋，還撒上繽紛巧克力，完全是小時候熱炒的古早味。

炒水蓮炒得剛剛好，爽脆口感一百分，才100元的價格，在這菜價飆漲的時候真的超划算！

酥炸肥腸炸肥腸外皮酥脆，內裡有點肥而不膩，沾點胡椒粉直接升級為下酒好物。

冬陰功炒麵竟然在熱炒店吃到這麼有創意的泰式料理！滿滿的海鮮料，加上冬陰功酸辣湯底的香氣，這麼一大碗只要90元，真心划算。

櫻花蝦高麗菜用櫻花蝦提味的高麗菜，整個鮮味大提升！才100元，吃起來比一般熱炒店更有檔次。

炒螺肉平常我其實不太會主動點炒螺肉，但這次是朋友愛吃所以試了一下，結果意外驚艷！螺肉帶著Q彈的嚼勁，加上沙茶的香氣微微帶辣，味道很夠層次，連我這個本來不吃的人都忍不住多吃了好幾口。

蔥爆牛肉牛肉片給得超有誠意，炒得有鑊氣又夠入味，配飯一流。

三杯中卷真的超肥美！三杯的香氣濃郁，每一口都能感受到食材的新鮮。

綠咖哩牛濃郁的泰式綠咖哩湯頭，搭配嫩口的牛肉，偏甜的調味更適合老少咸宜。

蝦仁滑蛋這道菜可以說是讓人驚喜連連，嫩滑的蛋把鮮甜的蝦仁包裹得剛剛好，入口即化的感覺真的太美妙了。簡單的家常菜卻吃得出用心，完全沒有失手！

本來以為熱炒的分量就一般，沒想到每一盤都超大份，擺上桌的時候真的有被驚到！我們四大一小居然吃不完，最後還打包帶回家，整體感覺超划算。

這次的用餐體驗非常滿足，味道好、份量足，價格也親民。聽說他們平日中午有提供限定便當，超級吸引人！看來下次還要來試試他們的便當系列，再看看能不能挖掘更多驚喜。

呷尬八八快炒-國際店

地址：桃園市桃園區吉昌街204號一樓

電話：03 3789922

時間：11:00–14:30、16:30–21:00｜每週三公休

呷尬八八快炒-南崁店

地址：桃園市蘆竹區南昌路16號

電話：03-3228988

時間：11:00–14:30、16:30–21:00｜每週三公休

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