位在彰化市孔廟、天公壇附近巷弄裡，有一間超特別的老屋咖啡廳——「彰化暗街仔巷咖啡藝文空間」，真心覺得這裡值得你特地來一趟！這家三層樓的複合式咖啡廳，不只提供香醇咖啡、手工餅乾和可回沖的花果熱壺茶，連餐點都是老闆與老闆娘親手打造的。他們還很用心地把空間結合藝文氛圍，一樓是文創展示區，擺滿當地藝術工作者的手作作品；二樓是舒適的內用座位區；三樓則是陽光灑落的戶外陽台。每個角落都像寶藏一樣，讓人越挖越驚喜，喜歡老屋氛圍的朋友一定會愛上這裡！

「暗街仔巷」其實是彰化曾經的風花雪月地，現在的巷弄多是靜謐的住宅區，而這家咖啡廳，則是由原本在南瑤宮經營「六十一向」咖啡的老闆搬遷到此，至今已有兩年多的時間。融合老屋韻味與現代藝術，這裡不僅是喝咖啡的好地方，也是展覽、租借空間和手作課程的藝文基地。來到這裡，隨處都可以感受到彰化在地文化的細膩與用心。

每一層樓都有不同的亮點！一樓的文創區展示著不少藝術家的作品，像是茶杏工作室的繡線纏花胸針，就超有現代感又不失手作溫度。

二樓則是主要的內用區，陽光灑進來的感覺特別療癒。

而三樓的戶外陽台區更是小編的最愛，坐在這裡看著老屋的屋頂，心情瞬間放鬆。

一看見這就曉得這是繡線纏花胸針髮簪，來自於茶杏工作室 的巧手。

在這裡喝上一杯熱花果茶，真的是味蕾的享受！比如桂圓花果茶，揭開壺蓋就能聞到濃郁的香氣，喝起來甘甜不膩，溫暖直達心坎。

店家的手工餅乾也是不容錯過的亮點，每一口都充滿老闆的用心，甜而不膩、經典耐吃。

暗街仔巷咖啡藝文空間不只是一間咖啡廳，還是一座承載著藝術、文化與故事的老屋。對於北部的朋友來說，或許不常特地跑到花東或彰化，但這家店真的會讓你重新愛上巷弄老屋的魅力！希望未來能有更多像這樣結合在地特色的空間，把舊時代的風情與現代的生活美學融合得更好！

彰化暗街仔巷咖啡藝文空間

住址：彰化市民生路195巷32號

營業時間：11:00–20:00，星期二三公休

暗街仔巷| Changhua