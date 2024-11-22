桃園楊梅 燒肉控不可錯過！楊梅山究燒肉的極致牛肉饗宴

燒肉控們注意了！今天要帶大家來朝聖超火紅的燒肉店——楊梅山究燒肉。這次我們特別挑戰了「雙人B套餐-全牛饗宴」，並且完全升級套餐，享受一場全感官的饗宴，簡直是牛肉愛好者的天堂！準備好來場味蕾冒險了嗎？這次的體驗從頭到尾都是滿滿驚喜，讓你一餐吃出層次、吃出樂趣！

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🏢 楊梅山究燒肉 · 日式氛圍探店

楊梅山究燒肉的裝潢設計充滿日式風情。店門設計以溫暖的木質色調為主，搭配店名「山究燒肉」的字體醒目且具現代感，簡潔大方。入口兩側裝飾著日文標語，增添了濃濃的和風氣息，讓人一眼就感受到這裡的正宗日式燒肉氛圍。透過大片落地玻璃，可以看到內部整齊而寬敞的用餐區，視覺上相當明亮。

外觀以木質為主，簡約的設計給人清新、自然的感覺。透過大面積的玻璃，讓人能感受到裡面熱鬧的用餐氛圍。店內則以暖色調燈光和木質桌椅搭配，讓整體氛圍溫馨而放鬆。牆上還懸掛著傳統的日式燈籠與裝飾，彷彿來到日本居酒屋的感覺，真是讓人心曠神怡。

🪑內部裝潢及座位區

內部設計以原木與銅色排煙管為主要元素，排煙管排列整齊且帶有一絲工業風，讓整體空間顯得現代且有質感。桌椅佈局間隔適中，確保每位顧客都能享有舒適的用餐空間，座位背靠柔和的橙色軟墊，讓人倍感溫馨。

山究燒肉楊梅店的外觀與內部裝潢都展現出現代而舒適的氛圍，讓人一進店就感受到親切與放鬆。

🍱日本鑄鐵烤盤 & 無煙烤肉設備

店內使用先進的日本超厚鑄鐵烤盤，讓食材不易黏附在烤盤上，保持燒肉的完美口感。這種烤盤聚熱效果極佳，有別於一般韓式烤盤只能低溫煎煮，它能讓食材在烤制過程中保持原汁原味，並且能夠更好地鎖住肉類的鮮美與多汁感。

而且這裡配備無煙烤肉系統，不但環保還能有效減少油煙產生，讓我們能愉快享用燒肉，不用擔心油煙味。還讓顧客在享受美食的同時，能夠更加健康無負擔。

點餐前先奉上熱騰騰的馬告剝皮辣椒雞湯 暖暖你的心跟胃~~

📜 精選主餐 · 牛肉天堂

全牛饗宴 · 精選牛盛合

這道牛盛合簡直是牛肉部位的「豪華代表團」！每個部位的油花分佈均勻，口感各有千秋。無論是軟嫩的牛肩，還是帶有嚼勁的牛肋，搭配炙烤後的濃郁香氣，讓人一口接一口停不下來。

全牛饗宴 · 和牛雙拼

和牛的油脂一碰到烤網就滋滋作響，香氣瞬間彌漫開來。這道和牛雙拼質地柔嫩、油香滑順，宛如在嘴裡綻放一般，簡直讓味蕾徹底被征服！

全牛饗宴 · 穀飼牛舌肋條雙拼

這道雙拼把牛舌和肋條結合，口感層次非常豐富。牛舌Q彈有勁，肋條則帶有油脂的鮮香，兩者交替入口，讓人忍不住驚嘆這樣的搭配絕妙無比。

🥗 雙前菜

雙前菜為燒肉這場饗宴開啟了味蕾大門，酸甜適中，清爽開胃，為後續的牛肉饗宴做好準備。

我超喜歡店家自製的醃蘿蔔~ 秒殺!! 可惜不能續盤~~

🍚 古早味滷肉飯（兩碗可升級）

滷肉飯是這場燒肉之旅的小驚喜！吉早味滷肉飯充滿家庭風味，米飯Q彈滲透濃郁滷汁。而升級版的和牛滷肉飯，花小小的50元讓每一口更豐富，簡直就是燒肉的絕配！

🍮 黑白雙色甜點 · 圓滿收尾

最後登場的是帶著濃濃懷舊風味的黑白雙色甜點！軟糯的日式麻糬遇上古早味黑糖糕，甜而不膩，層次豐富。黑糖糕烤得微微焦脆，入口時那種底部的酥脆感，讓人忍不住一口接一口。

🌿 吃到飽蔬食區

除了肉品，店內還提供了豐富的蔬菜區域，生菜、黃瓜、紫甘藍、紅椒等新鮮蔬菜整齊擺放。配上多樣醬料，讓每位顧客都能自由搭配，增添風味的同時還能吃得清爽健康！

所有食材和配料都整齊地擺放在金屬容器中，讓人一目了然，方便取用。

這樣的蔬食選擇不僅能夠搭配燒肉，還能提供健康的飲食選擇，讓人享受美味的同時，也能攝取到充足的纖維和營養。

🍦 🍵飲料區與甜點區

走到飲料區，滿滿的選擇讓人忍不住想要全部嘗一遍！有古早味的仙草甘茶、清新解渴的冬瓜檸檬、以及茶花綠茶，還貼心準備了各式茶包可泡熱茶，讓每一口都幫你去油解膩，甜度恰到好處，不會過於濃甜。甜點區更是誘人！自助霜淇淋機旁，擺滿了配料任君選擇——芝麻粉、花生粉、黑糖粉，加上小棉花糖、巧克力米、小饅頭，組合出屬於自己的專屬甜點。

你以為只有這樣嗎?? 喔!不!! 套餐都還可另外升級!! 今天真的吃好吃滿 ,來個套餐升級!!

🍤 雙人海鮮升級——280元享受草蝦與干貝的海洋芬芳

牛肉之間，我們加入了來自海洋的清新代表——只需加價280元，便能享受雙人份的大草蝦與干貝。草蝦鮮甜有彈性，干貝鮮嫩多汁，帶來了不同於肉類的鮮甜滋味，讓整體餐點更豐富。

🍻 麒麟生啤酒——99元乾杯的好夥伴

什麼比燒肉更配？當然是一杯冰涼的啤酒！

另外推薦隱藏版甜點~~ 🧀 起司奶油地瓜燒

將帶皮地瓜放置烤盤上烤，奶油與起司的香氣慢慢滲入，外皮烤得焦香酥脆，內在柔軟甜蜜。濃郁的奶香混合著地瓜的甜味，這真是一道罪惡的甜點阿~~ 但又讓人忍不住一口接一口阿~

🎁 當天加入會員即享贈品

成為山究燒肉的會員，當日立即兌換贈品——醍醐豬肉片、溫體雞腿肉或蔬菜盤任選其一，這可是牛肉之旅中的額外驚喜！

💰 超高性價比

「B全牛饗宴」套餐含豐富的牛肉組合、前菜、甜點、飲品等，基本版只要$1,999，加上額外升級海鮮與啤酒，也不過幾百元，多了幾份滋味滿滿的回憶！

楊梅山究燒肉的「B全牛饗宴」不僅是一場豐盛的牛肉盛宴，更是一段分享美味與歡笑的愉快時光。無論是朋友聚會還是家人小聚，這裡都為你準備好了充滿日式風情的歡樂時光。趕緊訂位，來體驗這份誠意滿滿的燒肉盛宴吧！

現在試營運中 滿千就送好玩的棉花糖喔~~

真的是大人小孩都愛喔~~ 當天都是大人在玩喔

⭕️消費型態 ：

💡提供套餐及單點式的燒肉

💡每成人基本一套餐或單點金額滿$500

💡自助區白飯 沙拉 飲料 霜淇淋

各式佐料無限享用

⭕️地址：

桃園市楊梅區梅高路86-3號

⭕️訂位專線：（請於營業時間來電）

03-4882885

⭕️營業時間：

（週二店休，遇假日順延）

平日11:30-14:00（供餐至13:00）

17:00-00:00（供餐至22:30）

假日（國定假日）

11:30-15:00（供餐至13:30）

17:00-00:00（供餐到22:30）

山究燒肉湖口店

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