說到桃園的豬排飯，你第一個想到的是哪一家？是福勝亭、勝博殿，還是定食8？現在有新選擇啦！【咔豬KATSU超厚切豬排】正式進駐桃園，第一家分店就開在桃園區永安路上，超厚切的豬排讓人無法抗拒，還有超狂的「真男人巨厚豬排」等你來挑戰！

【咔豬KATSU超厚切豬排】桃園店

店址: 桃園區永安路246號

營業時間: 11:30-15:00 17:00-20:00 (周二公休)

電話: 03-3330780

支付方式: 現金

如果你開車來，記得附近找停車場，機車可以停在店門口前。走到店外，會看到一大片玻璃透出紅光，那就是了，超有辨識度！

菜單選項不多卻經典，分為配生菜和配咖哩醬兩種，還有看起來超澎湃的「真男人巨厚」系列，價格從220元到430元不等！

空間走的是小而精緻的路線，主要是吧台座位，大約能容納15人左右，用餐時間經常客滿，建議趁剛開始營業就來卡位！

桌上有菜單，決定好後直接舉手找服務生點餐，動作超簡單。

菜單選項不多卻經典，分為配生菜和配咖哩醬兩種

沙拉醬有胡麻醬、柑橘醬可以選，豬排沾醬的選擇更多

每份套餐都附味噌湯或手工布丁，還能加價40元直接全拿！另外，還有炸物加飲料的超值組合，80元就能享受，對於愛吃的朋友來說，CP值真的很高。

第一次來就忍不住選了他們的日式咖哩「厚切大里肌豬排」260元的價格真的不算貴。

盤子端上來，白飯被一層嫩炒蛋包裹住，炒蛋滑嫩香甜！

咖哩醬的量也非常足，白飯還能免費續一次，超適合飯量大的朋友。

主角豬排的外層炸衣非常酥脆，咬下去時會有輕微的皮肉分離，但不影響口感。

邊邊搭配了一點黃金泡菜，完美解膩，這點設計真心貼心！

附餐飲料的份量不小，喝起來很滿足。

至於布丁的部分，雖然比一般日式拉麵店的稍微特別，但焦糖醬要是再多一點、口感再細緻些會更棒。

整體來說，這一餐吃下來真的非常飽足！從餐點到環境氛圍都滿滿日式風情，難怪短時間內就吸引了一波粉絲。趁還沒大排長龍，趕快來桃園永安路上的【咔豬KATSU超厚切豬排桃園店】感受一次真男人的厚切豬排吧！