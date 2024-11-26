台中火鍋店百百種，要在競爭激烈的市場中脫穎而出，真的不容易！但如果說到特色與體驗感滿分，那「后來宮廷鍋物」絕對是榜上有名！這家位於大墩十九街的火鍋店，不僅有濃濃的宮廷風裝潢，還提供免費古裝變裝體驗。你可以搖身一變，當皇帝或格格，邊吃火鍋邊穿越時空，真的好玩又特別！難怪這裡成為台中火鍋迷們打卡的熱門地點。

尤其是在假日或特別節日，想感受清宮劇般的氛圍，這裡真的是首選！

后來宮廷鍋物就在台中市西屯區的大墩十九街，從捷運文心市政府站走過來只要七分鐘，周邊還有不少收費停車場，交通相當便利。

一到店門口，你就會被鮮紅的大門吸引，真的超級顯眼！

而且門口還掛著「醬蟹屋」的字樣，除了火鍋，他們也有招牌醬油螃蟹可選擇。

一進店裡，古色古香的擺設馬上讓人驚豔！門邊擺放著一套華麗的龍袍，還有古箏展示，光是想著等一下能免費玩變裝，心情都跟著嗨起來

裡頭還有迷你宮殿模型和古裝造型娃娃，細節滿分，拍起照來特別有宮廷劇的感覺。

這裡的座位區也經過精心設計，從紅色宮廷大門進去，可以選擇「永寧宮」或「延禧宮」的包廂，頓時讓人穿越回清朝宮廷。

而服務人員也全都穿著清宮戲服，在店內穿梭，讓用餐體驗更具代入感。

值得一提的是，他們還提供現場古箏演奏，邊吃火鍋邊聽音樂，真的很享受！

后來宮廷鍋物的菜單是用黃色聖旨的形式呈現，真的像極了清朝的御旨。

光是菜單上的品項就讓人覺得選擇豐富，除了肉品和海鮮，單點菜色多為銅板價，非常平價。而且點火鍋還附贈糕點和甜湯，超值又貼心。

用餐前先看好規定：每人低消 430 元，孩童 120 公分以上低消 200 元，用餐時間限 100 分鐘，需加收一成服務費，這樣先標明清楚，就不怕用餐時產生誤會。

一坐下就端上了醃茶梅、毛豆、葵瓜子和涼拌木耳，真的要大推涼拌木耳，脆口又入味，我們最後還加點了一大盤（只要 50 元），完全吃不膩。

後來宮廷鍋物的餐具超浮誇！我們點了鴛鴦鍋，湯底選的是川味麻辣和店內招牌「東阿阿膠貴妃鍋」，據說貴妃鍋能養顏美容，湯頭濃郁帶一絲中藥香，真的有種貴妃專屬的奢華感。火鍋端上桌時，鍋具兩側竟然有金色龍頭當握把，整個氣勢滿滿！

我們點了福寶吉祥雪花牛（258 元），肉質油花分布均勻，口感滑嫩

宮廷特選梅花豬（230 元）分量也很足，搭配蔬菜剛好能滿足三人份需求。

潮鯛魚（188 元）更是以「小城牆」造型的餐盤上桌，別緻又充滿古風，讓人不禁拍照打卡。

吃麻辣鍋少不了豆皮和老油條，後來宮廷鍋物的擺盤也超講究，用扇形盤子裝的老油條特別吸睛。

花枝滑和蝦滑各 168 元，加入火鍋裡滋味更上一層樓。

綜合蔬菜盤（南瓜、水芹、蘿蔔、青江菜等）和多種菇類（香菇、鴻喜菇、金針菇等）也讓整桌的火鍋料豐富得快要擺不下，吃火鍋就是要這樣吃好吃滿才過癮！

附贈的甜湯有兩種選擇：冰糖雪梨燕窩和黑芝麻杏仁糊

甜點則有黑金流沙包、白玉霜方糕和雪蓮涼糕，其中黑金流沙包內餡香濃鹹甜，非常推薦。

在雙十節那天，我發現來慶生的壽星意外不少。餐廳每次都會送出大壽桃，原本以為只要是十月壽星就可以享有優惠，沒想到現在餐廳規定得更精明了，許多店家只對「當日壽星」提供優惠，差兩天的當月壽星只能默默看著別人慶祝，稍感失落。

但還好餐廳準備了飯後娛樂──變裝秀，讓我們的用餐體驗變得更加有趣。他們提供了各種琳瑯滿目的服飾，無論是男裝、女裝，還是皇帝、皇后、貝勒爺或格格的服裝，通通都有，連頭飾也非常精緻。所有服飾都可以自由挑選，讓每位客人都能發揮創意。不過，由於每桌的用餐時間只有100分鐘，餐廳建議大家先享用火鍋，再進行換裝拍照，以免吃飯時間不夠。

後來宮廷鍋物還提供多種古裝變裝體驗，服飾從皇帝到格格應有盡有，連頭飾都準備得非常齊全。店員建議先用餐再換裝，以免時間不夠用。我最後挑了郎水花大蕊的扮相，真的覺得好有趣

三人總共花了 2002 元，平均每人 677 元，不僅吃得飽還玩得開心，整體體驗真的超值。如果你喜歡古風氛圍，又愛火鍋，千萬別錯過「后來宮廷鍋物」，保證讓你回味無窮！

后來宮廷鍋物 地址：台中市西屯區大墩十九街210號1樓 電話：(04)2310-9166 營業時間：平日11:00~15:00 17:00~22:00 假日11:00~22:00(周一公休)