【新竹食記】掬熙商行 G.C Brunch & Coffee

掬熙商行G.C Brunch & Coffee 是新竹府後街非常熱門的早午餐店，我們之前沒有預定來訪三次都滿位，這次鐵了心一定要吃到因此剛開門就造訪，掬熙商行是九慕咖啡的新品牌，餐廳位在獨棟白色老宅內，有自己的小庭院，周圍種了許多植物環境非常棒，餐點是走精緻健康路線，配菜有多種顏色非常豐富，用餐環境和食欲品質都讓人印象深刻！

餐廳附近知名的早餐店為薯霸早餐，附近的肉sandwich也是有特色的老宅早餐，有機會可以造訪吃看看。

開車前往可停附近的俥亭停車府後地下停車場，步行約5分鐘可抵達。

▲每次經過掬熙商行都被這棟白色老宅所吸引，外牆的字體和老宅的整體設計風格相當搭。

▲門口的庭院有設置相當多等待座位，可想而知熱門用餐時段真的生意超好。

▲老宅的側邊空間設置成日式小庭院的走道，每個小角落都是設計感。

▲櫥窗冰櫃內有飲品，各式蛋糕、奶酪。

▲剛走進門的用餐區域是兩人座位區，餐廳周圍都是大面積的玻璃窗採光很好，整體色調和藤編風格都很一致。

▲另一區的獨立用餐小空間，當天平日幾乎所有的座位都被預訂了...，真的很熱門！

▲我們這次因為沒有訂位，因此被安排在內部的兩人座位區，空間與鄰桌的位置較近些。

▲掬熙商行菜單：有八種早午餐，點主餐飲料可折抵20元，另外還有多款單品咖啡、美式咖啡、茶類、軟性飲品和甜點可選。

▲坐定位了服務員送上了兩杯水。

▲咖啡拿鐵(冰) 100元：拿鐵原價120元點主餐折價20元，咖啡玻璃杯是錐狀造型，加上漸層的奶泡、鮮奶和咖啡，像極了日本富士山的外觀，表層的奶泡打得很綿密，奶香也很明顯，咖啡喝起來沒有苦澀味，飲品表現很有水準。

▲鮮奶優格舒肥早午餐 280元：主餐是舒肥過後的雞肉，配菜有歐式麵包、水煮蛋、炒時蔬、地瓜、季節水果，是一套相當豐富完整的早午餐。

▲炒時蔬有南瓜、小番茄、玉米、香菇、小黃瓜、腰果、葡萄乾等等，不僅食材多元還能吃到多層次的口感，淋上塔塔醬後味道更融合，不過當天吃到的食材是冷的，稍微有些可惜。

▲歐式麵包有烤過表層微酥，麵包體口感鬆軟，吃起來有淡淡麥香，水煮蛋灑上了黑胡椒粒提味，切片後更好入口。

▲雞胸肉使用舒肥方式料理，肉質非常細嫩，上面使用類似義大利香料調味，淋上優格醬後更多了些酸甜的口感。

▲竹炭起司豬排三明治 320元：黑色的竹炭吐司外觀很吸睛，內層有豐富的生菜配料和厚切炸豬排，光用看的都覺得很有食慾。

▲豬排炸得金黃酥脆，肉質鮮嫩多汁吃起來沒有油膩感，搭配蔬菜清爽的口感與鹹香白色起司醬，吃起來整個就是match！

雞蛋糕短評：府後街附近的熱門早午餐，假日建議提前預訂，用餐氛圍營造得非常棒，早午餐內容豐富食材新鮮，豬排三明治的豬肉非常厚實，咖啡品質也很棒！



用餐環境★★★★★

餐點★★★★☆

服務★★★★

CP值★★★☆



【掬熙商行美食資訊】

地址：新竹市東區仁愛街78號

電話：035333010

官網：facebook

營業時間：09:00–17:00(周二公休)

外送：

線上預定：無

停車場：無

服務費：無

洗手間：有

刷卡：無

【每個人口味感覺皆不同，以上食記純屬個人主觀感受】

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