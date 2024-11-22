那天終於來吃想吃很久的饗痲饗辣！碰上現在剛好是蟹泰逅期間限定，主打泰式料理、蟹肉料理吃到飽，有月亮蝦餅、泰式椒麻雞、泰式檸檬魚，還有各種秋蟹和原本麻辣鍋就很豐富的生食海鮮蔬菜、澳洲M9和牛等現切肉品，另外自助吧還有供應各式台式料理、異國料理，炙燒干貝壽司也能吃到飽！豐富到不行耶！

饗麻饗辣PLUS-LALAPORT台中店位於LALAPORT北館5樓，外觀看起來很神祕，店內很寬大

有2人桌、4人桌等等，但是如果坐2人桌會像我們這樣有點擁擠~畢竟有麻辣鍋還有buffet可以吃到飽~桌子很容易擺滿滿的，真心建議可以放個肉架才可以疊起來

饗麻饗辣PLUS-LALAPORT台中店菜單

根據時段來分價位、與肉品供應~平日午餐與假日整天差200，但肉品也有差別~

應該是按人數給肉夾~肉夾可以自己到肉品區夾上想吃的肉品，店員就會送上桌，肉品會根據平日午餐、平日晚餐、假日整天價位不同有所改變~

▼海鮮、鍋料、蔬菜區

海鮮、鍋料、蔬菜都在自助區~需要自己拿桌上的白圓盤裝，海鮮有活跳蝦、天使紅蝦、九孔鮑魚、野生扇貝、野生草蝦、龍膽石斑等等，海鮮看起來是都蠻新鮮的~而且選擇真的很多！魚肉品項也好多

蔬菜與火鍋料也蠻豐富的！我最愛的牛筋牛肚也在火鍋料這一區！

▼熟食區

再來到熟食區，有期間限定的南洋燻雞彩蔬捲、青木瓜雞肉沙拉等等，壽司也很豐富！尤其竟然有炙燒干貝壽司！！！完全吃好吃滿！另外還有比目魚、鮭魚、甜蝦等等，意外豐富！

▼炸物區

炸物也很不錯，不只有常見的炸蝦、唐揚雞、還有軟殼蟹、月亮蝦餅、薯條等等

一旁熟食區是泰式料理的主軸~有泰式椒麻雞、泰式檸檬魚、蝦醬空心菜、泰式小卷粉絲煲等等

麵食提供也很多樣~

▼飲料、水果區

飲料也很豐富！特調紅茶拿鐵很滑順、黃金柚子茶很清爽~

水果也很不錯~看起來很新鮮

▼甜點、冰品區

甜點意外豐富耶！有常溫甜點與冷藏甜點，甜食控也能滿足！

冰品有三種~哈根達斯的冰棒、莫凡彼冰淇淋，與義式冰淇淋！

再來用餐時真的有些困擾盤子很多桌子不夠大的問題~而且有煮火鍋的肉品海鮮等生食，還有可即食的熟食，大家餐具記得別共用啊~~~

麻辣湯頭有牛骨成份，我點微辣，算是舒服的辣度~麻的部分也剛好，不是特別香的湯頭，但我覺得還行了~裡面有附豆腐與鴨血，鴨血夠嫩但覺得不夠入味，豆腐是偏紮實的我沒有很愛~如果要續鴨血豆腐在自助區都有~

特別點了期間限定的肉骨茶湯頭，溫醇順口~而且很香！裡面還有許多帶骨的肉塊！真的蠻推的

海鮮部分品嚐後覺得巴沙魚搭麻辣湯根本絕配！鱸魚、扇貝、草蝦、九孔鮑魚都不錯

肉品我沒有點很多，第一點是夾子只有兩個一人一次只能選一盤，第二點是自助吧已經超級豐富了，根本吃不了這麼多XD

▼澳洲M9+鳳凰和牛

不愧是假日限定，肉真的嫩~肥瘦比例很剛好！在咀嚼中也能感受到和牛的油香！

▼澳洲M9和牛三叉

和牛真的不能煮過頭，尤其這個比上面的鳳凰和牛還厚~煮太熟就會偏硬口，但肉質還是不錯的

▼豪野櫻桃鴨

煮起來蠻嫩的，肉質細緻~肥而不膩！

其他沒拍到的肉品，安格斯無骨肩小排蠻嫩的、濕式熟成板腱牛微嫩彈牙、健康梅花豬、香草豬五花、小羔羊都還不錯！肉品感覺都都符合這價位的價值~

蔬菜我也是只有吃一盤！牛肚牛筋一開始就要丟進去滾鍋底~到最後吃牛筋牛肚才會夠嫩！

熟食我最愛炙燒干貝壽司，吃超多貫！

泰式檸檬魚也很不錯~檸檬香氣、酸味夠！蟹肉蒸蛋也不錯！羊排不推~超級硬又冷掉了，椒麻雞有些太厚，炸的有點過、口感偏紮實，不過調味是很剛好的！

我們吃到快尾聲時發現有限量焦糖海塩融雪蛋塔，有固定的出爐時間大家可以注意！出爐開始排隊是用廣播的~其實他們雖說是限量，但我覺得數量很多，根本不用第一時間跑出去排隊~我拿到店員做好擺在那裡的，上面的冰淇淋都已經融化一半了~

但是蛋塔本身是好吃的！底部是千層布蕾蛋塔，烤得外酥內嫩，上面在加上一球冰淇淋、淋上焦糖，很罪惡但真的好吃！

最後真的吃到飽撐，但也要吃個冰淇淋結尾吧！我選擇義式冰淇淋櫃的芒果雪酪、檸檬雪酪，因為不含奶~吃起來清爽解膩！

整體來說，我真的蠻推薦的！因為他不是只有麻辣鍋吃到飽，還有一堆自助吧熟食可以享用！期間限定也很吸引人~調味用料上也不馬虎！整體是符合這個價位的價值！

【 饗麻饗辣PLUS-LALAPORT台中店 】

▸ 店家IG ｜ https://www.instagram.com/enjoyhot_life/

▸ 店家FB ｜ https://www.facebook.com/enjoyhot6/

▸ 地址｜台中市東區進德路600號 - 北館5樓

▸ 營業時間｜平日11:00-16:00、17:00-22:00。假日11:00-22:00

▸ 電話｜04-22150101



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