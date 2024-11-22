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［幸福站］帝王生魚片新莊分店：熱炒美味與拔絲地瓜帝王生魚片新莊分店的天堂

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2024-11-22 16:10:00 文字：只是一杯溫可可
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#新莊美食
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帝王生魚片 (新莊店)

phone02-2996-0460
place新北市新莊區中原路257號
4.50 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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