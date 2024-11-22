＂店家資訊＂：帝王生魚片 新莊分店

＂電話＂：02 2996 0460

＂付款方式＂：現金

＂營業時間＂： 二．三．四－17:30–01:30，週一休息

五．六．日－18:00–01:30

＂地址＂：242新北市新莊區中原路257號

＂外送＂：foodpanda、Ubereats

＂Line@＂：https://lin.ee/qMw08tc 週末需要預約訂位喔！！

＂ＦaceＢook＂： https://www.facebook.com/

＂instagram＂： https://www.instagram.com/king.sashimi_xz/

＂Ｇoogle地圖＂：https://maps.app.goo.gl/y257SgAwNuuHic9h8

距離幸福捷運站1號出口 1.6KM ，走路23分鐘

今天晚上吃，在新莊中原路上的"帝王生魚片熱炒"

帝王的推薦菜，感覺每一道都好好吃

還有外送跟代駕平台可以使用

我週四晚上７點半到達，就兩大桌在聚餐滿滿的人

店內裝潢非常日式風格

店內酒櫃以及冰櫃！

各品牌的啤酒及燒酒，任你選擇

明天還要上班，我是喝這款冷泡茶，我還以為會苦澀，不但沒苦澀還非常滑順好喝！！

包裝相當文青，很大一瓶，我還外帶回家慢慢喝．

今天我的座位！

內用掃描ＱＲ Ｃｏｄｅ就能點餐囉！相當方便

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