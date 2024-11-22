為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
社群
expand_more
粉絲專頁
官方instagram
官方Line
註冊
登入
menu
search
登入 / 註冊
美食
旅遊
生活娛樂
影音
美食
旅遊
生活娛樂
地區
新開店
懶人包
創作者
JapanWalker
TaipeiWalker
文章目錄
［幸福站］帝王生魚片新莊分店：熱炒美味與拔絲地瓜帝王生魚片新莊分店的天堂
format_list_bulleted
>
美食
>
［幸福站］帝王生魚片新莊分店：熱炒美味與拔絲地瓜帝王生魚片新莊分店的天堂
［幸福站］帝王生魚片新莊分店：熱炒美味與拔絲地瓜帝王生魚片新莊分店的天堂
帝王生魚片新莊分店
新莊美食
白飯吃到飽
新莊熱炒
more
新莊聚餐推薦
新莊宵夜
酸菜魚推薦
麻辣臭豆腐
鳳梨蝦球
拔絲地瓜
新北平價餐廳
中原路美食
新莊深新莊深夜美食夜美食
新莊深夜美食
家庭聚餐餐廳
新莊餐廳推薦
只是一杯溫可可
2024-11-22 16:10:00
文字：只是一杯溫可可
share
只是一杯溫可可
加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：
https://lin.ee/CNXVF2Bf
提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
#新莊美食
新莊終於有硬咖啡！驚嘆號咖啡「CAFE!N」新莊店一次開兩間，蜷尾家聯名吐司加碼吃。
新莊火鍋推薦│大魔大滿足鍋物 (新莊店) 黑蒜頭湯頭力推+一次滿足3種頂級A5和牛的海鮮套餐，商業午餐不用300，肉品份量十足，湯頭用心調配，CP值非常高的極品火鍋店│新莊美食推薦
【新北食記】新莊廟街夜市潤餅捲 - 新莊廟街慈祐宮前的30年老攤，每天都在排隊超熱門
more
chevron_right
star
追蹤
在Google新聞追蹤
WalkerLand窩客島
隨時接收最新資訊
share
相關商家
帝王生魚片 (新莊店)
phone
02-2996-0460
place
新北市新莊區中原路257號
4.50
star
star
star
star_half
star_border
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
share
place
留言
0
則留言
請先登入
close
Facebook
LINE
複製連結
close
keyboard_arrow_up