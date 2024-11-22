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屏東縣潮州鎮聞香閣宴會餐廳首次主辦全民運動會英雄宴！總統，縣長蒞臨讚許鼓勵！

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2024-11-22 21:42:00 文字：查克貝斯・推薦你
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2024屏東全民運動會之英雄宴分享，出自潮州聞香閣宴會餐廳的

我叔叔黃建榮是屏東潮州聞香閣宴會餐廳的主廚，這次擔任屏東全民運動會的「英雄宴」餐點負責人，預計將有超過1萬3000名選手及教練齊聚屏東，這還不包含運動會的工作人員！所以我也被拉壯丁負責宴會人員調配以及活動紀錄。

屏東全民運動會官網：https://sport113.ptc.edu.tw/Module/Home/Index.php

我們很早開始籌備餐點規劃，叔叔設計了葷、素共36道屏東精選料理，選用屏北的鴨、萬丹紅豆、東港櫻花蝦、原鄉紅藜、恆春半島雨來菇…等屏東特產。

 

▼這天舉辦2024屏東全民運動會「英雄宴」菜色發表暨贊助商感謝記者會，縣長周春米與各個贊助商代表先來試吃36道菜色！我自己覺得叔叔規劃的菜色很圓滿！非常豐盛也力求展現屏東各地鄉鎮的農產特色，相信當天運動會選手也能補充滿滿能量。

2024屏東全民運動會之英雄宴分享，出自潮州聞香閣宴會餐廳的

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菜色介紹：

▼大武山香酥鴨

選用大武山牧場的新鮮鴨肉，金黃酥脆的外皮包裹著鮮嫩多汁的鴨肉，每一口都咬得到鴨肉的大自然鮮甜。

2024屏東全民運動會之英雄宴分享，出自潮州聞香閣宴會餐廳的

 

▼主廚滷肉燥

肥瘦相間的滷肉，滷得軟嫩入味，鹹香的醬汁中每一口都能吃到肉塊的飽滿口感。

2024屏東全民運動會之英雄宴分享，出自潮州聞香閣宴會餐廳的

 

▼紅藜養生白米飯

紅藜顆粒飽滿，口感Q彈，搭配著米飯的香氣，與主廚滷肉燥非常速配！

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▼香酥淡水長臂蝦

每一口都能吃到蝦肉的鮮甜。酥脆的外皮帶著淡淡的鹹香，讓人忍不住一口接一口，更能襯托出蝦肉的鮮美。

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▼古早味飯湯

充滿了懷舊的風味，米粒軟糯，搭配著各種配料，每一口都能嚐到不同的口感與湯頭的海鮮清甜。

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▼旺來富貴雞

雞肉鮮嫩多汁，搭配酸甜的鳳梨，口感豐富。這道菜不僅好吃，更有著吉祥的寓意，讓人心情愉悅。

2024屏東全民運動會之英雄宴分享，出自潮州聞香閣宴會餐廳的

 

▼泡椒豚肉片

豚肉片滑嫩，泡椒的香辣刺激著味蕾，酸辣的口感讓人胃口大開，這道菜非常適合搭配白飯一起享用！

2024屏東全民運動會之英雄宴分享，出自潮州聞香閣宴會餐廳的

 

▼雨來菇炒蛋

雨來菇的滑嫩口感與蛋香完美結合，是一道健康又美味的菜餚。

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▼青木瓜燉子排

青木瓜的清甜與子排的鮮甜完美融合，湯頭清澈，喝起來非常清爽，還有助於消暑解膩。

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▼紅燒一品豚蹄

豚蹄軟嫩Q彈，紅燒的醬汁濃郁香醇，每一口都充滿了膠質，還非常下飯！

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▼養生牛蒡雞湯

湯頭清甜，雞肉軟嫩，牛蒡的獨特香氣讓整碗湯更加耐人回味。

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▼鴨蛋黃蒸肉餅

肉餅鮮嫩多汁，鴨蛋黃的鹹香為肉餅增添了獨特的風味。

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▼磯煮午仔魚

午仔魚肉質細嫩，搭配甘甜的醬汁，非常入味，更提升了午仔魚的鮮甜。

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▼櫻花蝦炒飯

米飯粒粒分明，每一口都能吃到櫻花蝦的鮮味。

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▼涼拌小黃瓜

小黃瓜清脆爽口，搭配酸甜的醬汁，讓人胃口大開。

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▼紅豆車輪餅

外皮酥脆，萬丹紅豆內餡飽滿，最適合當飯後甜點。

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▼香蕉、鳳梨汁、檸檬汁

選用新鮮屏東特色水果，是餐後解膩的最佳選擇。

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2024屏東全民運動會當天。

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▼晚上還有選手之夜-演唱會活動！

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▼選手與教練陸續進入英雄宴會場。

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聞香閣從我阿祖傳到叔叔是第三代，在屏東歷久有名、經歷豐富！很多要嫁娶辦桌都會來找我們！料理實惠大方是秉持三代的宗旨！

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▼早上新鮮送到現場的蝦子，活跳跳的！準備料理成佳餚！

 

▼「英雄宴」座位圖，分A-E區。

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▼場地非常大，桌數好多，光是餐點工作人員就很多位。

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▼採半自助式，部分菜色由工作人員夾取。

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▼香酥鴨任意吃XD

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▼選手們比賽完都餓了，每一位都夾很多，看在我們眼裡非常開心。

2024屏東全民運動會之英雄宴分享，出自潮州聞香閣宴會餐廳的

 

▼餐具我們特地挑選了瓷碗，雖然用餐人數非常多，但還是想要維持質感。

2024屏東全民運動會之英雄宴分享，出自潮州聞香閣宴會餐廳的

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▼場內留給選手們，場外則是架了一棚美食區給運動會工作人員，大家也能一起享用屏東特色盛宴！

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▼午仔魚看起來滷汁好入味，我也已經等不及要開吃了。

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▼最後賴清德總統與主廚也來特別專區，慰勞我們辛苦了，「英雄宴」辦得很成功，深獲肯定！

2024屏東全民運動會之英雄宴分享，出自潮州聞香閣宴會餐廳的

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▼大合照留個紀念！（由左至右：總統府秘書長潘孟安行政院長卓榮泰總統賴清德聞香閣主廚黃建榮屏東縣長周春米

2024屏東全民運動會之英雄宴分享，出自潮州聞香閣宴會餐廳的

英雄宴圓滿落幕！讓我們再次感受到辦桌的樂趣與意義，雖然辦桌的背後是滿滿的汗水與挑戰，但看到大家吃得開心，並得到如此高的評價，一切都是值得的，真是莫大的成就感！

潮州聞香閣宴會餐廳

地址：屏東縣潮州鎮四維路550號

電話：08 780 3338

營業時間：10:00-20:30（週二休息）

粉專：https://www.facebook.com/wenxiangge2015

 
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潮州聞香閣宴會餐廳

phone08-7803338
place屏東縣潮州鎮四維路550號
5.00 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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