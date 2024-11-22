我叔叔黃建榮是屏東潮州聞香閣宴會餐廳的主廚，這次擔任屏東全民運動會的「英雄宴」餐點負責人，預計將有超過1萬3000名選手及教練齊聚屏東，這還不包含運動會的工作人員！所以我也被拉壯丁負責宴會人員調配以及活動紀錄。

屏東全民運動會官網：https://sport113.ptc.edu.tw/Module/Home/Index.php

我們很早開始籌備餐點規劃，叔叔設計了葷、素共36道屏東精選料理，選用屏北的鴨、萬丹紅豆、東港櫻花蝦、原鄉紅藜、恆春半島雨來菇…等屏東特產。

▼這天舉辦2024屏東全民運動會「英雄宴」菜色發表暨贊助商感謝記者會，縣長周春米與各個贊助商代表先來試吃36道菜色！我自己覺得叔叔規劃的菜色很圓滿！非常豐盛也力求展現屏東各地鄉鎮的農產特色，相信當天運動會選手也能補充滿滿能量。

菜色介紹：

▼大武山香酥鴨

選用大武山牧場的新鮮鴨肉，金黃酥脆的外皮包裹著鮮嫩多汁的鴨肉，每一口都咬得到鴨肉的大自然鮮甜。

▼主廚滷肉燥

肥瘦相間的滷肉，滷得軟嫩入味，鹹香的醬汁中每一口都能吃到肉塊的飽滿口感。

▼紅藜養生白米飯

紅藜顆粒飽滿，口感Q彈，搭配著米飯的香氣，與主廚滷肉燥非常速配！

▼香酥淡水長臂蝦

每一口都能吃到蝦肉的鮮甜。酥脆的外皮帶著淡淡的鹹香，讓人忍不住一口接一口，更能襯托出蝦肉的鮮美。

▼古早味飯湯

充滿了懷舊的風味，米粒軟糯，搭配著各種配料，每一口都能嚐到不同的口感與湯頭的海鮮清甜。

▼旺來富貴雞

雞肉鮮嫩多汁，搭配酸甜的鳳梨，口感豐富。這道菜不僅好吃，更有著吉祥的寓意，讓人心情愉悅。

▼泡椒豚肉片

豚肉片滑嫩，泡椒的香辣刺激著味蕾，酸辣的口感讓人胃口大開，這道菜非常適合搭配白飯一起享用！

▼雨來菇炒蛋

雨來菇的滑嫩口感與蛋香完美結合，是一道健康又美味的菜餚。

▼青木瓜燉子排

青木瓜的清甜與子排的鮮甜完美融合，湯頭清澈，喝起來非常清爽，還有助於消暑解膩。

▼紅燒一品豚蹄

豚蹄軟嫩Q彈，紅燒的醬汁濃郁香醇，每一口都充滿了膠質，還非常下飯！

▼養生牛蒡雞湯

湯頭清甜，雞肉軟嫩，牛蒡的獨特香氣讓整碗湯更加耐人回味。

▼鴨蛋黃蒸肉餅

肉餅鮮嫩多汁，鴨蛋黃的鹹香為肉餅增添了獨特的風味。

▼磯煮午仔魚

午仔魚肉質細嫩，搭配甘甜的醬汁，非常入味，更提升了午仔魚的鮮甜。

▼櫻花蝦炒飯

米飯粒粒分明，每一口都能吃到櫻花蝦的鮮味。

▼涼拌小黃瓜

小黃瓜清脆爽口，搭配酸甜的醬汁，讓人胃口大開。

▼紅豆車輪餅

外皮酥脆，萬丹紅豆內餡飽滿，最適合當飯後甜點。

▼香蕉、鳳梨汁、檸檬汁

選用新鮮屏東特色水果，是餐後解膩的最佳選擇。

▼2024屏東全民運動會當天。

▼晚上還有選手之夜-演唱會活動！

▼選手與教練陸續進入英雄宴會場。

▼聞香閣從我阿祖傳到叔叔是第三代，在屏東歷久有名、經歷豐富！很多要嫁娶辦桌都會來找我們！料理實惠大方是秉持三代的宗旨！

▼早上新鮮送到現場的蝦子，活跳跳的！準備料理成佳餚！

▼「英雄宴」座位圖，分A-E區。

▼場地非常大，桌數好多，光是餐點工作人員就很多位。

▼採半自助式，部分菜色由工作人員夾取。

▼香酥鴨任意吃XD

▼選手們比賽完都餓了，每一位都夾很多，看在我們眼裡非常開心。

▼餐具我們特地挑選了瓷碗，雖然用餐人數非常多，但還是想要維持質感。

▼場內留給選手們，場外則是架了一棚美食區給運動會工作人員，大家也能一起享用屏東特色盛宴！

▼午仔魚看起來滷汁好入味，我也已經等不及要開吃了。

▼最後賴清德總統與主廚也來特別專區，慰勞我們辛苦了，「英雄宴」辦得很成功，深獲肯定！

▼大合照留個紀念！（由左至右：總統府秘書長潘孟安、行政院長卓榮泰、總統賴清德、聞香閣主廚黃建榮、屏東縣長周春米）

英雄宴圓滿落幕！讓我們再次感受到辦桌的樂趣與意義，雖然辦桌的背後是滿滿的汗水與挑戰，但看到大家吃得開心，並得到如此高的評價，一切都是值得的，真是莫大的成就感！

潮州聞香閣宴會餐廳

地址：屏東縣潮州鎮四維路550號

電話：08 780 3338

營業時間：10:00-20:30（週二休息）

粉專：https://www.facebook.com/wenxiangge2015