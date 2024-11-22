此食記為花見團子造訪「璽小螺 螺螄粉 老壇酸菜魚」 (造訪日期 : 2024/10)



「璽小螺 螺螄粉 老壇酸菜魚」桃園螺螄粉推薦

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璽小螺 螺螄粉 老壇酸菜魚



地址 : 桃園市中壢區興農路135號

電話 : 0902-370-012

時間 : 週二～週日 11:00~14:30 ，16:30-20:30 (週一公休)



中壢人氣的「潘記柳州螺螄粉&雲南米干」搬家囉！現在以全新名字「璽小螺 螺螄粉 老壇酸菜魚」落腳在內壢火車站附近的興農路上，菜單不僅延續了廣西風味的螺螄粉、雲南米干，又新增加最近很夯的老壇酸菜魚，可搭配多種特色小菜可供享用，價格經濟實惠，餐點除可內用，也可外帶，也有與外送平台業者合作，是許多在地人不停回訪的店家！

「璽小螺 螺螄粉 老壇酸菜魚」 店內整潔明亮，開放式廚房讓顧客能清楚看到料理過程，用餐區間更加寬廣，店家提供多張四人及六人座位適合小聚或家庭聚餐，用餐起來舒服又放鬆。

這裡的餐具都是自取式，也有特別提供兒童餐具，店家很大方自取區有提供免費的紅茶、酸菜、醬料，讓客人自行取用，搭配螺螄粉或米干都很適合，還有自助式的打包區，吃不完的餐點可以自行打包帶回去再繼續品嚐，這種貼心設計讓人倍感親切。

團子和友人點了一桌滿滿的餐點，接下來就一一品嚐吧！

滷牛腱肉

「滷牛腱肉」滷得入味又不乾柴，帶著微微的膠質，鹹香味美，搭配螺螄粉或雲南米干吃超級對味，讓人一片接一片停不下來！

燙青菜

「燙青菜」當天是新鮮的小白菜，簡單川燙加上醬油調味，保留了青菜的清脆和自然鮮甜，清爽解膩。

虎皮豬腳螺螄粉 (乾)

「螺螄粉」餐點均為小辣製作，有多種主食，有乾的和湯的，可搭配米粉或米干，想要加量也可再加價，可依照自己口味及食量決定，我們選擇乾的米粉，主食選擇虎皮豬腳。

「螺螄粉」容真的是超級豐富，裡面有滿滿配料，包含酸豆角、酸筍、油炸花生、油炸腐竹、蔥花、時蔬等，要吃之前可將所有配料拌勻，店家的米粉是屬於廣西純米粉，麵條較粗也更Q彈，口感跟台灣完全不同，每一口都是酸、辣、香的完美組合，一碗就能讓成人吃很飽。

先炸後滷的「虎皮豬腳」外皮澎潤，口感QQ彈彈，搭配螺螄粉享用或是單獨吃都超過癮，滿滿的膠質和香氣，讓我們一吃就深深著迷，是別的地方都吃不到的好味道。

綜合雲南米干

不嗜辣的朋友也有福喔！「綜合雲南米干」有嫩口的豬肉、香滑的豬肝和滿滿的蛋花，還有大量青菜，米干口感厚實Q彈有嚼勁，湯頭清甜中帶著濃郁，異國風情滿滿，團子個人很推薦，保證一吃成主顧。

老壇酸菜魚 (小)

「老壇酸菜魚」份量十足，可以依個人需求選擇辣度。烏鱧魚滑嫩鮮美，還有酸菜、蘿蔔、豆芽菜、豆皮、黑木耳，寬粉等配料，寬粉會緊吸附著濃醇的湯頭，經過老壇發酵的酸菜，味道更加濃郁，酸香麻辣瞬間在嘴裡炸開，很是過癮，我們選擇小辣，但團子覺得有到中辣的程度喔！

整體而言，團子覺得「璽小螺 螺螄粉 老壇酸菜魚」真的是CP值滿分！主餐價格約百元上下，份量十足，充滿特色的螺螄粉、米干、和酸菜魚這兒都吃的到，推薦給喜歡米食、麵食的朋友，讓「璽小螺」用獨特的風味俘虜你的味蕾！

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